Kundgebung Regierungsrat verbietet Coronademo, weil Maskenpflicht nicht eingehalten werde – Organisatoren geben noch nicht auf Der Aargauer Regierungsrat verbietet eine Coronademo am 8. Mai in Wettingen: Gesundheitsschutz und Pandemiebekämpfung seien höher zu gewichten als Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit. Die Organisatoren wollen das Verbot beim Verwaltungsgericht anfechten – der Entscheid dürfte aber zu spät kommen. Fabian Hägler 29.04.2021, 19.00 Uhr

Dieter Egli, Polizei- und Sicherheitsdirektor: Der Aargauer Regierungsrat verbietet eine geplante Coronademo am 8. Mai in Wettingen. Bilder: André Albrecht/ Britta Gut, Montage: sam

Fast einen Monat, nachdem das Aktionsbündnis Aargau-Zürich für eine vernünftige Coronapolitik zwei Gesuche für Kundgebungen im Aargau eingereicht hat, liegt der erste Entscheid der höchsten politischen Behörde im Kanton dazu vor. An seiner Sitzung am Mittwoch hat der Regierungsrat eine Beschwerde der Organisatoren abgelehnt und damit den Entscheid des Gemeinderats Wettingen gestützt, am 8. Mai keine Demo gegen Coronamassnahmen und das Covid-19-Gesetz zuzulassen.

Der Wettinger Gemeinderat hatte das Gesuch für eine Kundgebung mit Protestmarsch abgelehnt, «weil die Einhaltung der Maskenpflicht gemäss der Covid-19-Verordnung des Bundes durch die Organisatoren nicht sichergestellt und angesichts der Anzahl Teilnehmenden von der Polizei nicht durchgesetzt werden könne».

Regierungsrat: Demonstranten ohne Masken gefährden auch Dritte

Der Regierungsrat schliesst sich dieser Argumentation an und hält fest, die Erfahrungen mit vergleichbaren Veranstaltungen - also früheren Coronademos - hätten gezeigt, dass die Maskenpflicht grossmehrheitlich nicht beachtet werde. Der Effekt sei derselbe, ob die Demo mit 8000 Teilnehmern durchgeführt werde, wie von den Organisatoren beantragt, oder allenfalls nur mit 4000, bei einer Aufteilung auf zwei Standorte:

«Dadurch, dass die Teilnehmenden an der Kundgebung keine Maske tragen, gefährden sie nicht nur sich selbst, sondern auch Dritte.»

Deshalb liegt nach Ansicht des Regierungsrats ein überwiegendes öffentliches Interesse vor, dass die Kundgebung in Wettingen nicht durchgeführt wird. Im vorliegenden Fall seien Gesundheitsschutz und Pandemiebekämpfung höher zu gewichten als Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit, schreibt die Regierung.

«Es geht darum, die geltenden Schutzmassnahmen einzuhalten»

Sie widerspricht der Ansicht der Coronaskeptiker, mit einem Verbot der Demo würden Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht, die in der Verfassung garantiert sind, ausser Kraft gesetzt. Politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen seien grundsätzlich zulässig, ein Schutzkonzept dafür sei nicht nötig – «indes ist es zwingend notwendig, dass die Teilnehmenden im Rahmen der geltenden Schutzmassnahmen eine Gesichtsmaske tragen müssen», schreibt die Regierung.

Die Organisatoren hatten dagegen argumentiert, bei einer Kundgebung im Freien sei die Ansteckungsgefahr sehr gering oder praktisch gleich null. Die Regierung entgegnet, selbst wenn dies zutreffen sollte, gehe es darum, die geltenden Schutzmassnahmen zu befolgen.

«Mit der Missachtung der Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske bei – an sich erlaubten – Demonstrationen wird eine Vorschrift des Bundes verletzt, die zur Eindämmung der Pandemie erlassen worden ist.»

Der Regierungsrat ergänzt, selbst wenn der Nutzen einzelner Massnahmen nicht messbar sei, würden sie in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen oder gar zu stoppen. Zudem hätten die Organisatoren in ihrem Gesuch in keiner Weise dargelegt, dass sie alles Zumutbare unternehmen würden, um die Maskenpflicht durchzusetzen.

Hinweis der Organisatoren auf Maskenpflicht reicht den Behörden nicht

Ähnlich argumentierte am Dienstag auch Suzanne Marclay-Merz, Sicherheitsvorsteherin in Aarau, wo der Stadtrat ein Demogesuch für den 8. Mai ebenfalls abgelehnt hat. Die Organisatoren machten bei ihren Anträgen keine Zusagen, dass sie die Einhaltung der Mindestabstände oder der Maskentragpflicht kontrollieren und sicherstellen wollten, sagte Marclay-Merz.

Markus Häni, Präsident und Sprecher des Aktionsbündnisses Aargau-Zürich, will Teilnehmer der Demo auf die Maskenpflicht hinweisen. Christian Breitschmid

Diese Aussage bezeichnen Urs Ryser und Markus Häni vom Aktionsbündnis Aargau-Zürich in einem Mail an die AZ als falsch und legen ihr Gesuch für die Kundgebung bei. Darin heisst es:

«Der Veranstalter respektiert die Covid-19-Vorgaben von Bund und Kanton und wird die Teilnehmenden regelmässig auf deren Umsetzung, konkret auf die bestehende Maskenpflicht an politischen Veranstaltungen hinweisen.»

Das ist nach Ansicht des Stadtrates zu wenig, wie Marclay-Merz am Donnerstag festhielt. Die Erfahrungen in Altdorf und Rapperswil hätten gezeigt, «dass viele Teilnehmende keine Masken getragen haben und die Maskenpflicht nicht durchgesetzt werden konnte», schreibt die Aarauer Sicherheitsvorsteherin und FDP-Grossrätin.

Rechtsvertreter der Organisatoren: Weiterzug ans Verwaltungsgericht

Artur Terekhov, Rechtsvertreter der Coronaskeptiker, bezeichnet den Entscheid des Regierungsrats nach wie vor als rechtswidrig.

Sandra Ardizzone

Arthur Terekhov, der Rechtsvertreter der Organisatoren, hält den Entscheid des Aarauer Stadtrats und des Aargauer Regierungsrats dennoch für falsch. Es treffe zwar zu, dass man von Veranstaltern eine gewisse Mitwirkung erwarten könne, räumt der Jurist ein. Er meint damit zum Beispiel Vorkehrungen, dass sich möglichst wenige Krawallanten in die friedliche Menge mischen. Terekhov betont aber:

«Mit Blick auf den hohen Wert des Arztgeheimnisses und Patientendatenschutzes bin ich aber nach wie vor der Auffassung, dass private Veranstalter weder berechtigt noch verpflichtet sind, Personen wild zu kontrollieren und von ihnen das Vorweisen einer medizinischen Maskentragdispens zu fordern.»

Der Rechtsvertreter schreibt weiter, man behalte sich eine Anfechtung des Entscheids ausdrücklich vor, «um die Rechtswidrigkeit der staatlichen Bewilligungsverweigerung nachträglich feststellen zu lassen».

Schon jetzt ist klar: Es gibt keine bewilligte Demo am 8. Mai

Dennoch steht mit dem Entscheid des Regierungsrats zum Gesuch für eine Kundgebung in Wettingen schon fest, dass es im Aargau am 8. Mai keine bewilligte Coronademo geben wird – und zwar aus drei Gründen.