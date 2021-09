Kundgebung 100 Maskengegner demonstrieren in Aarau: Markus Häni kündigt Sturm aufs Regierungsgebäude an – und sagt ihn wieder ab Am gleichen Tag, als der Regierungsrat die Maskenpflicht an den Schulen ab der 5. Klasse wieder einführte, kommt es in Aarau zu einer Kundgebung von Maskengegnern. Die Demonstration beginnt klein und ruhig, entwickelt sich zu einem Umzug mit Trychlern durch die Stadt – und hat einen kritischen Moment. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 01.09.2021, 19.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freiheitstrychler, Eltern und Coronaskeptiker demonstrieren am Mittwoch in Aarau gegen die Maskenpflicht an Aargauer Schulen. Fabio Baranzini

Als die Aargauer Regierung am Montag mitteilte, dass ab Mittwoch, 1. September, ab der 5. Klasse wieder Maskenpflicht gilt, gab es Lob von Lehrerverbandspräsidentin Kathrin Scholl und Kritik von den beiden SVP-Grossrätinnen Nicole Müller-Boder und Maya Meier. Nur zwei Tage später, als die Maskenpflicht an den Schulen in Kraft trat, gibt es in Aarau eine Protestaktion von Coronaskeptikern und Maskengegnern.

«Spontandemo gegen die erneute Maskenpflicht an Aargauer Schulen» steht auf dem Flyer, den das Aktionsbündnis Aargau-Zürich für eine vernünftige Coronapolitik in seinem Telegram-Kanal publizierte.

Flyer zur Demonstration gegen die Maskenpflicht an Aargauer Schulen. zvg / Aargauer Zeitung

«Herr Hürzeler, es reicht: Hände weg von unseren Kindern», war auf dem Flyer an die Adresse des Aargauer Bildungsdirektors weiter zu lesen. Das Aktionsbündnis rief dazu auf, um 14 Uhr vor dem Regierungsgebäude in Aarau «ruhig und klar» für die Rechte der Kinder einzustehen. «Bringt eure Botschaften (Banner, Plakate) zum aktuellen Thema mit», hiess es auf dem Flyer. Zudem sollten die Teilnehmenden der Kundgebung «als Zeichen der Trauer» schwarze Kleidung tragen.

Kurz vor 14 Uhr treffen die ersten Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Aargauerplatz vor dem Regierungsgebäude ein. Einige tragen Plakate und Transparente mit Botschaften gegen die Maskenpflicht, ein paar verteilen Informationsblätter und Flyer, ein paar Eltern haben ihre Kinder mitgebracht, die selbstgebastelte Schilder in die Höhe halten.

Am Anfang war die Demo gegen die Maskenpflicht in der Schule auf dem Regierungsplatz in Aarau relativ klein und wirkte unorganisiert. Fabio Baranzini

Anfangs sind es vielleicht 20 Personen, die sich vor dem Regierungsgebäude versammeln, doch nach und nach füllt sich der Platz. Fast eine halbe Stunde lang scheint es allerdings, als würde der Protest tatsächlich ruhig bleiben, wie im Flyer angekündigt: Es gibt keine Reden gegen die Maskenpflicht, keine «Liberté»-Sprechchöre, wie sie sonst bei Coronademos üblich sind – der ganze Anlass wirkt sehr spontan und weitgehend unorganisiert.

Freiheitstrychler ziehen ein, Redner kritisieren Maskenpflicht scharf

Doch nach rund einer halben Stunde ändert sich das Bild: Hinter dem Kunsthaus taucht eine Gruppe Freiheitstrychler auf, die mit ihren Glocken von weitem zu hören sind und an einem Auto der Stadtpolizei Aarau vorbei auf den Platz marschieren. Dort bilden sie einen Kreis und steigern ihr Geläut zu einem ohrenbetäubenden, immer schneller werdenden Stakkato, was die Demonstranten lautstark bejubeln. An der Spitze der Trychler schreitet Markus Häni, Sprecher des Aktionsbündnisses Aargau-Zürich, auf den Regierungsplatz.

Lautstark ziehen die Freiheitstrychler auf dem Aargauerplatz ein. Fabio Baranzini

Dort ergreift aber zuerst der Coronaskeptiker Christian Rüegg aus Wald ZH das Wort. «Hier im Aargau sitzen Leute in der Regierung, die das Gefühl haben, sie könnten mit uns machen, was sie wollen», ruft er. Unter dem Jubel der Umstehenden sagt Rüegg:

«Unsere Kinder dürfen und wollen keinen Schnuderlumpen im Gesicht haben.»

