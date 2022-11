KSA-Finanzen: Hat der Regierungsrat zu lange zugeschaut?

KSA-Finanzhilfe Hat der Regierungsrat zu lange zugeschaut? «Nein», sagt Finanzdirektor Dieth und nimmt auch das KSA in Schutz Weil die Rechnung 2022 des Kantons voraussichtlich sehr positiv schliesst, können die 240 KSA-Millionen zu einem grossen Teil mit dem erwarteten Überschuss der Kantonskasse finanziert werden. Finanzdirektor Markus Dieth sieht die Ursache der jetzigen Finanznot des Kantonsspitals Aarau vor allem bei externen Faktoren. Mathias Küng Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Christian Moser, Leiter Abteilung Finanzen im Finanzdepartement, an der Medienkonferenz des Regierungsrats. Bild: Severin Bigler

Der kantonale Haushalt stehe dank vorausschauender Finanzpolitik der letzten Jahre auf sehr solider Grundlage, sagte Christian Moser, Leiter Abteilung Finanzen des Kantons, an der Medienkonferenz des Regierungsrats. «Der Aargau ist derzeit praktisch schuldenfrei.» Dies dank mehrerer sehr guter Jahresabschlüsse mit Überschüssen, mit denen zusätzlich zur Schuldentilgung eine Ausgleichsreserve mit 722 Millionen Franken geäufnet werden konnte.

Die 240 Millionen Franken für das KSA werden die Rechnung 2022 belasten. Es sei aber sehr erfreulich, so Moser, dass sich ein sehr gutes Rechnungsergebnis abzeichne. Deshalb können «diese 240 Millionen Franken aus heutiger Sicht in der Rechnung 2022 zu einem grossen Teil aufgefangen werden». Man könne aus heutiger Sicht – inklusive Wertberichtigung des KSA – sagen, dass sich die Rechnung grössenordnungsmässig im Rahmen des vom Grossen Rat beschlossenen Budgets (42 Millionen Defizit) 2022 bewegen werde. Eine genaue Aussage sei jedoch erst mit dem Jahresergebnis im März 2023 möglich.

Budget 2023 ist von KSA-Wertberichtigung nicht betroffen

Das Budget 2023, das der Grosse Rat am Dienstag debattiert, sei nicht betroffen, betonte Moser: «Aufgrund der Bilanzsanierung des KSA, die die Rechnung 2022 betrifft, sollte sich in Budget und Rechnung 2023 keine zusätzliche Belastung mehr ergeben. Diese Sanierung hat somit keine direkten Auswirkungen auf das Budget 2023 und die folgenden Planjahre.»

Im Dezember werde die Regierung das Finanzhilfegesuch beraten. Mit einer separaten Vorlage an den Grossen Rat sei bis im Frühling 2023 zu rechnen, so Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati.

Dieth: Finanzsituation gibt uns die nötige Handlungsfreiheit

Finanzdirektor Markus Dieth, der mit Jean-Pierre Gallati jeweils bei den Eigentümergesprächen dabei ist, betont auf Nachfrage, «dass uns die aktuell gesunde Finanzsituation des Kantons und das sich sehr erfreulich abzeichnende Rechnungsjahr 2022 die nötige Handlungsfreiheit gibt, auch diese Herausforderung der KSA-Sanierung zu bewältigen».

Finanzdirektor Markus Dieth: «Die seit 2022 heftige Bauteuerung, die das KSA nicht beeinflussen kann, verteuert den Bau aus heutiger Sicht um rund 60 Millionen Franken.» Bild: Alexander Wagner

Der Regierungsrat setze sich laufend mit der Entwicklung der finanziellen Lage auseinander, so Dieth. Kurzfristige budgetrelevante Massnahmen umzusetzen sei anspruchsvoll, weil die meisten Ausgaben an gesetzliche Vorgaben gebunden seien. Grosse kurzfristige Verbesserungen im Budget 2023 seien deshalb «nicht realistisch und dank der Ausgleichsreserve auch nicht nötig».

Mittelfristig können die Ausgaben durch eine Anpassung der Planung, durch Priorisierung, durch Verzichtsmassnahmen oder entsprechende Gesetzesanpassungen aber sehr wohl beeinflusst werden, sagt der Finanzdirektor. Falls zur Stabilisierung des Finanzhaushalts mittelfristig ein geordnetes Entlastungsprogramm nötig sein werde, bestünde dieses aus verschiedenen Bestandteilen.

Dieth: «Der Regierungsrat nimmt seine Verantwortung wahr»

Hat der Kanton beim KSA zu lange zugeschaut? «Nein, der Regierungsrat nimmt seine Verantwortung wahr», antwortet Dieth. Der Verwaltungsrat seinerseits trage dann die Verantwortung für die erfolgreiche wirtschaftliche Führung der Beteiligung.

Schon in der letzten Legislatur habe sich der Regierungsrat intensiv mit dem KSA-Geschäftsgang und dem geplanten Neubau auseinandergesetzt. Mit Blick auf den unbefriedigenden Geschäftsgang gab er bei Pricewaterhouse-Coopers eine Studie in Auftrag. In deren Kenntnis verlangte er vom KSA-Verwaltungsrat Anstrengungen zur Verbesserung der Gesamtsituation. Zudem seien die Eigentümerstrategie überarbeitet und die Anzahl der Eigentümergespräche verdoppelt worden, so Dieth. Ebenso wurde ein strategisches Baumonitoring eingeführt. 2019 wurde der Verwaltungsrat mit vier neuen Personen besetzt, darunter den neuen Verwaltungsratspräsidenten.

Regierung erachtete Businessplan damals als realisierbar

Ende 2019 hat der Regierungsrat die finanzielle Tragbarkeit des Neubauprojekts anhand des Businessplans durch ein externes Gutachten untersuchen lassen. Dieth:

«Dieses KPMG-Gutachten bestätigte die Tragbarkeit des Neubaus, sofern gewisse Bedingungen und die Vorgaben des Businessplans eingehalten werden.»

Dieth sagt, der Regierungsrat habe den Businessplan des KSA zwar stets als «sehr ambitioniert und teils optimistisch beurteilt», aufgrund der Einschätzung des Verwaltungsrats und eines externen Gutachtens aber unter den damaligen Rahmenbedingungen als realisierbar erachtet. Der seither anhaltend schlechte Geschäftsgang und die aktuell sehr widrigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten nun aber das KSA in eine bilanzielle Schieflage gebracht.

Bauteuerung macht aktuell 60 Millionen Franken aus

Das tarifbasierte Gesundheitswesen habe den Nachteil, dass umsatzseitig kaum Handlungsspielraum bestehe, sagt Dieth. So führe bereits eine einmalig hohe Inflation zu einer strukturellen Verschlechterung der Profitabilität und des Unternehmenswertes. Dazu kämen im Gesundheitssektor grosse strukturelle Veränderungen. Neubauten könnten in der Folge «zukünftig weniger rentabel betrieben werden, als vorerst angenommen wurde». Dieths Fazit:

«Die aktuelle Situation des KSA ist daher – nicht nur – aber massgeblich durch exogene Faktoren verursacht.»

Die Kosten für den Neubau befinden sich aktuell auf dem geplanten Niveau, betont Dieth. Das KSA führe das Baumanagement sehr straff. Doch die seit 2022 heftige Bauteuerung, die das KSA nicht beeinflussen kann, verteuere den Bau «aus heutiger Sicht um rund 60 Millionen Franken».

