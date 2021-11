Küttigen Jäger findet Leiche in einem Waldstück In einem Waldgebiet in Küttigen wurde am Mittwochnachmittag eine tote Person aufgefunden. Die genauen Umstände sind noch unklar. 03.11.2021, 17.44 Uhr

Bis anhin deute nichts auf ein Verbrechen vor, so die Polizei. Keystone

Ein Jäger meldete am Mittwochnachmittag der Kantonspolizei Aargau, dass er eine Leiche in einem Waldstück in Küttigen gefunden hat. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Die Umstände des Todes sind derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Verbrechen liegen derzeit nicht vor, schreibt die Polizei weiter.