Dafür müsse die Bevölkerung auf die Strasse gehen und der Regierung klar machen, «dass es nicht geht, solche unsäglichen Massnahmen zu erlassen». Rüegg schliesst mit den Worten, wenn die Regierung dies nicht begreife, müsse man sie eben absetzen und andere Leute müssten an ihre Stelle treten.

Danach wendet sich Häni an die Kundgebungsteilnehmer und sagt: «Nun hat man die Kinder rund zwei Monate in Ruhe gelassen, doch jetzt fängt das mit den Masken wieder an.» Er kritisiert, dass an den Schulen im Aargau geimpft werde und behauptet, in Wohlen habe eine Schülerin die Impfung erhalten, ohne dass ihre Eltern informiert worden seien. Häni ruft die Eltern auf, sich mit Händen und Füssen dagegen zu wehren, dass Kinder ohne ihre Zustimmung geimpft würden.

Häni kritisiert auch Bildungsdirektor Alex Hürzeler, der öffentlich versichert habe, dass im Aargau keine Oberstufenschüler ohne Einverständnis der Eltern geimpft würden. Dieses Versprechen habe Hürzeler gebrochen. Tatsache ist allerdings, dass die mobilen Impfteams bisher erst an Kantons- und Berufsschulen im Aargau präsent sind, an der Oberstufe soll erst im Verlauf des Septembers geimpft werden.

Nach seiner Masken- und Impfkritik kündigt Häni an, man werde durch die Stadt ziehen und der Bevölkerung zeigen, dass es auch Gegner der Coronamassnahmen gebe. «Wir müssen uns wehren und kämpfen», sagt er, und wenn es nötig sei, nach dem Demonstrationszug das Regierungsgebäude stürmen. «Ich bin zuvorderst mit dabei», sagt der ehemalige Lateinlehrer und Mitorganisator der verbotenen Coronademo vom 8. Mai in Aarau unter lautem Jubel der Demonstranten.

Demonstrationszug durch die Altstadt zum Schachenschulhaus

Darauf ergreifen die Trychler ihre Glocken und der Zug setzt sich in Richtung Altstadt in Bewegung. Unterwegs suchen einige Teilnehmer das Gespräch mit Passanten, geben ihnen Flyer ab oder fragen Jugendliche, ob sie gerne Masken tragen. Die rund 100 Personen marschieren schliesslich in Begleitung von Stadt- und Kantonspolizei zum Schachenschulhaus.

Die Freiheitstrychler marschieren vor dem Schachenschulhaus im Kreis – zum Kontakt mit Lehrpersonen kommt es aber nicht. Fabian Hägler

Dort hält die Kundgebung und die Demonstranten versuchen, mit Lehrpersonen oder der Schulleitung in Kontakt zu treten. Auf dem Pausenplatz und vor dem Eingang zum Schulhaus wird nochmals lautstark getrychelt, dazu ist der Sprechchor «Friede, Freiheit, das Volk ist souverän» zu hören.

Häni nimmt Aufruf zum Sturm auf das Regierungsgebäude zurück

Doch die Demonstranten müssen unverrichteter Dinge wieder umkehren, es zeigen sich keine Lehrpersonen vor dem Schulhaus. Auf dem gleichen Weg wie zuvor kehrt die Kundgebung auf den Aargauerplatz zurück, wo Markus Häni und die anderen Trychler ihre Glocken erschöpft abstellen und nach ein paar letzten Liberté-Rufen die Kundgebung beenden.

Markus Häni rief zuerst zum Sturm auf das Regierungsgebäude auf, nahm diese Aussage aber später zurück. Fabio Baranzini

Als die AZ den Sprecher des Aktionsbündnisses auf seinen heiklen Aufruf zur Stürmung des Regierungsgebäudes anspricht, nimmt dieser seine Aussage zurück.

«Ich habe mich bei dieser Aussage von meinen Emotionen leiten lassen, sie ist nicht wörtlich zu verstehen.»

Er hätte gerne mit Bildungsdirektor Alex Hürzeler gesprochen und ihm die Forderung überbracht, die Maskenpflicht an Schulen nicht einzuführen, sagt Häni. Hürzeler habe ein Treffen abgelehnt, das Aktionsbündnis halte aber an seiner Forderung fest und werde in den nächsten Tagen das Gespräch mit dem Regierungsrat suchen.

Freiheit und ein Schweizer Kreuz: So überklebten die Demonstranten ein Maskenpflicht-Schild am Regierungsgebäude. Fabio Baranzini

So blieb die Kundgebung letztlich friedlich, der Sturm auf die verschlossenen Türen des Regierungsgebäudes blieb aus. Als symbolische Aktion des Widerstands wurde ein Schild, das auf die Maskenpflicht im Gebäude hinweist, mit einem Schweizer-Kreuz-Kleber überklebt.