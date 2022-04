Kryptowährungen Diese zwei Aargauer Staatsanwälte jagen Krypto-Kriminelle – so erkennen Sie die brisante Betrugsmasche Beim Online-Anlagebetrug richten die Täter professionell wirkende Websites mit integrierter Handelsplattform ein. Den Kunden werden bei den Geschäften lukrative Gewinne vorgetäuscht, um sie zu weiteren Investitionen zu bewegen. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Reto Steiger (links) und Lorenz Kilchenmann jagen Betrüger im Internet. Dominic Kobelt

Lorenz Kilchenmann und Reto Steiger arbeiten beim Kompetenzzentrum Cybercrime der Staatsanwaltschaft Aargau und gehen seit geraumer Zeit gegen Kriminelle vor, die mit einer professionellen Betrugsmasche ihren Opfern sehr viel Geld abknöpfen. Diese haben das Gefühl, sie hätten erfolgreich in eine Kryptowährung investiert, bis eines Tages das böse Erwachen kommt.

Alleine im Aargau kommt es zu etwa 70 Strafanzeigen pro Jahr und einem durchschnittlichen Schaden von über 100’000 Franken pro Fall, erklären die beiden Staatsanwälte. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein: «Wenn bei Razzien Kundenlisten auftauchen, kontaktieren wir auch die Opfer, die keine Strafanzeige eingereicht haben. Manche schämen sich, andere denken, es lohne sich nicht, und wieder andere haben noch gar nicht gemerkt, dass sie einem Betrug aufgesessen sind», erklärt Kilchenmann.

DJ Bobo rät angeblich zur Investition

In der Regel stösst das Opfer beim Surfen auf ein als Zeitungsartikel getarntes Inserat, das mit fantastischen Gewinnen wirbt. Oft werden dafür Bilder von Promis, etwa Roger Federer oder DJ Bobo, eingesetzt. Natürlich ohne deren Erlaubnis.

Mit solchen gefälschten Berichten wird für die Betrugsmasche geworben. Screenshot

«Momentan wird besonders mit ‹Bitcoin Trading Robotern› Werbung gemacht», erklärt Kilchenmann. Wer nach dem entsprechenden Anbieter googelt, stösst auf Testberichte, etwa bei coincierge.de. Die Seite ist aufgemacht wie ein Portal für Finanznews. In den Tests werden die Trading Roboter nicht übertrieben positiv bewertet – aus den Berichten geht lediglich hervor, dass es sich um keinen Betrug handelt.

Nebst diesen falschen Bewertungen finden sich auf der Seite viele Artikel über andere Finanzanlagen, die von echten Portalen kopiert wurden. Interessenten werden telefonisch kontaktiert, damit sie ein Konto eröffnen. «Das läuft ab wie bei einer seriösen Bank, die Betrüger verlangen beispielsweise ein Selfie zusammen mit einem Ausweis und einer Rechnung, auf der die Wohnadresse steht», erklärt Steiger.

Wie die Betrüger Träume verkaufen

Auch im Kundengespräch zeigen sich die Betrüger höchst professionell: Sie raten zu vorsichtigen Investitionen zu Beginn, und wissen auch, wie man Träume verkauft: «In einem Fall hat eine Frau 25’000 Franken verloren. Sie stand kurz vor der Pension und dachte, sie kommt mit der Rente nicht durch, und hat deshalb investiert», nennt Steiger ein Beispiel. Die Callcenter, die diese Anrufe tätigen, sind oft in Osteuropa, die Berater sprechen meist Deutsch mit Akzent. Kilchenmann sagt:

«Es gab aber auch schon Fälle, in denen der Berater Schweizerdeutsch gesprochen hat.»

