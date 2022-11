Landschaftstypen im Aargau: Streit um Broschüre des Kantons

Landschaftstypen Streit um Broschüre des Kantons: Gut verständliche Fachgrundlage oder sinnlose Verschleuderung von Steuergeldern? In der Schriftenreihe «Umwelt Aargau» ist eine Sondernummer zu den Landschaftstypen des Kantons erschienen. Pro-Natura-Geschäftsführer Matthias Betsche (GLP) ist des Lobes voll, Bauernverbandspräsident Christoph Hagenbuch (SVP) lässt keinen guten Faden daran. Mathias Küng Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Blick aufs Wasserschloss. Beispiel für den Landschaftstyp Wassertextur. Michel Jaussi

Welche Landschaften gibt es im Kanton Aargau? Was sind ihre Besonderheiten? Was genau ist eigentlich Landschaft? Diese Fragen stellt Norbert Kräuchi, Abteilungsleiter Landschaft und Gewässer im kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, in einer Sondernummer der Schriftenreihe «Umwelt Aargau». Die Aargauer Landschaften seien das Ergebnis natürlicher und kultureller Prozesse, die sie über Jahrtausende gestaltet und ihnen ihren besonderen Charakter verliehen haben, gibt Kräuchi gleich selbst die Antwort.