Tierschutz im Aargau: Bauern und Kanton streiten wegen Kontrollen

Landwirtschaft Tierschutz-Streit im Aargau: Bauern beklagen zu strenge Kontrollen – Kanton verteidigt das verschärfte Konzept Kleinliche Beanstandungen, unverhältnismässige Massnahmen, zu viele unangemeldete Kontrollen: Der Bauernverband Aargau kritisiert den Veterinärdienst massiv. Der Kanton entgegnet, man halte sich bei den Tierschutzkontrollen und den Sanktionen für fehlbare Bauern an die Vorgaben des Bundes. Fabian Hägler 20.01.2022, 05.00 Uhr

Anne-Kathrin Witschi vom kantonalen Veterinärdienst bei einer Tierschutzkontrolle in einem Schweinestall. zvg / Aargauer Zeitung

«Auch im Jahr 2021 häuften sich die Probleme zwischen Veterinärdienst und Tierhaltern im Kanton Aargau.» Das steht in einem Beitrag auf der Website des Bauernverbands Aargau, der sich mit Tierschutzkontrollen auf landwirtschaftlichen Betrieben befasst. Der Verband verlangt darin, «dass Tierschutz- und Primärproduktionskontrollen wieder auf eine Basis von Vertrauen und Respekt gestellt werden». Weiter heisst es im Artikel, der Bauernverband und die kantonalen Instanzen seien zu diesem Thema im Kontakt. Und: «Es darf davon ausgegangen werden, dass im neuen Jahr wieder eine Normalisierung eintreten wird.»

Aus dem Artikel wird aber nicht klar, welche Probleme der Verband konkret sieht und wo die Streitpunkte mit dem kantonalen Veterinärdienst liegen. Klar ist, dass der Kanton nach dem tragischen Fall von Oftringen, wo Anfang 2020 bei einem Hobbytierhalter mehrere tote Tiere festgestellt worden waren, die Kontrollen verschärft hat. Ralf Bucher, Geschäftsführer des Bauernverbandes, sagt auf Anfrage:

«Wir vom Bauernverband haben das grösste Interesse, dass Leute wie der fehlbare Tierhalter von Oftringen bestraft werden. Aber im letzten Jahr gab es aus unserer Sicht vermehrt kleinliche Beanstandungen bei Kontrollen und unverhältnismässige Massnahmen.»

Tierschutzkontrollen werden im Aargau durch den kantonalen Veterinärdienst durchgeführt, dieser ist dem Departement Gesundheit und Soziales von SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati angegliedert. Michel Hassler, der Sprecher des Departements, hält zur Kritik von Ralf Bucher an den Tierschutzkontrollen fest: «Der Veterinärdienst kann die Aussage des Geschäftsführers des Bauernverbands nicht nachvollziehen.»

Veterinärdienst überprüft Einhaltung der Tierwohl-Vorschriften

Hassler schreibt, mit seinen Kontrollen überprüfe der Veterinärdienst die Einhaltung des Tierwohls gemäss den Vorgaben der eidgenössischen Tierschutzgesetzgebung. Diese fokussiere auf die Grundbedürfnisse der Tiere wie angemessene Unterkunft, Fütterung, Pflege und Beschäftigung. «Werden diese in der Tierschutzverordnung konkretisierten Vorgaben nicht eingehalten, so beanstandet dies der Veterinärdienst, und er ordnet eine Behebung des Mangels an», erläutert der Sprecher.

Solche Beanstandungen betreffen laut Hassler beispielsweise im Winter stark verschmutzte Rinder in Betrieben mit reiner Stallhaltung, eine fehlende Beschäftigung bei Schweinen oder Verletzungsgefahr der Tiere durch bauliche Mängel. Zum Ablauf einer Kontrolle sagt Hassler: «Vor Ort erläutert der Veterinärdienst dem Betriebsleiter den Mangel und vereinbart mit ihm eine Frist zu dessen Behebung. Dadurch kann sich der Betriebsleiter aktiv in den Prozess der Mängelbehebung einbringen.» Der Veterinärdienst halte sich bei Beanstandungen an die Vorgaben in den Kontrollhandbüchern des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

Kanton setzt auf Nachkontrollen – ein Drittel der Betriebe hat sich verbessert

Ralf Bucher, Geschäftsführer des Bauernverbandes Aargau, auf seinem Hof in Mühlau. Britta Gut

Ralf Bucher vom Bauernverband sagt, es habe verschiedene Fälle gegeben, «die zu reden gaben und nach denen sich Bauern bei uns gemeldet haben». Er führt dies unter anderem darauf zurück, dass die Kontrollen im Aargau nach dem Fall Oftringen massiv verschärft worden seien. Michel Hassler entgegnet, es handle sich nicht um eine Verschärfung der einzelnen Kontrolle, sondern um eine konsequentere Bearbeitung des jeweiligen Falles.