Wer sich mit Technik nicht auskennt, dem helfen die vermeintlichen Kundenberater, so Steiger: «Sie greifen mit Einwilligung des Opfers auf dessen PC zu, um das Konto einzurichten und erste Trades zu tätigen. Dabei kopieren die Kriminellen oft auch noch sensible Daten.» Wenn das Konto eingerichtet ist, und ein erster Betrag, meist 250 Euro (siehe Box), eingezahlt wurde, kann der Kunde auf einer Internetseite seine Anlage beobachten. «Das sieht aus wie bei seriösen Anbietern, etwa Swissquote. Im Hintergrund simuliert eine Software die Kurse», erklärt Steiger, und Kilchenmann ergänzt: «Der Unterschied ist, dass in der Simulation die Kunden immer Gewinne erzielen.»

Das System gaukelt Gewinne vor

Wenn sich die Opfer ein paar Tage später einloggen, sind aus den 250 Euro plötzlich 300 geworden. «Manchmal ist es dann sogar noch möglich, einen Betrag zurück auf sein Konto zu überweisen – spätestens da haben viele ihr Misstrauen völlig verloren», sagt Steiger.

Konnte die erste Zahlung noch per Kreditkarte oder Banküberweisung getätigt werden, verlangen die Betrüger für die weiteren Investitionen eine Kryptowährung. Das Opfer muss bei einer Kryptobörse, etwa «Kraken» oder «Coinbase», ein Konto eröffnen. Auf der persönlichen Trading-Seite sieht es dann so aus, als wären die Zahlungen dort eingetroffen und man könne diese nun in andere Kryptowährungen investieren, respektive von den Trading-Robotern den grossen Gewinn erarbeiten lassen.

In Wirklichkeit ist das Geld bereits in den Händen der Betrüger. Diese verschieben die Bitcoins (oder andere Kryptowährungen) per Mausklick, um die Spuren zu verwischen, bis sie sie irgendwo wieder in Bargeld umwandeln.

Wenn die Opfer ihren Gewinn transferieren wollen, erhalten sie nichts. Stattdessen wird von ihnen noch mehr Geld verlangt, angeblich für Steuern, Provisionen und Ähnliches.

Opfer werden ein zweites Mal über den Tisch gezogen

Besonders perfid gehen manche Banden bei Opfern vor, die Anzeige erstattet haben, wie Kilchenmann erklärt: «Nach ein paar Wochen oder Monaten werden die Opfer angerufen. Am anderen Ende der Leitung sitzt jemand, der sich als Vertreter einer Aufsichtsbehörde, als Anwalt oder als Liquidator ausgibt.» Dieser Vertreter erklärt, dass man die betrügerische Plattform ausgehoben habe und ein Guthaben im Namen des Opfers habe sichern können. «Manche dieser Anrufer wissen ganz genau, wie hoch der Schaden aus dem ersten Betrug war, andere entlocken diese Informationen geschickt den Opfern», erklärt Kilchenmann.

Natürlich hat auch diese vermeintlich gute Nachricht einen Haken: Vor der Auszahlung sind nun angeblich Steuern, Gebühren oder Geld für Sicherheitsleistungen fällig. «Die Täter sind sehr umtriebig, wenn es darum geht die Opfer zu überzeugen, dass dieses Mal alles real ist», sagt Kilchenmann, und Steiger ergänzt: «Die Opfer erhalten schriftliche Garantien mit Logos von Behörden oder Banken, in denen erklärt wird, dass bald eine Zahlung erfolgt, mit der ein Vielfaches zurückbezahlt wird. Die Täter nutzen die Verzweiflung vieler Opfer geschickt aus und machen ihnen Hoffnung, dass noch nicht alles verloren ist.» Diese Masche nennen die Experten «Recovery-Scam».

Als ob man zu Fuss Raser fassen wollte

Warum ist es so schwierig, die Betrüger zu fassen? «Die Banden teilen die Arbeit auf, sind konzernartig organisiert und äusserst versiert darin, ihre Spuren zu verwischen», erklären die beiden Staatsanwälte. Zudem sitzen die Täter im Ausland: «Wir müssen ein Rechtshilfegesuch stellen, um an eine IP-Adresse zu kommen. Es dauert aber gut und gerne ein halbes Jahr, bis dieses beantwortet wird. Dann müssen wir nochmals ein Gesuch stellen, um zu erfahren, wer sich hinter der IP verbirgt», erklärt Kilchenmann. «Die Betrüger dagegen können in Sekunden Geld um den Globus schicken», gibt Steiger zu bedenken. Und ergänzt:

«Es ist, als ob man einen Raser zu Fuss verfolgen wollte.»

