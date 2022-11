Lese- und Schreibschwäche: Aargauer lernt nochmals Deutsch

Lese- und Schreibschwäche In der Zeitung las er nur die Titel: Patrick Küng wich Texten jahrelang aus – bis er beschloss, sich dem Problem zu stellen In der Schweiz haben 800’000 Erwachsene Mühe mit Lesen und Schreiben. Auch Patrick Küng kämpft seit der Kindheit mit den Buchstaben. Jetzt lernt der 41-Jährige nochmals Deutsch. Livia Häberling Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Patrick Küng, 41, hat bis vor kurzem in Oftringen gelebt. Er besucht in Aarau einen Sprachkurs, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Sandra Ardizzone

Authentisch, ambivalent oder Credo? Auf seinem Arbeitsblatt hat Patrick Küng die Lücke im Satz mit einem der Fremdwörter gefüllt. Die Chance steht eins zu drei, dass er das richtige ausgewählt hat. Mit gedämpfter Stimme liest er seine Lösung vor: «Ihre Freundschaft war ein authentisches Gemisch aus Konkurrenzkampf und gegenseitiger Unterstützung.»

Das ist leider falsch. Wie damals in den 80er-Jahren, als er in einem luzernischen 400-Seelen-Dorf im Deutschunterricht sass. Als ein Schüler nach dem anderen einen Satz vorlas und Patrick Küng eiligst die Bankreihen durchzählte, seine Wortfolge stumm übte. Und sie dann trotzdem nicht korrekt wiedergeben konnte.

Seine Muttersprache spielte ihm Streiche, auch noch, als er längst ein erwachsener Mann war. Jetzt will Küng, dass es aufhört. Deshalb besucht er seit Frühling in Aarau einen Deutschkurs und fügt wieder Fremdwörter in Lückentexte ein.

Jeder Sechste versteht einen einfachen Text nicht

Für Patrick Küng ist es intuitiv nicht schlüssig, wann ein «dass» zwei S hat und wann nur eines. Wann ein Wort grossgeschrieben wird und wann nicht. Viele Fremdwörter versteht er nicht, von manchen hat er nie gehört, und wenn er vorliest, gerät er ins Stocken, spricht lange Wörter falsch aus oder kreiert daraus ungewollt Ausdrücke, die es so nicht gibt. Das Lesen und Schreiben macht ihm Mühe.

«Leichte Sprache»: Wie einfach sollen Texte sein? Jede sechste Person in der Schweiz hat Mühe, selbst einen einfachen Text zu verstehen. Der Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben geht davon aus, dass sich die Zahlen seither nicht verbessert haben, im Gegenteil: «Wir vermuten, dass sich dieses gesellschaftliche Phänomen durch die Digitalisierung eher noch verstärkt hat.» Der Verband setzt sich deshalb dafür ein, dass Texte möglichst flächendeckend vereinfacht werden. So etwa auf staatlichen Websites, bei politischen Prozessen oder im Gesundheitsbereich. Eine einfach verständliche Sprache komme allen Bevölkerungsgruppen zugute, ist der Verband überzeugt: «Gerade wenn es um komplexe Themen wie Gesundheitskompetenz oder Abstimmungsvorlagen geht, wären vermutlich viele Personen froh um einfache Erklärungen.» Eine Gefahr, dass die Sprachkompetenzen in der Bevölkerung dadurch weiter abnehmen, sieht er nicht: «Vermutlich würden die Texte vermehrt gelesen, wodurch die Leseroutine eher wieder gefördert würde.» Der Verband räumt zwar ein, dass es zuweilen «eine Gratwanderung» sei, Texte zu vereinfachen, ohne dass die inhaltliche Korrektheit leide. Aus seiner Sicht ist der Zugang der gesamten Bevölkerung zu zentralen Informationen jedoch höher zu gewichten als das Risiko, dass die Sprachkompetenzen aufgrund dieser Unterstützung abnehmen. Trotzdem ist auch für den Verband klar, dass es ohne Eigenleistung nicht geht: «Lesen- und Schreiben sind sehr komplexe Fähigkeiten seien, die regelmässig trainiert werden müssen.» (lhä)

Eine Ausnahme ist er mit diesen Schwierigkeiten keineswegs, wie die sogenannte ALL-Erhebung (Adult Literacy and Life Skills) aus dem Jahr 2006 offenlegte. Damals wurden in sechs Ländern die Grundkompetenzen von Erwachsenen geprüft. Die Ergebnisse zeigten, dass rund 800’000 Erwachsene nicht gut genug lesen können, um einen einfachen Text zu verstehen. Das entspricht 16 Prozent der Wohnbevölkerung. Neuere Daten zur Lesekompetenz der Erwachsenen in der Schweiz werden aktuell erhoben: Die Zahlen der PIAAC-Studie (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) werden per Ende 2024 erwartet.

Schlechte Leistungen, die nichts mit fehlender Intelligenz zu tun haben

Marianne Maurer unterrichtet den Deutschkurs in Aarau. ZVG.

Patrick Küng erzählt von den Stunden, die er Woche für Woche in der Sprachförderung verbracht habe. Von den Mädchen im Jahrgang unter ihm, die flüssiger gelesen hätten als er. Er erinnert sich an den roten Korrekturstift, falsch! falsch! falsch!, und an Diktate, die er nicht habe mitschreiben müssen: zu schwer. Und schliesslich an die Realschule, die genauso quälend gewesen sei wie die Primar.

Marianne Maurer ist ausgebildete Primarlehrerin. Sie leitet den Deutschkurs in Aarau, den Patrick Küng seit Frühjahr 2022 besucht. Für sie deutet bei ihm vieles auf eine Legasthenie, eine Lese- und Rechtschreibstörung, hin. Die Orthografiefehler, die Mühe mit langen Wörtern, die Schwierigkeiten bei Dehnungen oder Schärfungen der Vokale – das alles sei typisch: «Wäre er damals bei mir in der Klasse gewesen, hätte ich ihn auf jeden Fall zur Abklärung geschickt.»

Monika Brunsting, Psychologin und Sonderpädagogin. Alex Spichale

Wie sich eine Lese- und Rechtschreibstörung in den Abklärungen von einer Leistungsschwäche abgrenzen lässt, weiss Monika Brunsting. Sie ist Fachpsychologin für Psychotherapie und Sonderpädagogin und Inhaberin des Nordwestschweizer Instituts für Lernfragen.

«Wenn die angewandten Testverfahren zeigen, dass die Leistung im Lesen oder Rechtschreiben schlecht und viel schlechter ist, als man aufgrund der Intelligenz erwarten würde, dann spricht man von einer Legasthenie.» Wobei der Begriff «viel» in den Tests klar definiert sei.

Der beste Maurer im ganzen Land

Ob Patrick Küng Legastheniker ist oder eine sprachliche Leistungsschwäche hat, weiss er nicht mit Sicherheit. An eine Diagnose in seiner Kindheit hat er keine Erinnerung. Seine Mutter, die in der Familie die schulischen Angelegenheiten überblickte, ist gestorben, und eigene Abklärungen hat er bisher nicht initiiert.

Klar ist: Küng hat die Realschule im Jahr 1997 frühzeitig verlassen, um eine Maurerlehre zu beginnen. Dort war Deutsch nicht länger Bestandteil der Ausbildung, was ihm zugutekam. Obwohl er sagt, die schriftlichen Prüfungen seien missraten, beendete er die Lehre mit der Gesamtnote 5,7. Als Bester der Schweiz.

Legasthenie: Fehlende Statistiken und eine hohe Dunkelziffer

Robin Hull, Präsident des Verbands Dyslexie Schweiz. ZVG.

Wie viele Personen in der Schweiz von Legasthenie oder, gleichbedeutend, von Dyslexie betroffen sind, lässt sich nicht genau sagen. Statistiken gibt es nicht. In Grossbritannien, wo Daten systematisch erhoben werden, ist die Rede von mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. «Wir gehen davon aus, dass es hierzulande ähnlich viele sind», sagt Robin Hull, Präsident des Verbands Dyslexie Schweiz. Hinzu komme eine hohe Dunkelziffer, die er auf «weit mehr als die Hälfte» schätzt.

Monika Brunsting geht noch weiter: «Ich schätze, dass mindestens doppelt so viele unerkannte Betroffene unsere Schweizer Schulen durchlaufen.» Das Problem zeige sich oft in der Ausbildung ganz markant: «Es gibt junge Erwachsene, die nach vier Lehrjahren durch die Prüfung sausen und ein weiteres Jahr anhängen müssen.»

