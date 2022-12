KSA: Diese Verwaltungsräte treten zurück, diese bleiben

KSA-Debakel Wer geht, wer bleibt: Das sind die KSA-Verwaltungsräte, um die es geht Der siebenköpfige Verwaltungsrat des Kantonsspitals Aarau (KSA) ist auf einen Schlag dezimiert nach dem Rücktritt des Präsidenten, seines Vizes und zwei weiteren Mitgliedern. Wer geht, wer bleibt: ein Kurzbeschrieb der Betroffenen. Rolf Cavalli 22.12.2022, 10.19 Uhr

Tritt zurück: Peter Suter, KSA-Verwaltungsratspräsident

Peter Suter Verwaltungsratspräsident Kantonsspital Aarau KSA, fotografiert am 12. Dezember in Aarau. Severin Bigler / AGR

Peter Suter stand als Präsident des KSA besonders im Rampenlicht. Er war seit 2019 in dieser Funktion. Gewählt vom Regierungsrat noch unter Gesundheitsdirektorin Franziska Roth und persönlich empfohlen vom heutigen Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati, startete Suter mit viel Kredit. Nicht zuletzt weil er früher schon das Vorzeige-Kantonsspital Baden (KSB) als Verwaltungsratspräsident leitete. Doch dieser Kredit ist verspielt. Seit der Hiobsbotschaft, dass dem KSA der Bankrott droht, sollte der Kanton nicht mit 240 Millionen Franken einspringen, nahm der Druck aus der Politik auf Suter stetig zu bis hin zu Rücktrittsforderungen.

Peter Suter ist neben seinem Engagement beim KSA unter anderem auch Stiftungsratspräsident der aaReha-Klinik Schinznach-Bad und VR-Präsident des Spitals Lachen. Vor seiner Aufgabe als VR-Präsident beim KSA war Suter zudem Bankrat bei der AKB.

Tritt zurück: Felix Schönle, Vizepräsident des KSA-Verwaltungsrats

In der Wernli AG in Rothrist produziert Felix Schönle (rotes Shirt) Hygienemasken für Zwischenhändler. April 2020

Felix Schönle ist von allen KSA-Verwaltungsräten am längsten dabei (seit 2011). Als Vizepräsident steht er nach Suter als erster in der Verantwortung im Gremium. Auf ihn schossen sich hinter den Kulissen vor allem SVP-Politiker ein, nachdem das Ausmass des Finanzdebakels bekannt wurde. Schönle ist hauptberuflich CEO und Präsident des Maskenherstellers Wernli AG in Rothrist und bekleidet noch diverse weitere Verwaltungsratsmandate.

Tritt zurück: Verwaltungsrat Gerold Bolinger

Gerold Bolinger: tritt zurück.

Gerold Bolinger ist seit 2017 KSA-Verwaltungsrat und gehört damit noch zur «alten Garde». Mit dem Betriebsökonomen und Wirtschaftsprüfer gewinne das Spital einen «Mann mit einer Top-Management-Perspektive», hiess es zu seinem Start in der Medienmitteilung des KSA. Doch auch er geriet jüngst unter Druck. Ohne Namen zu nennen fragte etwa Severin Lüscher, Präsident der Gesundheitskommission im Grossen Rat, im Talk Täglich, wo eigentlich jene Stimmen im Verwaltungsrat mit Betriebswirtschafts-Hintergrund gewesen seien, als sich das Finanzdebakel anbahnte.

Tritt zurück: Verwaltungsrat Andreas Faller

Andreas Faller

Rechtsanwalt Andreas Faller ist Berater im Gesundheitswesen und in weiteren Verwaltungsräten: Spitex Limmat Aare Reuss AG, Labor Team W AG und Axapharm Holding AG; bei Letzterer Vizepräsident. Auch Faller war erst seit 2019 im KSA-Verwaltungsrat. Auch er tritt wegen fehlenden Vertrauens zurück.

Diese drei Verwaltungsräte bleiben

Barbara Tettenborn: Sie stiess bei der Erneuerung des Verwaltungsrates 2019 dazu. Sie ist einerseits Medizinerin mit viel Erfahrung an der Front und lehrt als Professorin an Universitäten. Sie ist unter anderem im Fachorgan Hochspezialisierte Medizin Schweiz. Die Medizinerin bleibt Verwaltungsrätin im KSA.

Barbara Tettenborn: bleibt KSA-Verwaltungsrätin.

Andreas Walter: Er wurde bei seinem Amtsantritt 2019 als «Experte für Spitalprozesse und komplexe Bauprojekte» vorgestellt. Er ist seit 2016 Managing Partner bei der MMI Schweiz AG. Davor war er u. a. Programmleiter Masterplan Inselspital. Walter bleibt KSA-Verwaltungsrat

Andreas Walter: bleibt KSA-Verwaltungsrat.

Hans C. Werner: Er bringt Erfahrung in Personalmanagement und digitaler Transformation mit. Er war Swisscom-Personalchef und ist seit 2021 Präsident des Stiftungsrates von Careum, dem Ausbildungszentrum in Aarau für Gesundheitsberufe. Werner bleibt im KSA-Verwaltungsrat.

Hans C. Werner: bleibt KSA-Verwaltungsrat.