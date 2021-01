Künstler und Corona Aargauischer Kulturverband ist zufrieden mit der Unterstützung für Künstler – es gibt aber Ausnahmen Das kulturelle Leben steht still, den Künstlern fehlen ihre Einnahmen. Dank den Hilfsgeldern kam es in der Kultur zwar (noch) nicht zu Konkursen, unterstützt werden aber nicht alle. Raphael Karpf 27.01.2021, 14.13 Uhr

Die Theater der Schweiz stehen leer – die Künstlerinnen und Künstler sind auf Unterstützung angewiesen.

Benjamin Manser

Die gesamte Branche befindet sich im Ausnahmezustand. Seit bald einem Jahr müssen die Kulturschaffenden wie auch Veranstalter einschneidende Auflagen einhalten und seit über einem Monat steht das kulturelle Leben wieder komplett still.

Das hinterlässt Spuren. Jede Künstlerin überlegt sich zweimal, ob sie ein neues Projekt in Angriff nimmt – ohne Gewissheit, ob sie es auch wird realisieren können. Und jeder Veranstalter überlegt sich dreimal, ob er in ein Projekt investiert, ohne zu wissen, ob es durchgeführt werden wird.

Die Kunst habe sich dadurch im Sommer in den öffentlichen Raum verschoben, schreibt der Vorstand des Aargauischen Kulturverbands. Auf Strassen und in Hinterhöfe. Und ins Digitale. Auch wenn das bei weitem nicht in allen Sparten möglich ist.

Sämtliche Gesuche des vergangenen Jahres behandelt

Die Kultur wird so am Leben erhalten, den Kulturschaffenden und -veranstaltern helfen solche Bemühungen jedoch kaum über die Runden. Sie sind auf Unterstützung angewiesen: Kurzarbeit, Erwerbsersatz oder auch eine Ausfallentschädigung, die seit Ende Dezember wieder von den Künstlerinnen selbst beantragt werden kann. Dadurch würden die meisten gerade so über die Runden kommen, so der Verband.

Allerdings gibt es auch Kritik: Die Ausfallentschädigung deckt 80 Prozent der Aufwände. Der Anteil soll dort, wo es nötig ist, auf 100 Prozent erhöht werden, fordert der Verband. Denn Rücklagen gebe es in der Branche selten, Ausfälle von 20 Prozent könnten bei fehlenden Einnahmen nicht lange verkraftet werden.

Was der Verband positiv betont: Sämtliche Entschädigungsgesuche des vergangenen Jahres seien mittlerweile vom Kanton bearbeitet und die Leistungen ausbezahlt worden. Insgesamt 8,7 Millionen Franken wurden 2020 für die Aargauer Kultur gesprochen.

Kulturnahe Betriebe bleiben aussen vor

Dank all dieser Unterstützung sei es, zumindest bei den kulturellen Organisationen, bisher zu keinen Konkursen gekommen. «Dies ist bemerkenswert und als Erfolg zu werten», schreibt der Verband. Die Situation der einzelnen Künstlerinnen und Künstler sei hingegen schwierig einzuschätzen. Grundsätzlich müsse aber eher von einem Unterbruch der künstlerischen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit gesprochen werden, nicht von einem kompletten Abbruch.

Etwas anders ist die Lage jedoch bei den kulturnahen Branchen: Bei Zulieferern, Technikern und Dienstleisterbetrieben. Viele von ihnen erhalten kein Geld aus dem Topf für die Kultur. Sie leiden jedoch ebenfalls unter den Einschränkungen für die Kultur. Und sie sind für die Kultur überlebenswichtig. Diese Branchen haben Anspruch auf Härtefallgelder, die der Aargau als Unterstützung der Wirtschaft eingeführt hat. Der Kulturverband zeigt sich zuversichtlich, dass mit dieser Massnahme auch für die kulturnahen Betriebe pragmatische und rasche Lösungen gefunden werden können.