Mit entsprechender Diagnose sei es möglich, einen Nachteilsausgleich zu erhalten. Für Betroffene von Legasthenie kann dies etwa heissen, dass ihre Prüfungszeit verlängert wird.

Keine Weiterbildung aus Bammel vor der Sprache

Zu den Folgen, die eine unerkannte Legasthenie haben kann, zählt Brunsting eine gefährdete psychische Entwicklung. Manche Menschen würden depressiv oder entwickelten eine Angststörung. Auch Schulkarrieren und Ausbildungen würden zum Teil verunmöglicht.

Patrick Küng schloss die Maurerlehre mit 5,7 ab. Trotzdem traute er sich keine Weiterbildung zu. Sandra Ardizzone

Patrick Küng hat die Lehrabschlussprüfungen mit Bravour bestanden. Trotzdem hat er danach keine Schule mehr besucht. 20 Jahre lang. «Was nützt mir ein Diplom?», habe er sich gesagt. Rückblickend erkennt er in vielen Entscheidungen eine Strategie des Ausweichens, die sich durch sein Leben zog: Im Büro machte er sich keine Notizen, und wenn er E-Mails verschickte, liess er sie vorher durch ein Korrekturprogramm.

SMS schrieb er nur in Mundart, «weil es keine schweizerdeutsche Rechtschreibung gibt». Um Bücher machte er einen Bogen, und wenn er in seinem Bekanntenkreis mit Neuigkeiten aus der Zeitung aufwartete, hatte er insgeheim nur den Titel gelesen.

Mit den Bilderbüchern seiner Kinder übte er das Lesen

Patrick Küng sagt, den Ausschlag zur Veränderung habe seine Rolle als Vater gegeben. Als die Kinder klein waren, las er ihnen aus Kinderbüchern vor: «Es war meine Chance, endlich lesen zu lernen.» Doch was, wenn die Kinder grösser und die Texte anspruchsvoller werden? Wenn Hilfe bei den Hausaufgaben gefragt ist? Das habe ihm Sorgen gemacht, sagt Küng:

«Wenn meine Kinder mich fragen, ‹Papi, was steht hier?›, will ich nicht sagen müssen: ‹Ich weiss es leider nicht.›»

Hinzu kam, dass auch eine berufliche Weiterbildung zum Thema wurde. Also meldete sich Patrick Küng für einen Deutschkurs an, der vom Verein Lesen und Schreiben für Erwachsene Aargau angeboten wird. Seit dem Frühjahr 2022 fährt er nun jeden Dienstagabend nach der Arbeit nach Aarau und lernt in der Kleingruppe, wie man ein Komma setzt, ein «das» von einem «dass» unterscheidet oder was «authentisch» bedeutet.

Im Deutschkurs ein möglichst einfaches Gerüst lernen

«Die Grammatik soll den Teilnehmenden ein möglichst einfaches Gerüst bieten», sagt Lehrerin Marianne Maurer. Verzierungen und Verstrebungen dieses Gerüsts lasse sie im Unterricht weg. Stattdessen vermittelt sie, was in der Alltagssprache gebraucht wird.

Bei Patrick Küng erkennt Maurer inzwischen Verbesserungen bei der Rechtschreibung oder beim Vorlesen. Manchmal wechsle er nach dem Unterricht gar nicht mehr in den Dialekt, sondern spreche mühelos auf Hochdeutsch weiter, was eine «erfreuliche Entwicklung» sei.

Fremdwörter lernen: Eine der Übungen, die Marianne Maurer mit den Teilnehmenden des Deutschkurses löst. Livia Häberling

Auch Patrick Küng sagt von sich, durch den Unterricht habe er an Selbstbewusstsein gewonnen. SMS schreibe er nun in Hochdeutsch, überhaupt weiche er der Sprache weniger aus. Das erste Halbjahr der Weiterbildung ist geschafft. Bei einer Prüfung ist er durchgefallen, weil ihm die Zeit nicht gereicht habe, um alle Aufgaben zu lesen. Für die Wiederholung erhält er nun einen Nachteilsausgleich.

Auf die Frage, an welche Bücher er sich aus seiner Kindheit erinnere, sagt Patrick Küng: «An keines.» Neuerdings aber liest er «Eine kurze Geschichte der Menschheit» von Yuval Noah Harari. Gleichzeitig hört er das Hörbuch. Es sei «ein dickes Buch», doch die Hälfte sei geschafft. Als er das erzählt, wirkt er stolz.

