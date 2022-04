Aargauer Obstbauern kämpfen mit Frostkerzen gegen die Kälte

Landwirtschaft Mit fast 1000 Frostkerzen: So kämpfte der Aargauer Obstbauer Andy Steinacher gegen die Kälte Der nächtliche Frost von Sonntag auf Montag hat einige Obstbäume in Vollblüte getroffen. Viele Aargauer Obstproduzenten haben mit enormem Aufwand und hohen Kosten versucht, Schäden zu verhindern. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 04.04.2022, 17.08 Uhr

900 Frostkerzen haben Andy Steinacher und sein Team zwischen den Obstbäumen platziert. zvg / Andy Steinacher

In der Nacht auf Montag sind die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt gesunken. Die Frostnacht kam besonders für die Obstproduzentinnen und Obstproduzenten zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Die Kirsch- und Aprikosenbäume stehen bereits in Vollblüte. Bei offenen Blüten gibt es schon bei Temperaturen von -2 °C Grad beträchtliche Schäden.

Andy Steinacher, Präsident der Aargauer Obstproduzenten, hat angesichts der Wetterprognosen bereits Anfang letzter Woche entschieden, dass er die Kirsch- und Aprikosenbäume auf seinem Betrieb in Schupfart vor der Kälte schützen wird. Er und sein Team haben dafür mehr als 900 Frostkerzen zwischen den Obstbäumen aufgestellt.

Dach als Kälteschutz funktioniert nur bei wenig Schnee

Am Sonntag haben sie dann auch noch die Aprikosenbäume gedeckt. Das spart zwar Frostkerzen, ist aber als Kälteschutz nur eine Option, wenn es nicht zu stark schneit. «Das Dach könnte unter dem Gewicht des Schnees zusammenbrechen», sagt Andy Steinacher. «Das könnte lebensgefährlich sein, wenn sich jemand darunter aufhält.»

Andy Steinacher, Präsident der Aargauer Obstbauern. Alex Spichale

Deshalb seien für ihn die Vorhersagen zur Schneemenge mindestens genauso wichtig, wie jene zur Temperatur. «Meteoswiss hätte diesbezüglich sicher noch Verbesserungspotenzial», sagt er.

Apfelbäume weniger stark betroffen

Die Apfelbäume hat Andy Steinacher in der Frostnacht nicht geschützt. Diese seien – anders als die Kirsch- und Aprikosenbäume – noch nicht in Vollblüte. Und eine geschlossene Blüte werde mit Temperaturen bis -6 °C fertig. Andy Steinacher weiss aber von Kollegen, die auch die Apfelbäume beheizt haben. «In tieferen Lagen ist die Blüte schon weiter fortgeschritten als bei uns in Schupfart.»

Die Frostbekämpfung ist nicht nur mit viel personellem Aufwand verbunden, sie kostet auch. 11'700 Franken hätten ihn die 900 Frostkerzen gekostet, sagt Andy Steinacher. Auslagen, die er auf sich nimmt.

«Ich kann es mir nicht leisten, keine Ernte einzufahren.»

So gehe es den meisten Aargauer Obstbäuerinnen und Obstbauern, sagt Steinacher. «Wer nur vom Obstbau lebt, dem bleibt fast nichts anderes übrig, als den enormen Aufwand zu betreiben», sagt er. Umso mehr wünscht er sich, dass sich die Abnehmerinnen und Abnehmer über einen höheren Preis an den Kosten beteiligen würden. «Ich habe diesen Aufwand schon letztes Jahr und 2017 betrieben – am Preis für das Obst hat sich nie etwas verändert.»

Fricktaler Obstbauer nimmt den Ernteausfall in Kauf

Einer, der den enormen Aufwand nicht mehr auf sich nimmt, ist Franz Freiermuth aus Wölflinswil. Er hat in der Nacht auf Montag darauf verzichtet, Frostkerzen anzuzünden. «Wir haben entschieden, dass wir nichts mehr machen», sagt er.

Die Frostschäden, die es zweifellos gegeben hat, nimmt er in Kauf. Er hofft, dass es trotzdem noch eine Ernte gibt. Wie es um die Blüten seiner Bäume steht, hat Freiermuth noch nicht kontrolliert. «Wie sehr die Minustemperaturen geschadet haben, lässt sich aber sowieso erst nach der Blüte sagen.»

