PDAG: Darum hat Psychiatrie-Chef Andrey gekündigt

Königsfelden Psychiatrie-Chef hat gekündigt: So erklärt der Verwaltungsratspräsident den überraschenden Abgang seines CEO Jean-François Andrey räumt bereits Ende Monat seinen Posten bei den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG). Verwaltungsratspräsident Kurt Aeberhard zeigt Verständnis für den Entscheid und sagt, dieser habe nichts mit der jüngsten Kritik an der psychiatrischen Klinik zu tun. Mitarbeitende sahen die Versorgungssituation in Gefahr. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 11.01.2022, 18.34 Uhr

Die Nachricht kommt überraschend: Jean-François Andrey, CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG), hat gekündigt. Bereits im Februar übernimmt sein Stellvertreter Thomas Zweifel interimistisch die operative Leitung der Psychiatrischen Klinik in Königsfelden.

Jean-François Andrey war seit 2015 CEO der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG). Alex Spichale

In der Mitteilung heisst es, Andrey habe nach über sechs Jahren entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Der 58-Jährige wird auf Mitte Jahr neuer CEO der Orthopädie Sennenhof KLG in Bern, eines Partners der privaten Lindenhofgruppe. Jean-François Andrey war, bereits bevor er 2015 zu den PDAG kam, fünf Jahre als CEO bei der Lindenhofgruppe tätig.

Drei Neubauten gingen in seiner Ära in Betrieb

PDAG-Verwaltungsratspräsident Kurt Aeberhard sagt, der Zeitpunkt der Kündigung komme für ihn nicht ganz überraschend. «Mit 58 Jahren nimmt man entweder noch eine neue Herausforderung an oder bleibt bis zur Pensionierung.» Dazu komme, dass die Verweildauer an der Spitze eines Unternehmens heutzutage rückläufig sei und 6,5 Jahre eine gute Zeit sei.

«Wir haben keine Dissonanzen», betont Kurt Aeberhard, Verwaltungsratspräsident der PDAG. Britta Gut

Dass Andrey bereits Ende Monat seinen Posten räumt und die PDAG damit während der sechsmonatigen Kündigungsfrist verlasse, sei üblich in dieser Position, so Aeberhard.

In der Mitteilung bedanken sich die PDAG bei Andrey für die «engagierte und erfolgreiche Arbeit». Als CEO konnte er diverse Neubauten auf dem Klinikareal eröffnen: angefangen bei der Klinik für Kinder und Jugendliche bis hin zum Neubau der Erwachsenenpsychiatrie und dem Erweiterungsbau der Forensik, der erst kürzlich den Betrieb aufgenommen hat.

«Wir haben keine Dissonanzen»

Kein Wort verlieren die PDAG in der Mitteilung zur Kritik an CEO Jean-François Andrey. Mitarbeitende schlugen im Herbst Alarm. Sie sehen die Versorgungssituation in Gefahr und kritisieren den tiefen Personalschlüssel. Weil sie sich von Andrey und der Geschäftsleitung nicht ernst genommen und gehört fühlten, haben sie sich im Herbst zudem in einem Brief an Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati gewandt. Zwei von ihnen wurden deswegen von den PDAG beurlaubt.

Der Verwaltungsrat wurde bereits früher aktiv. Er hat im August beschlossen, ein externes Gutachten zur Versorgungssicherheit der Akutstationen in Auftrag zu geben. Laut PDAG-Präsident Kurt Aeberhard hat die externe Untersuchung für die Kündigung aber keine Rolle gespielt. Er betont: «Wir haben keine Dissonanzen.» Aber natürlich gebe es, wie üblich, wenn man professionell miteinander arbeite, Diskussionen. «Und da hat man natürlich je nach Hintergrund andere Blickwinkel.»

Suche nach einer Nachfolge ist aufgegleist

In der Mitteilung steht nicht, dass der Verwaltungsrat die Kündigung bedauere. Aeberhard sagt: «Wir sind Jean-François Andrey dankbar für das, was er geleistet hat, und freuen uns über das, was wir gemeinsam erreichen konnten.» Er selbst habe immer sehr gut mit ihm zusammengearbeitet, «auch wenn es in den letzten Monaten Herausforderungen gab».

Gleichzeitig stellt Aeberhard klar, die PDAG sei mit ihren 1400 Mitarbeitenden grösser als jeder Einzelne, der für die Klinik arbeite. Das gelte für den Verwaltungsrat genauso wie für die Geschäftsleitung. «So gesehen, blicken wir nach vorne und nicht zurück.»

Die Suche nach einer Nachfolge ist eingeleitet. Aeberhard rechnet damit, dass die Suche sieben bis acht Monate dauern wird. «Alle Leute auf dem Markt, die für einen solchen herausfordernden Job wie jenen des PDAG-CEO in Frage kommen, haben in der Regel eine Kündigungsfrist von sechs Monaten.»

