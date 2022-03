Leitartikel Volle Staatskasse, leeres Portemonnaie? Wie auch normale Steuerzahlende im Aargau profitieren sollten Soll der Kanton seinen Riesenüberschuss von 314 Millionen Franken ganz in Schuldenabbau und Reserven stecken, wie es der Regierungsrat vorhat? Besser wäre, den Steuerzahlenden etwas zurückzugeben, welche Inflation, Preisdruck und sinkende Kaufkraft besonders spüren. Eine Analyse. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Finanzminister gehen zum Jubeln in den Keller, wenn sie ein besonders gutes Ergebnis erzielt haben. Zuviel öffentliche Euphorie würde den Verdacht nähren, sie hätten den Steuerpflichtigen zu viel Geld aus der Tasche gezogen.

Grund zur Freude über ein spektakulär gutes Jahresergebnis gibt es für die Verantwortlichen aktuell gleich in zwei Fällen.

– Die Stadt Aarau hat am Donnerstag ein Plus von 17 Millionen Franken gegenüber dem Budget präsentiert Die Hauptstadt machte innert sechs Jahren fast 50 Millionen Überschüsse und sitzt mittlerweile auf 120 Millionen Franken Nettovermögen.

– Am Freitag doppelte der Kanton nach. 314 Millionen Franken Überschuss konnte Finanzdirektor Markus Dieth melden. Auch das übertrifft die kühnsten Vorstellungen von Optimisten.

Kassenwarte sind Zweckpessimisten

Die frappante Abweichung vom Budget ist den Zuständigen nicht anzukreiden: Natürlich sind Kassenwarte von Amtes wegen Zweckpessimisten. Aber in der Pandemie hatten sie ernsthaften Grund schwarz zu malen und besonders vorsichtig zu rechnen. Die Wirtschaft litt aber deutlich weniger unter den Folgen von Corona als prognostiziert und es flossen markant mehr Steuereinnahmen als budgetiert.

Nun gehört es auch zur Aufgabe des Schatzmeisters zu mahnen, sich vom Glanz eines Geldsegens nicht blenden zu lassen. Die 314 Millionen Franken Überschuss will der Regierungsrat deshalb gleich wieder schubladisieren und vor Begehrlichkeiten sichern. Konkret sollen dank des hohen Gewinns die Schulden um gesamthaft 472 Millionen Franken abgetragen und die Ausgleichsreserve um 60 Millionen auf 782 Millionen Franken ausgebaut werden.

Fetter Gewinn beeinflusst Steuerreform-Debatte

Die frohe Botschaft des Riesenüberschusses kommt just zwei Monate vor der Abstimmung über die umstrittene Steuergesetzrevision. Am 15. Mai entscheiden das Aargauer Stimmvolk, ob die Gewinnsteuern für finanzstarke Unternehmen gestaffelt von 18, 6 Prozent auf 15,1 Prozent gesenkt werden sollen. Für Firmen mit weniger als 250'000 Franken Jahresgewinn liegt der Steuersatz schon heute bei 15,1 Prozent.

Um die Steuersenkung für die maximal 2400 betroffenen Unternehmen einer Mehrheit schmackhaft zu machen, ist in der Vorlage gleichzeitig eine Erhöhung der pauschalen Steuerabzüge für Privatpersonen verpackt. Ein verheiratetes Paar etwa könnte statt 4000 neu 6000 Franken für Versicherungsprämien abziehen. Durchschnittsverdienende sparen so 150 bis 300 Franken Steuern. (wer wieviel konkret profitiert, siehe Tabelle hier).

Der überraschend hohe Gewinn des Kantons spielt nun eher den Befürwortern der Steuerrevision in die Karten. Mit dem Schlagwort «Steuer-Bschiss» bodigt die Linke zwar immer wieder Finanzvorlagen (Unternehmenssteuerreform III, Stempelsteuer); auch die kantonale Steuergesetzrevision taxiert das Nein-Komitee als «Steuer-Bschiss». Die Entlastung für wenige habe massive Steuerausfälle zur Folge, es drohten Leistungsabbau und Steuererhöhungen für alle anderen.