Auch über die Telefone kann man die Betrüger nicht aufspüren: «Es ist nicht schwierig, auf dem Schwarzmarkt an eine SIM-Karte zu kommen. Wer sich damit bei Whatsapp registriert, kann von nun an auch ohne Telefon über einen Computer telefonieren», erklärt Steiger. Die Betrüger können mit entsprechender Software zusätzlich ihren Standort respektive ihre IP-Adresse verschleiern.

Ein weiteres Mittel der Staatsanwaltschaft ist es, der Geldspur zu folgen. «Manche Banken sperren die entsprechenden Konten, doch gerade bei ausländischen Banken ist das nicht immer der Fall», sagt Kilchenmann. Um den Betrügern Herr zu werden, müssten allenfalls Gesetzesanpassungen bei der Rechtshilfe erfolgen. «Auch tiefere Hürden zum Einsatz eines gesetzlich bereits heute erlaubten Staatstrojaners wären im Zusammenhang mit den besagten Delikten hilfreich», so die Staatsanwälte. Diese Software ermöglicht es den Behörden, verdeckt auf die Internetkommunikation eines Computers oder Handys zuzugreifen und diese zu überwachen.

Das wohl wichtigste Mittel im Kampf gegen die Betrugsmasche ist Aufklärung – hier die wichtigsten Tipps.

Mit diesen Tipps erkennen Sie die Betrugsmasche: Die Anfangsinvestition beträgt 250 Euro

Da die Geldflüsse über diesem Betrag von Kreditkartenfirmen besser überwacht werden, raten die Betrüger häufig zu einer Anfangsinvestition von 250 Euro.

Da die Geldflüsse über diesem Betrag von Kreditkartenfirmen besser überwacht werden, raten die Betrüger häufig zu einer Anfangsinvestition von 250 Euro. Broker greifen mit Fernwartungssoftware (z.B. AnyDesk oder TeamViewer) auf den persönlichen Computer zu

Echte Bankmitarbeiter werden niemals Zugriff auf den Computer verlangen. Wer den Betrügern diesen Zugang gibt, riskiert, dass diese im Hintergrund persönliche Daten klauen.

Echte Bankmitarbeiter werden niemals Zugriff auf den Computer verlangen. Wer den Betrügern diesen Zugang gibt, riskiert, dass diese im Hintergrund persönliche Daten klauen. Grössere Investitionen können nicht per Banküberweisung gemacht werden

Am Anfang sind wohl noch Investitionen per Banküberweisung möglich, danach müssen die Opfer aber auf einer echten Plattform Kryptowährungen, etwa Bitcoins, kaufen, und diese dann auf ihr Konto «transferieren». In Wirklichkeit landen diese nie auf dem eigenen Konto, sondern bei den Betrügern.

Am Anfang sind wohl noch Investitionen per Banküberweisung möglich, danach müssen die Opfer aber auf einer echten Plattform Kryptowährungen, etwa Bitcoins, kaufen, und diese dann auf ihr Konto «transferieren». In Wirklichkeit landen diese nie auf dem eigenen Konto, sondern bei den Betrügern. Ausländische Anbieter

Ein Grossteil der Betrügereien liesse sich verhindern, wenn die Interessenten Schweizer Anbieter nutzen würden, denn eigentlich gibt es keinerlei Gründe einen im Ausland ansässigen Anbieter zu nutzen. Aber Achtung: Nur weil ein Anbieter auf seiner Website eine Schweizer Adresse angibt, heisst das nicht, dass er in der Schweiz ansässig ist. Mit ein wenig Internetrecherche würde man vorgängig auch oft Warnsignale finden.

