Oftringen/Aarau Hitze und Wartezeiten: Das müssen impfwillige Betagte aktuell auf sich nehmen Der Bund empfiehlt aktuell allen Personen über 80 den zweiten Booster gegen das Coronavirus. Barbara Schenk aus Küngoldingen berichtet, wie sie das Impfen erlebt hat und übt Kritik.

Lange Schlange auf dem heissen Asphalt vor dem Impfzentrum des Kantonsspitals Aarau wegen des zweiten Corona-Boosters. zvg

Wer älter als 80 Jahre alt ist, sollte sich gemäss der Empfehlung des Bundes zum zweiten Mal gegen das Coronavirus boostern lassen. Das gilt auch im Kanton Aargau. Nur: Aktuell sind lediglich vier Impfzentren im ganzen Kanton reaktiviert worden. Eine Zumutung, finden Barbara und Willy Schenk aus Küngoldingen. Sie ist 85 Jahre alt, er 86. Der nächste Impfstandort: das Kantonsspital Aarau.

«Ich verstehe nicht, warum das Impfzentrum in Zofingen nicht geöffnet wurde», sagt Barbara Schenk. «So müssen wir uns mit dem öffentlichen Verkehr, wo eine Ansteckungsgefahr besteht, nach Aarau begeben.» Zudem sei die Reise beschwerlich, erst recht für Menschen, die nicht mehr mobil sind.

Kanton: Bestehende Impfzentren würden aktuell ausreichen

Auf Nachfrage heisst es beim Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Aargau, dass das Impfangebot aktuell aus vier regional verteilten Impfzentren und ausgewählten Apotheken bestehe. «Zudem unterstützen mobile Teams beim Impfen in Pflegeheimen», ergänzt Mediensprecher Michel Hassler. Das Angebot richte sich grundsätzlich nach der Nachfrage. Die bestehenden Impfzentren würden aktuell noch ausreichen, um die Nachfrage zu befriedigen.

«Der Betrieb von vielen Impfzentren ist bei tiefer Nachfrage nicht realistisch und würde hohe Kosten und einen Leerlauf beim Personal generieren», gibt er zu bedenken. Das Covid-19-Programm prüfe aber laufend, ob das Angebot in den Impfzentren ausreichend ist, und wäre bei Bedarf in der Lage über längere Öffnungszeiten das Angebot zu vergrössern. «Aufgrund der insgesamt eher tiefen Nachfrage ist es aktuell auch für Apotheken und Hausarztpraxen eine Herausforderung, den Impfbetrieb aufrechtzuerhalten, da dafür genügend Personal und genügend impfwillige Personen nötig sind», so Hassler. Dies werde sich bei tiefer Nachfrage kaum ändern, solange der Impfstoff nicht in Einzeldosen verfügbar ist.

Bezüglich Erreichbarkeit sagt Hassler, dass die bestehenden Impfzentren gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar seien. Und: «Die Aargauer Apotheken bieten zudem bei der Anmeldung für die Impfung Unterstützung.» In der Regel würden die impfwilligen Personen auch Unterstützung aus ihrem Umfeld – sei es für Anmeldung oder Besuch eines Impfzentrums – erhalten. «In der Region Zofingen, wie auch zum Teil in anderen Regionen im Kanton Aargau, gibt es derzeit aufgrund der tiefen Nachfrage kein grossflächiges Angebot», so Hassler. Zusammen mit dem Apothekerverband werde nach Vorliegen der neuen Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen ein Ausbau geprüft. «Dabei ist zu beachten, dass die Rekrutierung des notwendigen Fachpersonals in der Ferienzeit erschwert ist und Zeit benötigt», gibt Hassler zu bedenken.

Weitere Impfzentren werden möglicherweise reaktiviert

Gut möglich, dass in Zukunft weitere Impfzentren reaktiviert werden, zumal das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Impffragen eine Ausweitung der Impfempfehlung für eine zweite Auffrischimpfung für die breite Bevölkerung angekündigt haben. Der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. «Wenn die Empfehlung vorliegt, werden wir über das Angebot im Kanton Aargau infomieren», sagt Hassler.

So lange wollten Barbara und Willy Schenk nicht warten. Und so machten sie sich letzte Woche auf nach Aarau – mit dem Zug. Und vom Bahnhof Aarau mit dem Taxi zum Kantonsspital. Die Situation vor Ort beim Impfzentrum beschreibt Barbara Schenk als «unvorstellbar chaotisch». Aufgrund der Hitze warteten viele Impfwillige unter grossen Bäumen – bis zu zwei Stunden.

Die Impfcontainer hingegen stehen auf der asphaltierten Strasse. Und wer sich impfen lassen will, muss dennoch einige Zeit auf der Strasse stehen. «Zwar wurden Regenschirme als Schutz gegen die Hitze verteilt, gebracht hat das aber nichts», konstatiert Barbara Schenk. Immerhin: «Sobald man im Impfcontainer war, ging alles gut und rasch voran.»

Kanton empfiehlt Anmeldung, um Wartezeit zu verkürzen

Hassler empfiehlt, dass Impfwillige einen Termin vereinbaren, damit es zu keiner oder zu lediglich kurzen Wartezeiten kommt. «Auch eine Impfung ohne Voranmeldung ist in allen Impfzentren möglich. Hier kann es passieren, dass zu bestimmten Zeiten (z. B. bei Impfbeginn) viele Personen für eine Impfung anstehen, was dann zu nicht kalkulierbaren Warteschlangen führt», sagt er.

Die Impfzentren würden diesen Voraussetzungen so gut wie möglich begegnen, indem zum Beispiel zusätzliches Personal eingeplant wird und die Impfzeiten verlängert wurden. «Um eine potenzielle Wartezeit so vertretbar wie möglich zu gestalten, stehen Sitzmöglichkeiten für in der Mobilität eingeschränkte Personen zur Verfügung. Ausserdem stellte das KSA Sonnenschirme auf, richtete eine Wartezone unter Schatten spendenden Bäumen ein und verteilt bei hohen Temperaturen Mineralwasser», ergänzt Hassler.

Die Impfzentren empfehlen, erst kurz vor dem Impftermin zu erscheinen. «Beim Service ‹Impfen ohne Voranmeldung› lässt sich die Nachfrage aber nicht planen und Wartezeiten können nicht immer verhindert werden», sagt Hassler.

