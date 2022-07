Präsident Bauernverband Aargau findet Direkzahlungen zu wenig

Landwirtschaft Direktzahlungen an Aargauer Bauern: Der «Bestverdiener» erhielt 542’000 Franken Im Jahr 2021 haben die Aargauer Landwirtinnen und Landwirten rund 137 Millionen Franken erhalten. Das sei zu wenig, findet Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbands Aargau. Livia Häberling Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Traktor bringt auf einem Salatfeld im Aargau Pflanzenschutzmittel aus. Christian Beutler / Keystone

Als Christoph Hagenbuch nach einer Viertelstunde Telefongespräch gefragt wird, ob er den soeben präsentierten Zahlen noch etwas beizufügen habe, sagt er: «Ich bin erstaunt, dass überhaupt jemand Zeit hat, um eine solche Grafik gemeindespezifisch aufzubereiten.»

Die besagte Grafik beruht auf Daten, welche die AZ vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz erhalten hat. Sie zeigt, wie viel Geld im vergangenen Jahr an die Aargauer Landwirtinnen und Landwirte geflossen ist und wie es sich auf die Gemeinden verteilt.

Auch wenn Hagenbuch zuvor gesagt hatte, als umstritten erlebe er Direktzahlungen keineswegs, schliesslich würden diese Gelder «nicht einfach so, sondern für eine bestimmte Leistung gesprochen»: Ein Reizthema sind sie alleweil. Mit 2,8 Milliarden Franken unterstützt der Bund die Schweizer Landwirtschaft jedes Jahr – den einen erscheint diese Summe unanständig hoch, den anderen unanständig tief.

Höhere Beiträge für Bergregionen, Grossbetriebe und Nachhaltigkeit

Der Bezug von Direktzahlungen ist freiwillig. Um Gelder zu erhalten, müssen die Betriebe allerdings bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu zählt ein ökologischer Leistungsnachweis mit Vorgaben zu Biodiversität, Pflanzenschutz, Düngung oder Tierhaltung. Das System, um diese Zahlungen zu berechnen, wurde letztmals im Rahmen der Agrarpolitik 2014–2017 (AP 14–17) überarbeitet.

Seit dem 1. Januar 2014 besteht es aus sieben Beitragsarten, wobei nicht jeder Betrieb Geld aus jeder Kategorie erhält. Ziel war es damals, die Betriebe wettbewerbsfähiger zu machen und mit den Direktzahlungen vermehrt Leistungen zu entschädigen, die nicht vom Markt abgegolten werden.

So etwa wurden mehr Anreize geschaffen, um steile Hänge in den Bergregionen zu bewirtschaften, Flächen mit mehr Biodiversität zu pflegen – zum Beispiel Wiesen mit vielen Blumen- und Gräserarten – oder nachhaltige Arbeitstechniken einzusetzen: Also etwa auf Pestizide zu verzichten, oder die Gülle mit Schleppschlauch auf den Acker zu bringen, sodass weniger Ammoniak in die Luft gelangt.

Hingegen wurden die Tierbeiträge abgeschafft, und die Berechnung des Basisbetrags, den die Betriebe pro bewirtschaftete Hektare erhielten, wurde geändert. Flächenmässig grosse Betriebe erhalten seither tendenziell mehr Direktzahlungen. Zu den finanziellen Gewinnern gehören auch Betriebe in den Bergregionen, während Landwirte im Talgebiet weniger Geld erhalten.

Nach Sins, Böztal und Zurzach fliesst am meisten Geld

Im Kanton Aargau präsentiert sich die Situation heute so: Von rund 3000 Landwirtschaftsbetrieben haben im vergangenen Jahr 2402 Betriebe Direktzahlungen bezogen. Insgesamt wurden rund 137 Millionen Franken ausbezahlt. Am meisten Geld floss nach Sins: Rund 3,6 Millionen Franken, was auch damit zu tun hat, dass die Anzahl an Betrieben (74) und damit die bewirtschaftete Fläche in Sins so hoch ist wie nirgends im Aargau.

Auch andere Gemeinden im Bezirk Muri sind vorne dabei: so etwa Beinwil, Merenschwand oder Boswil mit je rund zwei Millionen. Eine erhöhte Dichte an grösseren Summen findet sich ausserdem im Bezirk Laufenburg. Dort stechen vor allem die Gemeinden Böztal (3 Millionen), Mettauertal (2,5 Millionen) oder Kaisten (1,8 Millionen) heraus. Weitere Spitzenreiter sind die Gemeinden Zurzach (2,6 Millionen), Densbüren (2,1 Millionen) oder Möhlin (2 Millionen).

Legt man den Blick auf den Frankenbetrag, den die Landwirte pro bewirtschaftete Hektare erhalten, präsentiert sich ein anderes Bild: Hier hat das Fricktal die Nase vorn. In Oberhof erhalten die 21 Betriebe durchschnittlich 3388 Franken pro Hektare – kantonaler Rekord. In Densbüren sind es 3348 Franken oder in Zeihen 3303 Franken.

Die Gründe dürften einerseits in der Topografie liegen; vermutet Christoph Hagenbuch: «Im Fricktal gibt es überdurchschnittlich viele Hanglagen. Für die Bewirtschaftung dieser Flächen erhalten die Landwirte zum Grundbetrag, den sie pro Hektare erhalten, einen Zuschlag.» Hinzu komme, dass es im Fricktal überdurchschnittlich viele Biodiversitätsförderflächen – also etwa Wiesen mit grosser Artenvielfalt – und mehr Produktion nach Biostandard gebe. Für beides gibt es Extrazuschüsse.

Die Zahl der Betriebe nimmt ab, die Gesamtsumme steigt an

Zwischen 2017 und 2021 ist die Anzahl der Betriebe, die im Aargau Direktzahlungen erhielten, von 2549 auf 2402 gesunken. Die ausbezahlte Gesamtsumme stieg hingegen um 1,3 Millionen an. Das dürfte mit dem Strukturwandel zusammenhängen; Kleinbetriebe verschwinden, andere Bauern übernehmen die landwirtschaftliche Fläche und erhalten dafür Direktzahlungen. Anders gesagt: Es gibt in der Schweiz immer weniger Betriebe, diese wachsen dafür flächenmässig und erhalten mehr Geld.

Christoph Hagenbuch, Präsident des Bauernverbands Aargau. zvg

Diese Aussage will Christoph Hagenbuch so nicht stehenlassen. Es stimme zwar, dass die Anzahl der Betriebe abnehme und den verbleibenden tendenziell mehr Geld zufliesse, das ist für ihn aber nur fair: «Grössere Betriebe haben mehr Tiere, mehr Fläche und beschäftigen mehr Angestellte; sie leisten also auch mehr.» Hagenbuch geht noch weiter:

«Ich stelle fest, dass die Aargauer Landwirte noch nie so viel Leistung erbracht haben für so wenig Geld.»

Heute würden viel mehr Ressourcen in Biodiversität, nachhaltige Bewirtschaftung oder in die tierfreundliche Haltung investiert als noch vor zehn Jahren, während der Gesamtbetrag an Direktzahlungen im Aargau mit der AP 14–17 (durch den Abfluss von den Tal- in die Bergregionen) deutlich gesunken und seither zu wenig stark angestiegen sei. Für ihn ist deshalb klar: «Der Zahlungsrahmen muss hoch. Wenn man immer mehr leisten muss für weniger Geld, geht die Rechnung irgendwann nicht mehr auf.»

Hagenbuch: «Die UBS haben wir auch mit Milliarden gerettet»

Die Höhe der Direktzahlungen variiert stark. 1265 Betriebe – etwas mehr als die Hälfte – haben im Jahr 2021 einen Beitrag zwischen 0 und 50'000 Franken erhalten. Weiteren 827 flossen 50'000 bis 100'000 Franken zu, 286 Betriebe brachten es auf 100'000 bis 200'000 Franken, und weitere 22 erhielten gar zwischen 200'000 und 300'000 Franken.

Das ist mehr, als wohl bei den meisten auf dem Lohnausweis steht. Sind solche Summen für die Steuerzahlerin noch nachvollziehbar? Hagenbuch findet: «Die UBS haben wir damals auch mit Milliarden gerettet.» Ausserdem seien Direktzahlungen kein Gewinn, sondern Teil des Umsatzes für erbrachte Leistungen, mit dem auch ein Teil der Betriebs- und Mehrkosten gedeckt werden müssten.

Im Aargau bringen es die beiden «Spitzenverdiener» auf 300'454 und 542'586 Franken. Hinter letzterem vermutet Hagenbuch keinen Einzelbetrieb, sondern eine Betriebsgemeinschaft. Einen gesetzlichen Höchstbetrag, wie ihn der Bundesrat mit der Agrarpolitik ab 2022 vorgeschlagen hätte, hält er für falsch. «Wer mehr Arbeit hat, soll auch mehr Geld dafür erhalten. Darüber sollte keine Neiddiskussion entstehen.»

So setzen sich die Direktzahlungen an Schweizer Landwirte zusammen

Kulturlandschaft

Das Geld soll sicherstellen, dass land- und alpwirtschaftliche Flächen bewirtschaftet werden. Bauern erhalten Beiträge, wenn sie Hang- oder Steillagen pflegen, oder wenn sie in diesen Gebieten Reben anbauen. Allgemein gilt: je steiler die Fläche, desto höher der Zuschuss. Auch Betriebe, die ihre Tiere im Sommer auf eine Alp bringen, werden mit Kulturlandschaftsbeiträgen entschädigt.

Versorgungssicherheit

Damit soll die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln sichergestellt werden. Pro bewirtschaftete Hektare und Jahr wird ein Basisbetrag von 900 Franken ausbezahlt. Unter gewissen Bedingungen liegt der Betrag tiefer, ab 60 Hektar wird er gekürzt. Offene Ackerflächen oder Dauerkulturen wie Reben oder Obst werden mit Zusatzbeiträgen gefördert, ebenso die Bewirtschaftung von Berg- oder Hügelregionen.

Biodiversität

Das Geld soll Artenvielfalt und Lebensräume fördern. Entschädigt werden die angepasste Nutzung und die Pflege der Biodiversitätsflächen. Umso höher der Nutzen für die Artenvielfalt – beispielsweise durch besonders viele Blumenarten – desto höher der Beitrag. Weitere Zuschüsse erhält, wer seine BFF an besonders wertvollen Stellen, entlang von Wäldern, Bächen oder Hecken anlegt. Auch für Bäume gibt es Zuschüsse.

Landschaftsqualität

Landschaftsqualitätsbeiträge werden projektbezogen ausbezahlt. Die Regionen sind frei, welche Massnahmen und Ziele sie in ihr Projekt aufnehmen. In manchen Kantonen kam es dabei zu kurios anmutenden Subventionen. In Appenzell-Innerrhoden erhielten Landwirte Geld, wenn sie Kuhfladen aufstapelten, traditionelle Zäune um die Alpütten aufstellten oder zwei verschiedene Tierarten auf einer Weide hielten.

Produktionssystem

Damit werden bestimmte Formen der Produktion unterstützt, zum Beispiel die Bioproduktion. Beiträge gibt es auch für Landwirte, die ihre Tiere bei der Milch- und Fleischproduktion mit Heu, Gras oder Grassilage statt mit Kraftfutter füttern. Zudem gibt es seit den 90er-Jahren zwei freiwillige Tierwohlprogramme. Eines fördert den Auslauf ins Freie, das andere beinhaltet Zuschüsse für Ställe mit mehr Bewegungsfreiheit.

Ressourceneffizienz

Mit diesen Beiträgen sollen nachhaltige Arbeitstechniken gefördert werden. Wer heute beim Acker-, Obst-, Reb- oder Zuckerrübenanbau teilweise oder komplett auf Pestizide verzichtet, erhält einen Beitrag. Finanziell unterstützt werden bis heute auch emissionsmindernde Ausbringverfahren. Wer seine Gülle mit einem Schleppschlauch ausbringt, verteilt sie näher am Boden und setzt laut BLW weniger Ammoniak frei.

Übergangsbeitrag

Mit dem Wechsel zur Agrarpolitik 2014–2017 wurde das Direktzahlungssystem in sieben Beitragsarten gegliedert. Ein Teil der fixen Beiträge fiel weg. Der Übergangsbeitrag sollte diesen Wechsel abfedern. Die Kantone berechneten für jeden Betrieb einen Basisbetrag, der seither jährlich ausbezahlt wird. Geplant war diese Unterstützung über einen Zeitraum von acht Jahren, wobei der Betrag mit jedem Jahr kleiner wird.

