KSA informiert über neuen Verwaltungsrat - Liveticker

08:00 Uhr Donnerstag, 22. Dezember

Medienkonferenz: Veränderungen im Verwaltungsrat des KSA

Der Aargauer Regierungsrat kündigt auf 10 Uhr eine Information an. Das Stichwort: «Finanzhilfe an das KSA und Veränderungen im Verwaltungsrat des KSA», wie es in der Einladung heisst.

An der Medienkonferenz geben Auskunft:

Landstatthalter Jean-Pierre Gallati , Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales

Regierungsrat Dr. Markus Dieth, Vorsteher Departement Finanzen und Ressourcen

Für weitere Auskünfte sind anwesend: