Aargauerin Alda Breitenmoser ab 2023 höchste Kantonschemikerin

Lebensmittelkontrolle Aargauerin Alda Breitenmoser wird neue Präsidentin der Schweizer Kantonschemiker Ab 2023 übernimmt Alda Breitenmoser, Kantonschemikerin Aargau, das Präsidium des Verbandes der Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker der Schweiz (VKCS). Sie folgt auf Otmar Deflorin, der das Amt als Präsident des VKCS nach 14 Jahren weitergibt. 08.12.2022, 13.59 Uhr

Alda Breitenmoser. zvg

Die Kontrolle der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände ist Aufgabe der Kantone. Unter der Leitung der Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker führen die zuständigen Ämter Inspektionen in den Betrieben und umfassende Laboruntersuchungen durch. Sie kontrollieren die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und sorgen für eine hohe Lebensmittelsicherheit und den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Per Ende Jahr und nach insgesamt 14 Jahren an der Spitze des Verband der Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker der Schweiz (VKCS) tritt Otmar Deflorin zurück. Am 1. Januar 2023 wird Alda Breitenmoser als erste Frau das Präsidium des Verbandes übernehmen. Sie wird in einer Medienmitteilung als «promovierte Veterinärmedizinerin» bezeichnet. Breitenmoser habe ihre Fachkenntnisse in Lebensmittelanalytik und im Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung bei verschiedenen Kantonslabors sowie bei der Europäischen Union erworben.

Überdies leitet sie seit 12 Jahren als Kantonschemikerin das Amt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz Aargau. Sie wolle das Amt mit demselben Engagement wie ihr Vorgänger weiterführen und die interkantonale Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, sagt Breitenmoser.

Der Verband der Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker werde auch unter der neuen Präsidentin Alda Breitenmoser alles daransetzen, dass die Lebensmittelsicherheit in der Schweiz auch in Zukunft ihren hohen Stand beibehalten wird, schreibt er in der Mitteilung. (az)