Hassler sagt, man habe im Nachgang zum Tierschutzfall Oftringen das Kontrollkonzept überarbeitet. «So analysiert der Veterinärdienst seither die festgestellten Tierschutzmängel und überprüft deren Behebung anhand von zeitnahen Nachkontrollen.» Für Betriebe, die wegen schwerwiegender Tierschutzmängel intensiver zu kontrollieren seien, bestehe ein Monitoring. Der Sprecher betont: «Erfreulich dabei ist, dass sich rund ein Drittel dieser ursprünglich gelisteten Betriebe aufgrund der intensivierten Kontrollen verbessert hat.»

Bauernverband sieht Probleme vor allem bei unangemeldeten Kontrollen

Ralf Bucher stellt fest, «dass es gerade bei unangemeldeten Kontrollen öfters zu Meinungsverschiedenheiten kommt». Er sagt, deren Zahl sei auf das Jahr 2020 hin deutlich erhöht worden, und erklärt: «Heute ist es oft so, dass ein Bauer nicht zu Hause ist, wenn die Kontrolleure vorbeikommen.» Dann stelle sich die Frage, ob die Kontrolle kurzfristig durchgeführt werden könne, denn der Bauer habe das Recht, dort dabei zu sein.

«Aus unserer Sicht kann dann nicht erwartet werden, dass er sofort nach Hause rennt und alles stehen und liegen lässt», sagt der Geschäftsführer des Bauernverbandes. Bucher kritisiert weiter, es gebe Fälle, bei denen die Kontrolleure den Stall betreten, ohne dass der Bauer anwesend sei. Dazu hält er fest: «Das dürfen sie bei einem akuten Verdacht auf Tierschutzverstösse, sonst aber nicht.»

Veterinärdienst will Quote der unangemeldeten Kontrollen wieder senken

Departement-Sprecher Michel Hassler hält fest, der Veterinärdienst orientiere sich bei unangemeldeten Kontrollen an den Vorgaben des Bundes. Demnach müssten mindestens 40 Prozent der Kontrollen im Tierschutzbereich unangemeldet sein. Der Veterinärdienst hat aber in den letzten beiden Jahren deutlich häufiger ohne Anmeldung kontrolliert, die Quote lag 2020 bei 82 Prozent und 2021 sogar bei 85 Prozent.

Hassler begründet die vielen unangemeldeten Kontrollen damit, dass die Quote in den Jahren deutlich zu tief gewesen sei. Tatsächlich wurden 2018 mit 23 Prozent und 2019 mit nur 14 Prozent sehr wenige Kontrollen ohne Anmeldung durchgeführt. Es sei deshalb nötig gewesen, sich durch mehr unangemeldete Kontrollen einen Überblick über die Ist-Situation in den Betrieben im Kanton zu verschaffen, sagt Hassler. Er hält aber fest: «Es ist das Ziel des Veterinärdiensts, die Quote unangemeldeter Kontrollen in den nächsten Jahren wieder systematisch zu reduzieren.»

Drei konkrete Streitfälle – und was der Kanton dazu sagt

Bucher nennt auf Nachfrage drei konkrete Fälle von Tierschutzkontrollen, bei denen es zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten mit dem Veterinärdienst gekommen ist. Die AZ hat diese Schilderungen des Bauernverband-Geschäftsführers dem Kanton vorgelegt.

1. Fall: Gitterabdeckung im Laufhof für Kühe

Kritik des Bauernverbandes: Bei einem Fall ging es zum Beispiel um ein Gitter, das eine Öffnung im Laufhof für die Kühe abdeckt. Die Frage ist, ob die Kuh beim notabene freiwilligen Betreten dieses Gitters möglicherweise Schmerzen haben könnte. Der betroffene Bauer sagte, das Gitter sei schon zehn Jahre dort, wurde nie beanstandet und seine Kühe würden problemlos über das Gitter laufen und hätten sich dort nie verletzt. Die Kontrolleure beharrten auf den Vorschriften und so wurden dem Bauern die Direktzahlungen um über 2000 Franken gekürzt – und dies, obwohl er das Gitter ersetzt hatte.

Antwort des Veterinärdienstes: Beim konkreten Fall handelte es sich um einen Mutterkuhbetrieb mit Kälbern, für welche der beanstandete Rost zu schmale Gitterstäbe aufweist, welche sowohl für die Kühe wie auch für die Kälber eine Verletzungsgefahr darstellen. Solche Gitterroste sind nur zulässig, wenn sie sich in einem für die Tiere nicht begehbarem Bereich befinden, beispielsweise zur Abdeckung eines Jaucherührwerks. Aus diesem Grund wurde eine Beanstandung mit einer Frist für den Austausch oder ein Abdecken des Rostes ausgesprochen. Die Kürzung der Direktzahlungen durch Landwirtschaft Aargau erfolgte anhand der Anzahl betroffener Grossvieheinheiten zum Kontrollzeitpunkt. Es gibt in der Verordnung des Bundes klare Vorgaben, in welcher Art und Weise die Direktzahlungen gekürzt werden müssen, hier besteht kein Spielraum.

2. Fall: Liegeboxen für Kühe in einem Stall

Kritik des Bauernverbands: In einem anderen Fall ging es um die Grösse der Liegeboxen für Kühe in einem Stall. Weil sich die 700 kg schweren Tiere regelmässig auch daran kratzen, waren im ganzen Stall zwei Liegeboxenbügel leicht verschoben. Die eine Box war ein paar cm kleiner, die andere dafür umso grösser. In anderen Kantonen werden die Bauern aufgefordert, die Boxenbügel neu anzuschrauben und das mit einem Foto zu belegen, bei einem Bauer im Aargau hiess es, der bauliche Tierschutz sei nicht erfüllt. Die Direktzahlungen wurden auch hier gekürzt.

Antwort des Veterinärdienstes: Der Tierhalter ist verpflichtet, den Zustand der Einrichtungen regelmässig zu überprüfen – dies gilt auch für Liegeboxen in Laufställen. Entsprechen diese nicht mehr den Vorgaben, liegt ein Mangel im Bereich des baulichen Tierschutzes vor, welcher eine Kürzung der Direktzahlung zur Folge hat. Auch in diesem Fall erfolgte die Direktzahlungskürzung anhand der Anzahl der betroffenen Grossvieheinheiten und weil der Mangel auch nach der Behebungsfrist immer noch vorhanden war, was zu einer Verdoppelung der Kürzung von insgesamt 400 Franken bei zwei Liegeboxen führte.

3. Fall: Bauer wollte Kontrolleure nicht in den Stall lassen

Kritik des Bauernverbandes: Es gibt einen uns bekannten Fall, bei dem der Veterinärdienst der Meinung war, der Bauer habe die Kontrolle verweigert, weil er nicht anwesend sein konnte und die Kontrolleure aufgrund eines offenen Konflikts nicht reinlassen wollte. Diesem Bauern wurden kurzerhand sämtliche Direktzahlungen von mehreren zehntausend Franken gestrichen.

Antwort des Veterinärdienstes: Im vorliegenden Fall wurden dem Tierhalter die Konsequenzen der Verweigerung der Kontrolle dargelegt. Trotzdem verweigerte es dieser, dass die Kontrolle am unangemeldeten Termin durchgeführt werden konnte. Neben dem Tierschutz können Verweigerungen von Kontrollen oder Drohungen auch im übrigen Bereich des ökologischen Leistungsnachweises zu einer Kürzung von 100 Prozent der Direktzahlungen führen. Auch bezüglich der bei festgestellten Tierschutzmängeln vorzunehmenden Kürzungen der Direktzahlungen kennt der Tierhalter die Regeln.

Bauernverband hofft auf Gespräche, Kanton sieht Tierhalter in der Pflicht

Trotz der Meinungsverschiedenheiten bei den Tierschutzkontrollen ist Ralf Bucher grundsätzlich optimistisch, dass sich die Konflikte mit dem Kanton lösen lassen. «Wir sind vom Bauernverband aus im Gespräch mit den zuständigen Personen im Veterinärdienst und zuversichtlich, dass wir eine gemeinsame Lösung finden werden», sagt er. Diese solle das Tierwohl fördern, effizient und wirtschaftlich sein und dem Tierhalter die Chance geben, bei Beanstandungen «eine Kleinigkeit zu verbessern, ohne gleich als Schwerverbrecher hingestellt zu werden».

Michel Hassler hält fest: «Der Tierhalter steht bezüglich Einhaltung der Tierschutzvorgaben in der Pflicht.» Als auf diesem Gebiet ausgebildete Fachperson kenne er die Vorgaben. Zudem hätten Tierhalter im Rahmen der vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg organisierten Kurse Gelegenheit, sich auf diesem Gebiet weiterzubilden. Hassler betont: «Somit hat ein Tierhalter beispielsweise bei bestehender Verletzungsgefahr der Tiere nicht abzuwarten, bis eine Kontrollperson im Rahmen der alle vier Jahre stattfindenden Kontrolle den Mangel feststellt und deren Behebung anordnet.»

