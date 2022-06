"Tag der offenen Hoftüren" 2022 im Aargau

Landwirtschaft Tag der offenen Hoftür: Irène Kälin besucht Aargauer Bauerhof Am «Tag der offenen Hoftür» öffnen zehn Aargauer Bauernhöfe ihre Türen - auch Irène Kälin ist dabei. Ausserdem warten zahlreiche Aktivitäten. Andrea Marti 10.06.2022, 18.28 Uhr

Der Zelgenhof in Oberentfelden steht am «Tag der offenen Hoftüren» Besuchern offen. AAR

Am Wochenende findet der «Tag der offenen Hoftüren» statt, an dem auch zehn Aargauer Bauernhöfe ihre Türen öffnen. Als Gästin wird auf dem Zelgenhof in Oberentfelden Nationalratspräsidentin Irène Kälin begrüsst, die sich an die Gäste richten wird. Nach ihrer Rede findet ein Hofrundgang statt, der von einem Apéro Riche für die Teilnehmenden gefolgt wird.