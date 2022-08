8 Prozent weniger Neueintritte: Interesse an Lehrerstudium sinkt

Lehrpersonenmangel Weniger Aargauer wollen Lehrer werden: Rückgang bei Neueintritten an der Pädagogischen Hochschule Im letzten Jahr haben 934 Personen in Brugg-Windisch die Ausbildung zur Lehrperson begonnen – das sind 81 Neueintritte weniger als noch im Jahr 2020. Dieser markante Rückgang um acht Prozent gibt Ruth Müri, Grünen-Grossrätin und Präsidentin der zuständigen Kommission, zu denken. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Pädagogischen Hochschule in Brugg-Windisch ist die Zahl der Neueintritte für das Lehrerstudium markant gesunken. Claudia Meier

Grundsätzlich ist die Interparlamentarische Kommission mit Vertretern der Kantone Aargau, Basel-Land und Basel-Stadt sowie Solothurn zufrieden mit der Entwicklung der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Das geht aus dem kürzlich publizierten Bericht der Kommission hervor, die von Grünen-Grossrätin Ruth Müri präsidiert wird.

Doch es gibt eine Einschränkung, die aufhorchen lässt. Bei der Pädagogischen Hochschule wurden im letzten Jahr 934 Neueintritte verzeichnet, das sind acht Prozent weniger als 2020, als 1015 Personen das Studium begannen. Angesichts des Lehrpersonenmangels ist die Kommission «über den Einbruch der Neueintritte bei der Pädagogischen Hochschule besorgt», heisst es im Bericht.

Die Analyse der Gründe für den Rückgang dauert noch an. «Eine der Vermutungen geht in die Richtung, dass andere Fachhochschulen attraktiver sind, weil diese früher den Fokus auf ihre Portfolioerneuerung gelegt haben», schreibt die Kommission. Schon im Herbst 2021 gab es im Aargauer Grossen Rat kritische Stimmen, die ein Imageproblem bei der Pädagogischen Hochschule am Standort Brugg-Windisch ausmachten.

Ist der Rückgang ein Trend oder ein einmaliger Fall?

«Zuerst müssen wir herausfinden, ob es sich um einen Trend handelt, dass die Anmeldezahlen sinken, oder ob dies im letzten Jahr einmalig so war», sagt Kommissionspräsidentin Ruth Müri. Die Coronapandemie habe die Zahl der Studienanfänger im Jahr 2020 beeinflusst, viele hätten kein Zwischenjahr gemacht, sondern seien direkt ins Studium eingestiegen. «Im Jahr 2021 war das wieder etwas anders», sagt die Grünen-Grossrätin und Bildungsvorsteherin der Stadt Baden.

Ruth Müri, Präsidentin Interparlamentarische Kommission Fachhochschule Nordwestschweiz. Britta Gut

Allerdings zeigt eine Nachfrage bei der FHNW: Die 934 Neueintritte in die Pädagogische Hochschule sind der zweitniedrigste Wert der letzten fünf Jahre, nur 2019 waren es mit 902 Personen noch weniger. Und auch der Anteil der Aargauerinnen und Aargauer, die in Brugg-Windisch studieren oder diplomiert werden, ist seit 2018 rückläufig.

Müri: «Ganze Wirtschaft kämpft um Fachkräfte»

Müri hält fest, aus ihrer Sicht gebe es keine Patentlösung, um mehr Lehrpersonen auszubilden, man müsse an mehreren Stellen ansetzen. Wichtig sei, dass der Kanton Aargau mit dem Lohnsystem Arcus dafür gesorgt habe, dass junge Lehrpersonen schneller mehr verdienen. Müri sagt weiter, die Kommission sei mit den Verantwortlichen der Fachhochschule im Gespräch, damit attraktive Bildungsgänge eingerichtet werden.

«Zudem muss man jungen Menschen wieder näherbringen, dass der Beruf als Lehrperson sehr attraktiv ist», sagt Müri. Einerseits sei die Begleitung von Kindern und Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg sehr sinnstiftend und abwechslungsreich, andererseits liessen sich Familie und Beruf als Lehrperson gut vereinbaren. «Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass die ganze Wirtschaft mit Fachkräftemangel kämpft, deshalb ist die Konkurrenz um gute Leute sehr gross», gibt sie zu bedenken.

Für die Quereinsteiger braucht es genügend Betreuungsplätze

Eine der Neuerungen an der Pädagogischen Hochschule im Aargau ist die Studienvariante Quereinstieg. Über diese Möglichkeit, die im Jahr 2021 zum ersten Mal angeboten wurde, liess sich die Kommission laut ihrem Bericht ebenfalls informieren. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit anderen Berufsabschlüssen können nicht nur in Studiengänge integriert werden, für sie werden separate Ausbildungszüge geführt.

Die Innovation besteht laut dem Bericht der Kommission darin, «dass nach dem ersten Ausbildungsjahr bereits der Einstieg in den Lehrberuf im Umfang von 30 bis 50 Prozent an einer Schule erfolgt». Die Unterrichtstätigkeit zählt als integraler Teil des Studiums und verlängert die Studienzeit nicht. «Hierfür werden aber genügend Praxisausbildungsplätze benötigt», schreibt die Kommission.

Bildungsdepartement und Fachhochschule gefordert

Ruth Müri sagt dazu auf Nachfrage der AZ: «Im ersten Jahr haben 52 Personen diesen Studiengang begonnen, dieses Jahr werden es meines Wissens mehr sein, was erfreulich ist.» Allerdings brauche die Pädagogische Hochschule auch genügend Dozentinnen und Dozenten, um die künftigen Lehrerinnen und Lehrer auszubilden.

«Und es braucht für die Praktika der Quereinsteigenden genügend Plätze und Betreuungspersonen.»

Das sei in der aktuellen Situation, wo schon Lehrpersonenmangel herrsche, nicht einfach, hält Müri fest. Sie sagt : «Es braucht einen Effort aller Beteiligten im Bildungswesen, um die Situation zu verbessern.» Auch Bildungsdepartement und Pädagogische Hochschule seien nun gefordert, potenziellen Lehrerinnen und Lehrern die Ausbildung im Aargau als attraktive Option aufzuzeigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen