Landwirtschaft Sträucher und Bäume mit positiver Wirkung: Diese Betriebe erhalten den Förderpreis Agroforst Aargau Bäume und Sträucher können Bodenorganismen anregen, vor Wind und Erosion schützen oder Tieren Schatten spenden. Solche Eigenschaften will man im Aargau vermehrt nutzen und hat deshalb einen Förderpreis ausgeschrieben. Dominic Kobelt 27.01.2023, 16.30 Uhr

Hoss Hauksson, Rüfenach, bekommt den Agroforst Preis für das Projekt «Vielfalt im Rebberg mit Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Schafen». Zvg / haukssonweine.ch

Fünf Bauernfamilien und Winzer erhalten vom Kanton Aargau einen Förderpreis über je 10'000 Franken, weil sie Wege aufzeigen, wie die landwirtschaftliche Produktion im Aargau an klimabedingte Extremwetterlagen angepasst werden kann. Dank der Eigenschaften bestimmter Bäume und Sträucher, die in bestehende Kulturen integriert werden, leisteten sie einen Beitrag an den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, die Ertragssicherung sowie die Tiergesundheit, befand die siebenköpfige Jury. Zwölf Projekte waren eingereicht worden.