Der Aargau will seine Museen attraktiver machen

Wie der Aargau Schulklassen aus den Nachbarkantonen in seine Museen locken will

51 Museen nehmen an einer neuen Aktion im Kanton Aargau teil, die zum Zweck hat, diese Museen bekannter zu machen. Mit dabei sind unter anderem das Museum Burghalde in Lenzburg oder auch das Paul Scherrer Institut in Villigen.