Kritik am Bundesrat

Die Gruppierung «Ärzte mit Blick aufs Ganze» schlägt dem Bundesrat in einem offenen Brief Lockerungen bei Läden und in der Gastronomie und die Abschaffung der Taskforce vor. Der Name von Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes, steht auch unter dem Brief. Eingewilligt hat er aber nie. Doch auch er ist unzufrieden mit der Landesregierung.

Noemi Lea Landolt 25.02.2021, 05.00 Uhr