Kulturelle Aneignung: So gehen Aargauer Kulturbetriebe damit um

Kulturelle Aneignung Ja oder Nein zu weissen Reggae-Musikern mit Rastas? So gehen Aargauer Veranstalter mit dem umstrittenen Thema um «Wir buchen Bands, um Besucher ins Lokal zu bringen», heisst es beim Nordportal Baden. «Wem es nicht passt, der muss ja nicht bleiben und zuhören», gilt im Oxil Zofingen. Verantwortliche mehrerer bekannter Lokale wie dem Kiff Aarau oder Royal und Werkk Baden äussern sich nicht zum Umgang mit Fragen von kultureller Aneignung. 05.10.2022

Bisher wurde im Aargau kein Konzert abgesagt, weil sich das Publikum wegen weissen Musikern mit Dreadlocks unwohl gefühlt hätte. Symbolbild: iStockphoto

Ende Juli musste die Mundart-Reggaeband «Lauwarm» ein Konzert in der «Brasserie Lorraine» in Bern abbrechen, weil es einige Besucher und Besucherinnen störte, dass sie jamaikanische Musik spielte, afrikanische Kleidung und Dreadlocks trug. Ist das ein Fall von kultureller Aneignung? Die Frage wurde kontrovers diskutiert. Das sehr lokale Ereignis schaffte es selbst in deutsche Blätter wie die «Bild» oder die «Welt».

Kurz danach reichte die Junge SVP Schweiz eine Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Brasserie Lorraine ein. Der Konzertabbruch gehe der Partei zu weit, sagte Präsident David Trachsel, zudem sei die Antirassismus-Strafnorm erfüllt. «Was sich in Bern in der Brasserie abgespielt hat, ist Rassismus gegen Weisse», kritisierte Trachsel.

Konzert eines österreichischen Musikers in Zürich abgesagt

Mitte August wurde ein Konzert des österreichischen Musikers Mario Parizek kurzfristig abgesagt, der im «Das Gleis» in Zürich auftreten sollte. «Am Tag des Konzerts haben wir Mitteilungen bekommen, unter anderem von Personen aus unserem Team, die sich mit diesem Auftritt nicht wohlfühlten. Das Problem der kulturellen Aneignung wurde angesprochen», teilten die Veranstalter mit.

In einem Video-Statement klagte der verärgerte Musiker, sein Konzert sei abgesagt worden, weil er weiss sei und Rastas trage: «Ich habe mir damals als 13-Jähriger Dreads machen lassen, weil ich in einem ziemlich rechten Dorf aufgewachsen bin und mir damals gedacht habe, diesen rechten Leuten will ich zeigen, dass es auch andere Leute gibt. Heute werde ich von der linken Ecke deshalb diskriminiert.»

Bisher keine Absagen wegen kultureller Aneignung im Aargau

Aus dem Kanton Aargau sind bisher keine ähnlichen Fälle bekannt. Doch wie würden die hiesigen Kulturlokale reagieren, wenn Besucherinnen kritisch auf weisse Musiker mit Dreadlocks reagieren? Die AZ hat Kulturveranstalter im Kanton kontaktiert und ihnen mehrere Fragen zur Problematik der kulturellen Aneignung gestellt.

Welche Haltung haben sie zum Thema kulturelle Aneignung? Gab es schon Fälle, wo sich Personen ebenfalls «unwohl» fühlten, und wie wurde darauf reagiert? Wie würde man in Zukunft reagieren? Und: Werden weiterhin weisse Musikerinnen und Musiker eingeladen, die Dreadlocks (oder auch andere Frisuren anderer Kulturen) tragen und/oder Reggae spielen?

Daniel Kissling, Co-Geschäftsleiter im Kiff Aarau, geht nicht auf die konkreten Fragen der AZ ein. «Die aktuelle Diskussion bzw. die Form, wie sie geführt wird, scheint uns zu wenig differenziert und nicht zielführend», schreibt er als Begründung. Auch eine Umfrage bei Kulturveranstaltern, wie sie die AZ durchführt, sieht Kissling nicht als richtiges Gefäss für die Behandlung dieses Themas.

Daniel Kissling, Co-Geschäftsleiter im Kiff Aarau. Fabio Baranzini

Auch die Verantwortlichen im Kiff beschäftige die Thematik seit einiger Zeit stärker als auch schon. Kissling betont aber, es habe immer schon zu den Aufgaben von Kulturveranstaltenden gehört, sich Gedanken über die Wirkung der von ihnen präsentierten Künstlerinnen und Künstler zu machen. Zumindest die Frage, ob das Kiff weiterhin Reggae-Konzerte durchführt, lässt sich leicht beantworten: Am 2. September trat Phenomden in Aarau auf.

Anina Riniker, beim Verein Kulturhaus Royal in Baden verantwortlich für Kommunikation und Booking, schreibt der AZ zur Frage der kulturellen Aneignung: «Das ist ein Thema, welches uns als Betrieb und auch persönlich nicht erst seit diesem Sommer beschäftigt.»

Anina Riniker, Verantwortliche für Kommunikation und Booking im Royal Baden. Alex Spichale

Die Royal-Verantwortlichen finden die Diskussion darüber laut Riniker unglaublich wichtig - jedoch nicht in der Art und Weise, wie sie diesen Spätsommer in Bezug auf eine einzelne Situation geführt werde. «Daher ist das für uns kein stimmiger Moment, um uns medial dazu zu äussern».

Stefan Bauer, Vorstandsmitglied von OX Kultur aus Zofingen, findet die Frage «doof», wie sich das Kulturlokal Oxil zur Diskussion um kulturelle Aneignung stellt. Er schreibt der AZ: «Klar ist es problematisch, wenn eine Kultur ins Lächerliche gezogen wird oder Profit daraus gemacht wird. Das kann ja niemand grundsätzlich gutheissen. Ob jetzt Dreadlocks einer/eines Weissen kulturelle Aneignung ist... kommt darauf an.»

Konzert im Oxil in Zofingen. Felix Groteloh / zvg

Situationen, in denen sich Leute im Publikum wegen Weissen mit Dreadlocks unwohl fühlten, habe es im Oxil noch nie gegeben.

Grundsätzlich werde auf und neben der Bühne kein sexistisches, rassistisches oder anderes unangebrachtes Verhalten toleriert, schreibt Bauer.

Auf die Frage, ob die Oxil-Verantwortlichen ein Konzert abbrechen würden, wenn es im Publikum Bedenken wegen kultureller Aneignung gibt, hält er fest:

«Eher nicht – wem es nicht passt, der muss ja nicht bleiben und zuhören oder zuschauen.»

Das Oxil veranstaltet auch weiterhin Reggae-Anlässe, Mitte September stand «Reggae Allnighter» auf dem Programm. Die beiden DJs Mighty Matthew und Josh the Cooler kamen mit ihrer Reggae-Plattensammlung nach Zofingen.

Florian Kroneberger vom Koordinationsteam des «Tommasini» in Lenzburg sagt: «Das Thema ist auch bei uns präsent und wir nehmen die öffentliche Debatte zum Anlass, um innerhalb des Vereins eine Haltung dazu zu erarbeiten.» Eine solche sei aber noch nicht abschliessend gefasst worden. Die Thematik sei enorm komplex und könne «nicht alleine am Thema Dreadlocks und/oder Reggae abgehandelt werden».

Guy Baumgartner (links) und Florian Kroneberger aus dem Koordinationsteam des Tommasini. Anja Suter

Man versuche eine nüchterne, sorgfältige Auseinandersetzung und die nötigen Diskussionen – mit Einbezug von Betroffenen und Expertinnen – im Verein zu führen. Grundlage seien humanistische Grundwerte und das Vereins-Manifest. Kroneberger hält fest:

«Im Tommasini sollen jegliche Formen von Diskriminierung und Rassismus keinen Platz haben.»

Ziel sei, dass sich jeder Mensch im Haus wohl und respektiert fühle und bereit sei, sich an die Grundsätze des Awareness-Konzepts zu halten. Um dies zu gewährleisten, setzt das Tommasini ein Careteam ein, das an öffentlichen Anlässen präsent und ansprechbar ist und das Awareness Konzept umsetzt.

Kroneberger sagt, bei «Unwohlsein» einzelner Besucherinnen und Besucher würden normalerweise individuelle Lösungen gefunden. «Es ist uns wichtig, unsere eigenen Haltungen und Verhaltensweisen immer wieder kritisch zu hinterfragen.» Dabei sei eine konstruktive Diskussions- und Fehlerkultur zentral, betont er.

Maik Strassl, Geschäftsführer und Eventmanager beim Nordportal Baden, hatte «in der Vergangenheit noch nie mit Fällen zu tun, in denen sich Menschen unwohl fühlten oder beschwert hatten». Die Haltung, die er zur umstrittenen Frage der kulturellen Aneignung einnehme, sei ganz klar:

«Wir buchen Bands oder Künstlerinnen und Künstler, um Besucher ins Nordportal zu bringen.»

Maik Strassl, Geschäftsführer und Eventmanager im Nordportal Baden. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Auswahl der Bands und Künstler erfolge nach ihrer Bekanntheit und ihrer Musik und nicht nach ihrem Aussehen oder Aspekten der kulturellen Aneignung. Strassl betont, im Nordportal sei bisher noch nie ein Konzert abgebrochen worden und die Verantwortlichen hätten dies auch in Zukunft nicht vor.

«Die Diskussion über diese Thematik finden wir äusserst spannend und wichtig, da sie uns in unserer täglichen Arbeit schon vor den Vorfällen in diesem Sommer beschäftigte», sagt Marcel Häfliger, Verantwortlicher für Booking, Marketing und Kommunikation im Werkk Baden.

Die Verantwortlichen des Jugendkulturlokals Werkk Baden wollen sich zur Anfrage nicht äussern. Hans-Caspar Kellenberger

Die allgemeine Berichterstattung und Stimmung über die Vorfälle in Bern und Zürich entspreche «aber nicht unserer Vorstellung einer sinnvollen Auseinandersetzung mit der Thematik». Aus diesem Grund wollen sich die Verantwortlichen des Jugendkulturlokals zur Anfrage der AZ nicht äussern.

