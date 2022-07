Pascale Bruderer will eine Schweizer Krypto-Währung kreieren

Krypto-Währung Ex-SP-Ständerätin Pascale Bruderer will einen Schweizer Digitalfranken kreieren Die frühere aargauische Spitzenpolitikerin Pascale Bruderer hat ein neues Unternehmen gegründet, das im Bereich der stabilen Krypto-Währungen aktiv sein wird. Jocelyn Daloz 1 Kommentar 13.07.2022, 19.16 Uhr

Pascale Bruderer beim letztjährigen «Grill-Interview» der «Aargauer Zeitung». Claudio Thoma

«Bekannte SP-Frau Pascale Bruderer gründet Krypto-Bude»: In seinem lapidaren Stil gibt Lukas Hässig von «Inside Paradeplatz» diesen Mittwoch bekannt, dass die aargauische alt National- und Ständerätin Pascale Bruderer in der stürmischen Welt der Kryptowährungen einsteigen will.

Tatsächlich ist seit dem 10. Mai eine Firma namens Swiss Stablecoin AG (SSC) im Handelsregister des Kantons Bern registriert. Das Startkapital beträgt eine halbe Million Franken, der Firmensitz liegt bei einem Anwalt in Bern.

Dabei ist Pascale Bruderer Wyss das einzige Mitglied des Verwaltungsrates. Das Wirtschaftsportal stellt sich die Frage, ob es angesichts des Bitcoin-Crashes und der volatilen Lage der richtige Zeitpunkt ist, um in Krypto einzusteigen.

Eine digitale Erweiterung des Schweizer Franken

Allerdings betont Pascale Bruderer bei der AZ exklusiv, dass es in keiner Weise um ein spekulatives Experiment aus der Krypto-Ecke geht. Sondern darum, aus der Mitte der Schweizer Wirtschaft heraus einen «Mehrwert für Anwendungen im digitalen Raum zu schaffen, der auf Stabilität und Rechtssicherheit beruht». Und weiter: «Dafür brauchen wir keine neue Währung, sondern sollten stattdessen die Funktion des Schweizer Frankens erweitern.»

Der Name der Firma ist dabei Programm: Stablecoins sind virtuelle Währungen, die mit einem stabilen Wert hinterlegt sind. Dieser Stablecoin würde 1:1 dem Schweizer Franken entsprechen, wäre voll besichert und reguliert. Insofern schafft Pascale Bruderer dadurch weniger eine neue Währung als eine Erweiterung der digitalen Zahlungsmöglichkeiten.

Stablecoins beruhen auf der gleichen Technologie wie bekannte Kryptowährungen: der Blockchain. Allerdings werden sie nicht mit viel Energieaufwand «gemint», d. h. dank hochkomplexer Rechnungsaufgaben «extrahiert», sondern sie berufen sich auf einen stabilen Indikator. Oft sind es bestehende Währungen wie der US-Dollar. Sicher hinterlegte Stablecoins blieben auch während der Kursstürze der vergangenen Wochen stabil, während sogenannte algorithmische Stablecoins, von denen Bruderer sich klar distanziert, in Turbulenzen gerieten.

Was ist Blockchain genau? Die Blockchain bezeichnet eine Technologie, durch welche es möglich wird, jegliche Art von Information in einer öffentlich einsehbaren Datenbank zu speichern, zu verarbeiten, zu teilen und zu verwalten. In einer kontinuierlichen Liste von Datensätzen (genannt Blocks) werden diese mittels der Kryptografie verkettet (Quelle: blockchain.de). Eine Transaktion wie ein Geldtransfer – oder das Übertragen eines Eigentumsrechts – wird nicht über einen einzigen Server (z. B. einer Bank) ausgeführt, sondern wird in einem Netzwerk von zahlreichen Mitgliedern übertragen. Die Blockchain wird oft mit einem Kassenbuch verglichen, das jede Änderung und Transaktion auf zahlreichen Computern gleichzeitig abspeichert.

Am 16. Januar 2020 verabschiedete sich alt Ständerätin Pascale Bruderer von ihren SP-Genossen anlässlich des Parteitages der kantonalen Partei. Bild: Alex Spichale

Die Nationalbank überlässt es der Privatwirtschaft

Pascale Bruderer betont die Notwendigkeit einer Schweizer Alternative:

«Die Schweiz sollte es nicht ausländischen Stablecoin-Anbietern überlassen, sich des Schweizer Frankens zu bedienen. Aus Gründen der Souveränität sowie der Innovationskraft unseres Landes will ich mit der SSC dafür den Anstoss geben.»

Dabei baut das Unternehmen auf Partnerschaften mit Schweizer Unternehmen aus der Realwirtschaft sowie der Finanzindustrie und auf den Dialog mit der Schweizerischen Nationalbank.

Letztere hat in der Vergangenheit betont, dass sie selber keinen Stablecoin lancieren will, im Gegensatz zu anderen Zentralbanken: So arbeitet die Europäische Zentralbank an einem digitalen Euro, während Schweden schon im vergangenen Jahr die E-Krone lanciert hat. Für den Retail-Bereich (das heisst: für Privatkunden) sieht die SNB die Privatwirtschaft in der Verantwortung.

Gerade hier will Pascale Bruderer anknüpfen. Die ehemalige Nationalratspräsidentin (2009/2010) betont, dass die Idee eines digitalen Schweizer Frankens nicht neu ist: «Neu sind das Ziel einer breiten Zugänglichkeit sowie der Absender, der auf eine solide Trägerschaft aus der Schweizer Realwirtschaft und auf den Dialog mit Behörden und der SNB setzt.»

Stablecoin soll Vertrauen schaffen

Dabei sind für sie drei Ideen zentral: Vertrauen, Stabilität und Regulation. In klarer Abgrenzung zu Krypto-Experimenten. «Gerade dem Element ‹Vertrauen› wurde in der Vergangenheit punkto digitaler Währungen viel zu wenig Bedeutung geschenkt, und man liess die Entwicklung zu lange im unregulierten Bereich. Dass es jetzt endlich in die andere Richtung geht, unterstütze ich voll und ganz.» Sie glaubt an eine Vorreiterrolle der Schweiz, nicht zuletzt dank des hiesigen Rechtsraumes und der Schweizer Innovationskraft.

Wie gross ihr Team ist und wann der digitale Schweizer Franken erhältlich sein wird, kann sie noch nicht sagen. Das Unternehmen befinde sich erst im Aufbau.

