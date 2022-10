Aargauer Musiker mit Dreadlocks über kulturelle Aneignung

Kulturelle Aneignung Weisser Aarauer Musiker mit Dreadlocks: «Zum Glück wurde bei mir noch kein Konzert abgesagt» Peter Inversini spielt in der Aarauer Band Telli Family – er ist weiss und trägt seit über 20 Jahren eine Rastafrisur. Zur Diskussion um kulturelle Aneignung und zur Absage von zwei Konzerten in Bern und Zürich sagt Inversini: «Es schreibt einem niemand vor, dass man an ein bestimmtes Konzert gehen muss.» Fabian Hägler Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Peter Inversini, weisser Musiker mit Dreadlocks, hier auf einem Bild der Band «Five Dollar Monkey Park». Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Peter Inversini trägt eine Rastafrisur, seit er zwölf Jahre alt ist. Der heute 36-Jährige, der aus Langenthal BE stammt, in Zürich wohnt, in Winterthur und Frauenfeld als Lehrer tätig ist und in Aarau in einer Band spielt, hat seine Haare zum letzten Mal kurz geschnitten, als seine Schwester konfirmiert wurde. «Ich habe schon früh selber Musik gemacht und wollte einfach lange Haare, das hat mir immer gefallen», sagt Inversini. Er liess die Haare wachsen, diese verfilzten mit der Zeit und wurden zu natürlichen Dreadlocks, wie er sagt.

Insgesamt sei er zweimal beim Coiffeur gewesen und habe rund 50 Franken bezahlt, seit er diese Frisur habe, sagt Inversini. «Als ich im Militär war, musste ich ein paar Strähnen kürzen, damit ich die Schutzmaske anziehen konnte.» In seiner Jugend wurde der begeisterte Musiker oft auf die Dreadlocks angesprochen. «Es gab eine Art Stigmatisierung, viele hatten den Eindruck, ich sei sicher ein Kiffer, wenn sie mich anschauten», erinnert er sich.

Weder in der Schweiz noch in den USA je wegen Dreadlocks kritisiert

Den Vorwurf der kulturellen Aneignung oder die Aussage, dass er als Weisser keine Rastas tragen sollte, weil dies respektlos gegenüber dunkelhäutigen Reggae-Musikern sei, habe er aber nie gehört. Weder in der Schweizer Musikszene, noch in Los Angeles, «wo ich eine Zeit lang gelebt hatte, gab es je eine solche Diskussion», sagt Inversini.

Mitte Januar hätte der Musiker mit der Aarauer Band «Telli Family», in der er Gitarre spielt, im Kulturhaus Tommasini in Lenzburg auftreten sollen. Das Konzert wurde jedoch verschoben – allerdings nicht, weil sich jemand an den Dreadlocks des weissen Musikers gestört hätte, sondern weil Anfang Jahr noch Corona grassierte.

Frau bezeichnete Musiker wegen Rastafrisur als Kulturdieb

Inzwischen hat «Telli Family» den ersten Auftritt hinter sich, am 30. Juni spielte die Band am Maienzug-Vorabend in Aarau. An der Frisur von Gitarrist Inversini störte sich niemand – doch nur einen Monat später hatte sich dies geändert. Der 36-Jährige schildert auf Facebook ein Erlebnis im Zusammenhang mit der Diskussion über kulturelle Aneignung.

Inversini wurde in Zürich von einer Frau angesprochen und als Kulturdieb beschimpft, wie er berichtet. Und er fragt, was mit den Leuten derzeit falsch laufe. «Ich habe den Eindruck, dass sich während Corona eine intolerante Schimpfkultur gebildet hat, dass viele Leute sehr rasch und heftig andere kritisieren, wenn ihnen etwas nicht passt», sagt er.

Unsicherheit bei einem reggae-ähnlichen Stück an eigenem Auftritt

Zum Glück sei ihm noch nie ein Konzert abgesagt worden, sagt Inversini, doch eine gewisse Unsicherheit gebe es seit den Vorfällen in Bern und Zürich schon. Kürzlich habe er bei einem Auftritt ein Cover von «I Am Yours» von Jason Mraz gespielt. «Der Song hat eine Art von Reggae-Begleitung, ich habe gehofft, dass niemand kommt und sich beklagt – aber alle fanden es schön», berichtet er.

Seine Haltung zu den umstrittenen Konzertabbrüchen in Bern und Zürich ist klar:

«Es schreibt einem niemand vor, dass man an ein bestimmtes Konzert gehen muss.»

Einerseits könne man sich vor dem Konzert über die Band informieren, andererseits das Lokal verlassen, wenn einem die Musik, der Stil oder das Aussehen der Interpreten nicht gefalle.

