Landesversorgung Rolf Samer: «Nächsten Winter können wir noch nicht komplett auf russisches Gas verzichten, wir kämen in eine Mangellage» Der Gasverbund Mittelland deckt von Solothurn bis Lenzburg und von Basel bis Thun rund 30 Prozent des schweizweiten Erdgasbedarfs ab. Im Interview spricht CEO Rolf Samer über die Gründe, warum die Schweiz nicht selbst Erdgas fördert, wie man Speicher anlegen kann, obwohl man keine eigenen Kapazitäten hat, und wem der Gashahn zuerst zugedreht würde bei einer Knappheit. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Samer, CEO des Gasverbundes Mittelland, ist dafür verantwortlich, dass die Nordwestschweiz und das Mittelland auch nächsten Winter mit genügend Gas versorgt werden. Valentin Hehli

Spätestens als Russland in der Ukraine einmarschierte, war Gas plötzlich in aller Munde. Zuvor war es einfach da, einfach immer verfügbar und bis auf den Herbst 2021 vor allem billig. Dann plötzlich realisierte Europa und damit auch die Schweiz, dass dem nicht auf immer und ewig so sein muss. Die Abhängigkeit von Russland wurde zum Problem.

Kurz bevor es so weit kam, trat Rolf Samer seinen Job als Geschäftsführer des Gasverbundes Mittelland (GVM) an. Also jenes Gasverbundes, der die gesamte Nordwestschweiz und das Mittelland mit Gas beliefert. In Solothurn sind das praktisch alle Gemeinden, im Aargau die Gemeinden in der Region Aarau (Eniwa), Lenzburg (SWL), Wohlen (IBW) und Zofingen (StWZ).

Kaum im Amt, mussten und müssen Sie schauen, dass die Wintervorsorge 2022/23 sichergestellt wird und die Abhängigkeit von russischem Gas reduziert werden kann. Wo stehen Sie in diesem Prozess?

Die kurzfristigen Alternativen werden derzeit voll ausgenützt. Das heisst, die Flüssiggas-Kapazitäten (Anm. d. Red. Liquefied Natural Gas, LNG) wurden auf ein Maximum hochgefahren, um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren.

Was hat man konkret gemacht, um die Abhängigkeit zu reduzieren?

LNG-Lieferungen gehen heute vermehrt nach Europa und nicht mehr nach Asien, was durch die Preisentwicklung des Gases bewirkt wurde. Zudem hat die EU Gesetze erlassen, dass die Gasspeicher im Herbst zu 80 Prozent gefüllt sein müssen. Die Versorger in der EU wurden angehalten, mindestens 15 Prozent ihres Jahresbedarfs mit gespeichertem Gas abzudecken. Denn die Speicherstände waren im letzten Winter teilweise sehr tief.

Warum?

Weil die Befüllung der Speicher zum Beispiel in Deutschland dem Markt überlassen wurde. In den letzten Jahren war der Gaspreis über das ganze Jahr relativ konstant. Daher zahlte es sich schlicht nicht aus, Speicher zu füllen. Betriebswirtschaftlich macht das nur Sinn, wenn im Winter mehr verlangt werden kann als im Sommer.

Nun hat die Schweiz keine eigenen Speicher. Warum?

Viele Speicher sind alte, ehemalige Gasfelder, die nun als Speicher genutzt werden. Da es in der Schweiz keine grossen genutzten Erdgasfelder gibt, existieren hier keine natürlichen Gasspeicher.

Die Schweiz hätte aber eigene Gasreserven. Warum werden diese nicht genutzt?

Die Schweiz hatte einst Erdgas gefördert, zwischen 1985 und 1994 bei Finsterwald im Entlebuch. Und es gibt weitere Erdgasvorkommen, zum Beispiel im Jura, am Genfersee oder im Tessin. Dass nicht gefördert wird, hatte zuletzt primär wirtschaftliche Gründe. Aber es fehlte auch am politischen Willen. In Neuenburg zum Beispiel verhängte der Kantonsrat ein Moratorium, im Rhonedelta wurde die Gasförderung gar verboten.

Folge davon ist, dass wir keine natürlichen Speicher in der Schweiz haben. Gibt es Alternativen?

Ja, der GVM hat in der Vergangenheit verschiedene Projekte angedacht sowie erste Skizzen und zum Teil auch Machbarkeitsstudien zu Speichermöglichkeiten in der Region gemacht.

Erzählen Sie bitte mehr.

Wir haben zum Beispiel ein Gelände in Muttenz reserviert, wo man ein LNG-Terminal bauen könnte. Das Flüssiggas würde dann über den Rhein oder mit der Bahn angeliefert. Ursprünglich war angedacht, dass man dieses Gas zum Brechen von Spitzen brauchen würde. Jetzt sind wir daran, das Projekt neu zu überdenken, sodass grössere Mengen gespeichert werden könnten und somit die Versorgungssicherheit im Winter erhöht werden könnte. Aber es dauert drei bis fünf Jahre, bis ein solches Projekt realisiert werden könnte.

Und darüber hinaus?

Wir könnten uns auch vorstellen, dass man in ehemaligen Kiesgruben LNG-Speicher baut, anstatt die Löcher einfach zuzuschütten. Und es gibt auch Projektideen anderer Versorger: Gaznat in der Romandie zum Beispiel ist seit längerem daran, Abklärungen bezüglich eines Kavernenspeichers zu machen.

Was ist das?

Eigentlich nichts anderes als ein grosser Stollen im Berg, der mit Gas gefüllt werden kann.

Plötzlich werden solche Ideen wieder aktuell.

Ja, die Versorgungssicherheit hat durch den Krieg in der Ukraine eine ganz andere Priorität erhalten. Zurzeit arbeitet man auf politischer Ebene auch an Solidaritätsabkommen mit Deutschland und Frankreich, damit in einer Krise die Versorgung der Schweiz verbessert wird. Wir könnten mit eigenen Speichern auch hier unabhängiger werden.

Und wie kann die Schweiz denn jetzt Speicher von 15 Prozent des Jahresverbrauchs anlegen, wenn wir keine Speicher haben?

Indem wir diese Kapazitäten im Ausland einkaufen. Wir haben uns diese vorsorglich schon im April in Frankreich gesichert und sind jetzt dabei, diese Speicher zu befüllen.

Könnten wir denn – Stand heute – auf russisches Gas verzichten, ohne uns einschränken zu müssen?

Nein, aus heutiger Sicht im nächsten Winter mit Sicherheit noch nicht. Wenn Russland den Gashahn komplett zudrehen würde, müssen wir wissen, wie wir mit einer Mangellage umgehen.

Wie sind da die Prioritäten?

Es gibt bei der wirtschaftlichen Landesversorgung Konzepte, wie wir mit Mangellagen umgehen. Es beginnt mit Sparappellen. Und da 60 Prozent des hier verbrauchten Gases für Wärmeerzeugung genutzt werden, würde es zuerst darum gehen, dass wir alle ein bisschen weniger heizen. Aber das wird nicht ausreichen, wenn kein russisches Gas mehr kommt.

Was wäre die nächste Eskalationsstufe?

Wir haben verschiedene sogenannte Zweistoffkunden, das sind vor allem grosse Industriebetriebe, die ihre Prozesse entweder mit Gas oder mit Öl durchführen können. Diese müssten dann auf Öl umsteigen. Und wenn das nicht reicht, käme es zu Kontingentierungen.

Und wem stellen Sie dann das Gas zuerst ab?

Dies wird derzeit in einer Kriseninterventionsorganisation des Bundes und der Gaswirtschaft erarbeitet. Das kann die Branche nicht allein machen, sonst wäre sie schnell mit Schadenersatzforderungen konfrontiert.

Nach welchen Kriterien wird entschieden?

