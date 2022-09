Imageproblem der FHNW: PH-Präsident von Kantonen vorgeladen

Lehrermangel Unbefriedigende Situation: Präsident der Pädagogischen Hochschule muss bei den Kantonen antraben Die Zahl der Studierenden an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Brugg-Windisch ist zurückgegangen, von einem Imageproblem ist die Rede. Deshalb hat die Kommission mit Vertretern der Trägerkantone den Präsidenten der PH zu einer Besprechung vorgeladen. Alessandro Crippa 30.09.2022, 12.15 Uhr

Die Pädagogische Hochschule in Brugg-Windisch ist nicht sonderlich beliebt, sie hat ein Imageproblem. Im vergangenen Sommer haben acht Prozent weniger Studierende in Brugg die Ausbildung zur Lehrperson in Angriff genommen. Der Tenor der Grossratssitzung am 13. September war deshalb klar: Die sinkenden Studierendenzahlen bei gleichzeitigem Lehrermangel seien besorgniserregend.

Der Aargauer Bildungsdirektor Alex Hürzeler sagte in jener Sitzung, dass die FHNW insgesamt gut unterwegs und die Anzahl Studierender kaum das einzige Qualitätsmerkmal für eine Hochschule sei. Aber Hürzeler hielt auch fest: Es sei nicht verboten, genau hinzuschauen und allenfalls zu korrigieren.

Präsident der PH sagt: «Viele Studierende sind begeistert, aber ...»

Im Interview mit der AZ letzte Woche sagte auch Guido McCombie, Präsident der Pädagogischen Hochschule: «Die Lage stellt niemanden zufrieden, schliesslich steigen an anderen Pädagogischen Hochschulen die Studierendenzahlen sogar an. Es gibt objektive Gründe, warum weniger Leute die PH in Brugg-Windisch wählen.»

McCombie hielt aber auch fest: «Wir haben sehr viele Studierende, die von unserer Schule begeistert sind.» Dennoch gestand er ein: «Aber es stimmt: Die öffentliche Wahrnehmung ist nicht so, wie sie sein sollte. Teilweise basierend auf Vorurteilen.»

«Man muss jungen Menschen wieder näherbringen, dass der Beruf als Lehrperson sehr attraktiv ist», sagte Ruth Müri Mitte August in der AZ. Müri ist Grünen-Grossrätin und Präsidentin der Interparlamentarischen Kommission Fachhochschule Nordwestschweiz (IPK FHNW).

Austausch an zusätzlicher Sitzung «sehr wertvoll» für die Kommission

Nun sind die involvierten Parteien noch einmal zusammengekommen. Konkret hat die Kommission die Delegationen aus Regierungsausschuss, das Präsidium des Fachhochschulrats, den Direktionspräsidenten der FHNW und PH-Direktor Guido McCombie zu einer zusätzlichen Sitzung geladen.

Die Sitzung habe eine vertiefte Auseinandersetzung über verschiedene Schwerpunktthemen ermöglicht, teilt die Kommission mit. Man habe einen detaillierten Einblick in die Ausgangslage und Möglichkeiten der PH gewinnen können. Die Vertreter von FHNW und PH hätten andererseits ein Stimmungsbild zu politischen Anliegen und Diskussionen in den Parlamenten der vier Trägerkantone Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Solothurn, heisst es in der Mitteilung.

Diese vier Themen standen im Fokus der Sitzung: Lehrpersonenmangel

Studierendenentwicklung an der Pädagogischen Hochschule

Praxisbezug in der Ausbildung der Pädagogischen Hochschule

Übergang vom Studium in den Beruf

Die Vertretungen von FHNW und PH hätten die aktuelle Situation aufgezeigt die Ziele und Massnahmen vorgestellt, um diese Ziele zu erreichen. Die Kommission hält fest: «Auch das Treffen ändert nichts an der Tatsache, dass die PH die genannten gesellschaftlichen Probleme nicht alleine lösen kann.» Der Austausch zwischen den Interessengruppen sei deshalb nach wie vor zentral. Dieser Austausch habe stattgefunden und sei für die Kommission «sehr wertvoll» gewesen.

Mediale Berichterstattung über Entschädigungen von Präsidentin des Fachhochschulrats nervt die Kommission

In der Medienmitteilung äussert sich die Kommission überdies zum Thema «Entschädigung der Fachhochschulratspräsidentin». Am 19. September dieses Jahres machte die AZ publik, dass es an den Hochschulen in der Schweiz massive Unterschiede beim Salär gibt. Dabei zeigte sich: An der FHNW wird das Präsidium des Fachhochschulrats grosszügiger entschädigt als anderswo.

Ursula Renold erhält für das Nebenamt 101’000 Franken. Dem Fachhochschulrat obliegt die strategische Führung der FHNW. Das Paket beinhaltet eine Honorarpauschale von 80'000 Franken und Sozialleistungen in der Höhe von 21'000 Franken. Hauptberuflich ist die 61-jährige Aargauerin Renold ordentliche Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich.

Die Kommission ärgert sich über die entsprechende Berichterstattung und schreibt, man könne «die mediale Aufregung um eine vermeintlich zu hohe Entschädigung nicht nachvollziehen». In der Mitteilung heisst es weiter: «Der Kommission wurde aufgezeigt, dass die Aufgaben der Fachhochschulratspräsidentin zeitlich und inhaltlich anspruchsvoll sind.»

Einen Tag nach Bekanntwerden der Entschädigung sagte der Baselbieter SVP-Landrat Markus Brunner, der Mitglied der Kommission ist, gegenüber dieser Zeitung: «Die Entschädigung wird jeweils in der Rechnung ausgewiesen. Ich muss ehrlich sagen, dass wir den Betrag nie hinterfragt haben.»