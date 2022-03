Lebensmittel Zu Besuch in der Chipsproduktion von Zweifel: Das Familienunternehmen plant eine Weltpremiere in Spreitenbach Fast 280 Millionen Franken hat Zweifel 2021 umgesetzt. Das ist ein neuer Rekord. Jetzt will das Schweizer Traditionsunternehmen Pionierleistungen vollbringen und die erste Chipsproduktionsstrasse bauen, die ohne fossile Energieträger auskommt. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 22.03.2022, 18.12 Uhr

Noch ohne Gewürz, dafür direkt aus der Fritteuse: Christoph Zweifel präsentiert seine Chips. Sébastian Lavoyer

Zuerst geht es in den Untergrund. Und mit jedem Schritt nach unten wird es muffiger. Wir sind auf dem Weg in den Kartoffelkeller von Zweifel in Spreitenbach. Gross ist das Lager nicht, es sind lediglich Kartoffeln für drei, vier Tage Produktion hier eingelagert.

Der Grossteil ist bei der Schweizer Agrargenossenschaft Fenaco. Die Mengen sind gigantisch. Allein 2021 verarbeitete Zweifel 25'000 Tonnen (25 Millionen Kilogramm) Kartoffeln zu Chips. So viel wie noch nie. Denn 2021 war ein Rekordjahr, das sechste in Folge. Zwischen 2016 und 2021 hat sich der Umsatz von 212,6 auf 277,9 Millionen Franken erhöht.

Als hätte es die Pandemie nie gegeben. Christoph Zweifel, CEO des Chips-Herstellers, sagt: «Wir haben in der Gastronomie verloren, aber konnten den Verlust mit dem Detailhandel massiv überkompensieren.» Man hat davon profitiert, dass die Schweizer öfter daheim waren. Auch in den Ferien. Hauptgrund für das Wachstum seien aber die gut funktionierenden Innovationen. Die gesunden Snacks wie Vaya oder Joy, aus Bohnen, Erbsen oder Reis.

In diesen Holzpaloxen lagern die Chips unter grünem Licht. Unter weissem Licht würden die Kartoffeln Chlorophyll bilden und grün werden. Sébastian Lavoyer

Verkaufsschlager Nummer eins bleibt aber ein Klassiker. Seit 1964 im Sortiment führt bis heute kein Weg an den Paprika-Chips vorbei. Nicht Bohnen, sondern Kartoffeln lagern deswegen hier unter grünem Licht im Keller. Die eingelagerten Paloxen mit den Kartoffeln werden über Förderbänder in die Waschanlage gekippt, die Steine mit einem Zyklonensystem aussortiert. Alles ist hoch automatisiert.

Aber noch ist der Boden schmutzig und die Luft muffig von Feuchtigkeit und Dreck. Deshalb soll in einem nächsten Ausbauschritt der gesamte Nassbereich eingemauert werden, damit der Geruch weniger penetrant ist.

Wegen schlechtem Kartoffeljahr: Zweifel muss rund 30 Prozent importieren

Die Kartoffeln, die Zweifel verarbeitet, haben klingende Namen wie Lady Rosetta, Pirol, Lady Claire oder Hermes. Alles stärkereiche Sorten, die hier in den grossen Holzkisten ruhen. «Guggisberg Samuel» steht auf einer. Der Name des Bauern, von dem sie kommen. Zweifel arbeitet vorzugsweise mit Schweizer Kartoffeln. Die Namen der Bauern stehen dann sogar auf der Chipspackung. «Transparenz ist uns wichtig. Wir möchten, dass man sieht woher die Kartoffeln stammen», sagt Christoph Zweifel.

Im langjährigen Schnitt macht Zweifel 95 Prozent seiner Chips aus Schweizer Kartoffeln. Doch 2021 war ein schlechtes Kartoffeljahr. Zu hoch war die Feuchtigkeit. Zweifel sagt: «Wir haben eine Fehlmenge von etwa 30 Prozent, die wir aus dem Ausland importieren müssen.» Von den letztjährigen Zahlen ausgehend würde das bedeuten, dass Zweifel über 8000 Tonnen im Ausland kauft. Nach klaren Qualitätsstandards, was es nicht einfacher macht.

Dank Umstellung auf Rapsöl weniger von Ukraine-Krise betroffen

Nach dem Waschen und Schälen geht’s wieder über Boden. Im Erdgeschoss werden die Kartoffeln in knapp über einen Millimeter dicke Scheiben geschnitten, dann bei rund 160 Grad in Rapsöl frittiert. Vor fünf Jahren hat sich Zweifel für Rapsöl und gegen Sonnenblumenöl entschieden. Ein Eingriff ins Kernrezept, immer gefährlich, auch wenn es keinen geschmacklichen Unterschied geben soll, so Zweifel, was sie damals sogar wissenschaftlich überprüft hätten.

Es ging vor allem darum, dass Zweifel Schweizer Öl verarbeiten wollte. Das macht sich heute, in Zeiten der kriegsbedingten Sonnenblumenöl-Knappheit, bezahlt. Die Preise für Rapsöl haben sich zwar auch mehr oder weniger verdoppelt im Vergleich zu vor der Pandemie, aber es ist immer noch in ausreichendem Mass verfügbar. Allein 2021 brauchte Zweifel 2700 Tonnen Rapsöl.

Mit grosser Geschwindigkeit werden die Chips durch diesen überdimensionierten Scanner gejagt. Er erkennt zu dunkle Chips und sortiert sie mit Luftstössen aus. Sébastian Lavoyer

Wir gehen an Schneidmaschine und Fritteuse vorbei. Der Boden ist glitschig vom Öl und vom Wasser. Die Gefahr auszurutschen, zwingt zu vorsichtigen Gehen. Christoph Zweifel bleibt neben einer grossen, silbernen Box stehen, aus deren Frontöffnung die Chips mit rund 60 Stundenkilometer herausschiessen. «Hier werden zu dunkle Chips voll automatisch aussortiert. Das musste man früher von Hand machen», so der Chef des Familienunternehmens.

Zweifel will die erste fossilfreie Chipsproduktionslinie bauen

So modern das Produktionsstätte auch wirkt, die Erneuerung ist ein jederzeit aktuelles Thema. Eine der Chipsproduktionsstrassen muss denn bis spätestens 2030 ersetzt werden. Zweifel sagt: «Wir haben die klare Vision, die weltweit erste Chipsproduktionslinie zu bauen, die ohne fossile Brennstoffe funktioniert.» Eine Studie der ZHAW habe gezeigt, dass dies prinzipiell möglich sein soll. Aber die entsprechenden Anlagen muss man zuerst noch entwickeln, sie ist nicht ab Stange verfügbar.

Im Bereich Verpackung wird immer noch vieles von Hand gemacht. Sébastian Lavoyer

Nach dem Würzen werden die Chips verpackt, kartoniert, palettiert und dann ins Hochlager. Alles rasend schnell. Denn zu Spitzenzeiten im Sommer, aber auch etwa im Dezember (drittbester Monat) rollen täglich bis zu 60 40-Tonner voll beladen mit Chips weg aus Spreitenbach und hinaus ins Land. Und vereinzelt auch ins Ausland. Deutschland, Österreich vor allem. Seit letztem Jahr auch Finnland, wo man gut gestartet sei. Oder immer wieder auch nach Kuwait. «Wir sind Marktleader in der Schweiz, im Ausland sind wir klein», sagt Christoph Zweifel. Aber man habe schöne Wachstumsraten erzielen können.

Zweifel ist jetzt auch süss So kam es zum Kauf des Münsinger Backwarenbetriebs Berger Zweifel hat im Coronajahr 2020 den Familienbetrieb Berger AG Backwaren aus Münsingen aufgekauft. Deren Topseller sind Spitzbuben, von denen sie jährlich über zwei Millionen Stück verkaufen. Man habe jetzt zwei Dachmarken, sagt CEO Christoph Zweifel: für Salziges Zweifel und für Süsses Berger. Schon seit 2003 stand Zweifel in geschäftlichen Beziehungen mit Berger. Man lieferte deren Ware (insbesondere Spitzbuben und Linzertorten) gemeinsam mit den Chips aus. Schwierigkeiten bei der Nachfolgeplanung führten dazu, dass Berger an Zweifel gelangte und es zur Übernahme kam. Zweifel: «Wir haben zwar auch schon mit Schokolade-Chips experimentiert, aber der Eintritt in die süssen Snacks gelang uns bisher nicht. Das war eine einmalige Chance, um auch in diesen Bereich vorzudringen.»