Der Bund muss entscheiden, welche Anwendungen in Notsituationen wichtiger sind und welche weniger. Ich sage mal, eine Bäckerei, die Gas zum Backen braucht, ist vielleicht wichtiger als ein Hallenbad, das damit das Wasser wärmt.

Wird all das nicht dazu führen, dass sich die Schweiz vom Gas abkehrt?

Wollen wir die Energiewende bis 2050 schaffen, können wir nicht auf die Gasinfrastruktur verzichten. Im Falle einer Gasmangellage in Europa sind wir schnell auch mit einer Strommangellage konfrontiert, da mit Gas Strom produziert wird. Ich sehe für die Schweiz eine Energiestrategie, die nicht nur auf einen Energieträger setzt, sondern differenziert. Gas wird weiterhin wichtig bleiben, aber wir müssen alle inländischen Ressourcen einsetzen, wie jetzt erneuerbares und künftig synthetisches Gas. Es gilt auch im Winter die Energieversorgung sicherzustellen.

Aber wozu braucht es dann eine Gasinfrastruktur?

Mit der Gasinfrastruktur können grosse Energiemengen gespeichert und transportiert werden. Wir müssen aber im Hinblick auf 2050, also die Energiewende, die Umstellung schaffen auf erneuerbare synthetische Gasformen. Schon heute darf dem Gasgemisch eine kleine Menge Wasserstoff beigegeben werden. Und im Bereich Biogas hat die Schweiz viel Luft nach oben.

Biogas wird aber nie den kompletten Gasbedarf decken können, oder?

Nein, nicht allein. Aber es gibt etliche Orte, wo Grünabfälle nicht energetisch sauber genutzt werden, was auch daran liegt, dass die Anreize falsch gesetzt werden. Es ist derzeit lukrativer, das Gas zu verstromen, obwohl es energetisch sinnvoller wäre, das Gas in unser Netz einzuspeisen.

Es braucht grosse Anstrengungen, um sich aus der russischen Abhängigkeit zu befreien. Was aber passiert dann mit den Preisen?

Ich bin kein Prophet. Im Moment sind die Märkte von Unsicherheit gekennzeichnet, was hohe Preise verursacht. Ich rechne damit, dass der Preis wieder runterkommt. Setzen wir stärker auf erneuerbares Gas und LNG, wird dies im Vergleich zu russischem Gas aber etwas teurer sein.

Gasverbund Mittelland Was machen die da in Arlesheim? Die Gasverbund Mittelland AG wurde 1962 gegründet und ist der Zusammenschluss von 15 Lokalversorgern im Mittelland sowie in der Nordwestschweiz. Zentrale Aufgabe des GVM und seiner rund 60 Mitarbeitenden sind die Beschaffung und der Transport von Erd- und Biogas. Da die Schweiz kein eigenes Erdgas fördert und Biogas bisher nur knapp 2 Prozent des Schweizer Gasbedarfs deckt, kauft der GVM Gas auf den internationalen Börsen ein. Das geschieht unter anderem über die Swiss Energy Trading AG, die eine Tochtergesellschaft von mehreren Regionalversorgern ist und damit noch einmal grössere Mengen nachfragen und folglich bessere Preise aushandeln kann. Der GVM ist aber auch für das Leitungsnetz und damit den Transport des Gases in der Nordwestschweiz und im Mittelland zuständig. Dazu kontrollieren GVM-Mitarbeitende regelmässig alle Spezialbauten, Rohrleitungssysteme und Leitungsbrücken. Am Hauptsitz in Arlesheim betreibt der Gasverbund Mittelland zudem die erste Erdgasentspannungsanlage der Schweiz. Bei der Druckabsenkung vom Hoch- ins Niederdrucknetz, also von circa 50 bar auf knapp unter 5 bar, werden Wärme und Strom gewonnen. Die erzeugte Strommenge entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von circa 7000 Vier-Personen-Haushalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen