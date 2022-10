Michelin-Sterne: Zwei Aargauer Restaurants räumen ab

Lenzburg/Künten Spitze! Aargauer Gastronomen räumen bei der Verleihung der «Michelin-Sterne» ab Manuel Steigmeier holt mit dem «Fahr» in Künten einen Stern plus den «Young Chef Award», Kevin Romes erreicht mit dem «Skin's» in Lenzburg sensationelle zwei Sterne. Nadja Rohner, Andreas Fretz 17.10.2022, 12.49 Uhr

«Im Kanton Aargau herrscht nach langem Stillstand kulinarische Aufbruchstimmung» - das konstatierte erst im April ein Gault-Millau-Journalist. Und am Montag hat sich das nun manifestiert: Nach einigen Jahren ganz ohne Michelin-Stern innerhalb der Kantonsgrenzen wurde der Aargau nun gleich mit drei Sternen für zwei Restaurants beglückt. Sie gingen an das Restaurant Fahr in Künten (1 Stern plus «Young Chef Award») und das «Skin’s» in Lenzburg, welches als erstes Aargauer Restaurant überhaupt mit zwei Sternen dekoriert wurde.

Ein Stern und der Michelin Young Chef Award: Koch Manuel Steigmeier mit Frau Alexandra und Töchterchen Victoria. Mathias Förster

Erst drei Aargauer Restaurants wurden in der Vergangenheit mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, die seit 1994 in der Schweiz vergeben werden. Zwischen 1994 und 2004 war das «Pöschtli» in Magden dank Spitzenkoch Siegfried Rossal Sternen-Träger und erhielt während dieser Zeit maximal 17 Gault-Millau-Punkte.

Pascal Hobler, Sous-Chef (l.) und Kevin Romes (Head-Chef) in der offenen Küche von «Skin’s – The Restaurant» in Lenzburg. Severin Bigler

Auf ebenso viele Punkte und einen Stern schaffte es von 2002 bis 2007 Bernhard Bühlmann in der «Pinte» Dättwil. Und von 2009 bis 2016 und dann nochmals für 2019 war das «Ryokan» (Ryokan Usagiyama) auf dem Hasenberg bei Widen mit einem Stern dekoriert – allerdings ging das Restaurant per 2019 pleite. Schon zum zweiten Mal. Es hatte es auf maximal 16 Gault-Millau-Punkte geschafft.

Einen Grünen Michelin-Stern (für Nachhaltigkeit) hatte bisher der «Hirschen» in Erlinsbach SO. Für einen «normalen» Stern musste man aus dem Aargau bisher bis nach Trimbach SO in die «Traube», nach Bubendorf BL zu «Le Murenberg» oder in die «Osteria Tre». Oder natürlich nach Basel oder Zürich.