«Die Steuerentlastungen kommen jetzt im richtigen Augenblick»

Doch dieses Argument verliert angesichts der vollen Staatskasse an Schlagkraft. Es ist kaum vorstellbar, dass der Kanton angesichts der tiefschwarzen Zahlen Leistungen zurückfährt, geschweige denn in den nächsten Jahren die Steuern wieder erhöhen will.

Auch die Warnung, wegen der geplanten Steuerreform müssten die Gemeinden darben, verblasst beim Blick auf die konkreten Zahlen. Baden wäre bei Annahme der Vorlage am stärksten betroffen, dürfte aber immer noch mit 5,9 Prozent mehr Steuerertrag rechnen im Jahr 2025. Fast gleich sieht die Prognose für Aarau aus.

Kein Wunder, nutzen die Bürgerlichen das gute Jahresergebnis als Argument für ein Ja an der Urne. «Die Steuerentlastungen kommen jetzt im richtigen Augenblick», sagte Finanzdirektor Dieth im AZ-Interview.

Nur die SVP redet von Steuersenkungen

Die FDP betont, der Überschuss und die Reserven würden Gewähr dafür bieten, dass der Aargau die Steuergesetzrevision gut verkraften könne. Darüber hinaus tritt die FDP auf die Bremse. Sie relativiert den Gewinn, der vor allem der Nationalbank und dem Finanzausgleich zu verdanken sei. Eine Steuersenkung für alle über die geplante Steuerrevision hinaus, verlangt die Kantonalpartei nicht, ‹im Gegensatz zur freisinnigen Aarauer Sektion für die Gemeindesteuern.

Nur die SVP redet von Steuersenkungen, meint aber in erster Linie «die guten Steuerzahlenden», um diese «nicht noch stärker an andere Kantone zu verlieren».

Auf der anderen Seite will die SP in die Ausbildungsoffensive im Gesundheitswesen und die Bildung investieren, die Grünen die Prämienverbilligungen aufstocken.

Inflation und Energiepreise belasten den Mittelstand

Alle Überlegungen, von rechts bis links und der Regierung sind nachvollziehbar. Etwas zu kurz kommen dabei aber jene Steuerzahlenden, die zu viel verdienen, um Prämienverbilligungen zu beziehen, aber zu wenig, um bei den geplanten Steuerabzügen substanziell zu profitieren. Ein gutes Unternehmen reinvestiert seinen Gewinn oder zahlt den Aktionären eine Dividende. Oft beides.

Gleiches sollte der Kanton tun: Über die langfristig geplanten und nötigen Investitionen hinaus soll er den Bürgern dieses Jahr eine «Dividende» in Form eines Steuerrabatts geben. Die 60 Millionen, die für die schon gut gefüllte Reservekasse gedacht waren, sind wie gemacht dafür. 20 Millionen Franken entsprechen immerhin etwa einem Steuerfussprozent.

Der Staat beansprucht das Geld für ungewisse Herausforderungen. Die Partei des Finanzdirektors (Die Mitte) nennt explizit die Folgen des Ukraine-Krieges. Das ist alles richtig. Doch auch die einzelnen Bürgerinnen und Bürger brauchen finanzielle Handlungsfreiheit.

«Wir werden die Inflation und den Anstieg der Energiepreise deutlich spüren, schrieb Bundespräsident Ignazio Cassis in der «Schweiz am Wochenende». Wir – das ist jede einzelne Steuerzahlerin, jeder einzelne Bürger. Es ist deshalb angebracht, dass diese direkt teilhaben am guten Jahresergebnis ihres Kantons.

Um die Freude darüber zu teilen, muss dann niemand in den Keller.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen