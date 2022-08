Über 170 Lehrer fehlen eine Woche vor Schulbeginn im Aargau

Lehrermangel Kurz vor dem Ferienende fehlen noch Dutzende Lehrpersonen im Aargau – die Schulen sind auf Notlösungen angewiesen Am 8. August fängt im Aargau die Schule wieder an, doch über 200 Stellen für Lehrpersonen sind kantonsweit noch unbesetzt. Das Bildungsdepartement greift den Schulen unter die Arme, diese sind aber auf Notlösungen angewiesen. Eva Berger Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Die Schulhäuser, hier jenes in Full-Reuenthal, sind derzeit leer. Am 8. August fängt die Schule wieder an. Ob dann jede Klasse auch eine Klassenlehrerin hat, ist eine gute Woche vorher ungewiss. Chris Iseli

Am Montag fängt im Aargau die Schule wieder an. Vielerorts unter erschwerten Bedingungen, denn auch in der Bildung herrscht akuter Personalmangel. Vor den Ferien waren kantonsweit für die Aargauer Volksschule 279 Stellen ausgeschrieben, davon 60 für Klassenlehrpersonen. Die Präsidentin des Aargauischen Lehrerverbands, Kathrin Scholl, machte sich insbesondere darüber Sorgen.

Wesentlich verbessert hat sich die Lage nicht. Das kantonale Stellenportal zeigt noch 236 Inserate für alle Stufen der Volksschule an (Stand Dienstag, 2. August). Mit dem Suchbegriff Klassenlehrperson erscheinen noch 45 Anzeigen mit offenen Stellen. Allerdings tauchen diese teilweise doppelt auf, wenn Schulleitungen die freien Pensen noch einmal neu ausschreiben. Das Bildungsdepartement arbeitet in diesen Tagen daran zu erheben, wie viele Stellen effektiv per Schuljahresbeginn nicht besetzt werden können. Um abschliessend Bilanz zu ziehen, sei es zu früh, sagt Departementssprecherin Simone Strub auf Anfrage.

Am ersten Schultag, dem 8. August, wird Bildungsdirektor Alex Hürzeler wie jedes Jahr eine Schule besuchen und dabei eine Medienkonferenz abhalten. Diesmal ist der Departementsvorsteher in der Schule Muri zu Gast. Er wird dann auch mehr zum Lehrpersonenmangel sagen.

Schulen haben Lösungen gefunden

Simone Strub, Leiterin Kommunikation des kantonalen Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS). Britta Gut

Allein gelassen würden die Schulen durch den Kanton nicht, versichert Departementssprecherin Strub. Vor den Ferien habe die Abteilung Volksschule mit jenen Kontakt aufgenommen, die noch Klassenlehrerstellen ausgeschrieben hatten – diese zu besetzen ist am kritischsten, denn ohne Klassenlehrer oder Klassenlehrerin sitzen die Schülerinnen und Schüler am 8. August allein im Schulzimmer. Ganz so prekär wird es indes höchstwahrscheinlich nirgends. Die Departementssprecherin sagt:

«Man gewann den Eindruck, dass diese Schulen weitgehend Lösungen bereit haben, für den Fall, dass sie die Stelle nicht wie gewünscht besetzen können.»

Wie diese kurzfristigen Lösungen aussehen können, hat der Kanton auf einem fünfseitigen Merkblatt Anfang Juli für die Schulen zusammengefasst.

Unqualifiziertes Personal: Unbeliebtem aber nötige Massnahme

Grundsätzlich gibt es vier Optionen:

Das bestehende Personal soll offene Pensen übernehmen, oder Studierende der Pädagogischen Hochschule werden eingestellt. Eine weitere Möglichkeit ist, auf jemanden ganz ohne Qualifikationen als Lehrperson zurückzugreifen und ihn oder sie in einem Coaching zu begleiten.

Eigentlich wäre ein Diplom einer Pädagogischen Hochschule die Voraussetzung für eine Anstellung als Lehrperson im Aargau. Ungenügend qualifiziertes Personal einzustellen, ist unbeliebt, wird aber in der Not längst gemacht. Man müsse diese Kompromisse leider eingehen, sagte Schulleiterverbands-Co-Präsident Philipp Grolimund schon zu Beginn des letzten Schuljahres.

Als vierte Option schlägt der Kanton vor, Lerngruppen neu und anders zu organisieren. Klassengrössen könnten beispielsweise in Absprache mit den Lehrpersonen befristet erweitert werden. Auch könnten Lerngruppenunterricht reduziert und Unterrichtstage so umorganisiert werden, dass Klassen gemeinsam lernen, oder aber Abteilungen werden gemeindeübergreifend zusammengelegt. Das haben, sehr umfassend, die Schulen Full-Reuenthal und Leibstadt gemacht – sie haben fusioniert, die Gemeinden führen ab kommendem Schuljahr eine gemeinsame Schule mit zentraler Schulleitung.

Gesuche für Notlösungen nicht zugenommen

Notlösungen sind gemäss Merkblatt des Kantons nur dann ins Auge zu fassen, wenn für eine regelkonforme Lösung alles unternommen wurde und alle Optionen ausgeschöpft sind. Notlösungen seien weiter zwingend mit der Schulaufsicht zu klären, sagt Departementssprecherin Simone Strub. Eine klare Zunahme dieser Anfragen hat das Bildungsdepartement trotz des akuten Mangels an qualifizierten Lehrpersonen gegenüber den Vorjahren nicht ausgemacht. «Auch deshalb erwarten wir, dass sich die Schulen für das nächste Semester weitgehend haben organisieren können.»

Das ändere aber nichts daran, dass weiterhin mit Hochdruck daran gearbeitet werden müsse, mit mittel- und langfristigen Massnahmen die Situation nachhaltig zu verbessern. Diese Herausforderungen sind im Projekt Magis des Bildungsdepartements zusammengefasst.

Ausbildung, Quereinstieg und eine Attraktivitätssteigerung der Aargauer Schulen als Arbeitsplatz stehen im Fokus. Denn Tatsache ist: Auch wenn die Schulen in einer Woche irgendwie funktionieren, so ist das Problem in aller Regel nicht gelöst. Werden Stellen mit ungenügend qualifizierten Personen besetzt, Klassen vergrössert oder pensionierte Lehrpersonen vorübergehend wieder eingestellt, bedeutet das nur kurzfristig Entlastung.

Riesiger Aufwand und grosse Flexibilität

Die Abteilung Volksschule setze alles daran, die Schulen unkompliziert und wirksam zu unterstützen. Es seien aber vor allem die Schulen, die gefordert sind, sagt Strub: «Insbesondere die Schulleitungen treiben, teilweise unterstützt durch den Gemeinderat, einen riesigen Aufwand und beweisen zusammen mit dem Lehrerteam auch grosse Flexibilität.» Man unterstütze sich gegenseitig und stemme die angespannte Personalsituation gemeinsam.

Im Frühsommer hat das Bildungsdepartement wegen des Lehrpersonenmangels eine Taskforce mit den Verbänden und der Pädagogischen Hochschule ins Leben gerufen. Das hatten die Schulleitungen schon lange gefordert. Und sie hoffen, dass sich dadurch die Situation bald einmal entspannen kann.

