Aargau gegen kantonale Coronaregeln bei neuer Welle im Herbst

Krisenmanagement Nein zu kantonaler Maskenpflicht: Aargau fordert bei neuer Coronawelle im Herbst schweizweit einheitliche Massnahmen und Führung durch den Bund Der Regierungsrat spricht sich gegen kantonal unterschiedliche Massnahmen aus, wenn die Epidemie wieder aufflammen und erneute Einschränkungen nötig machen sollte. Die Regierung begrüsst hingegen einen Booster im Herbst und fordert, dass die Behandlung von Patienten mit Long Covid hohe Priorität erhält. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 22.04.2022, 17.00 Uhr

Wer soll entscheiden? Die Kantone mit Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (links) oder der Bund mit Gesundheitsminister Alain Berset? Alex Spichale

Es sei unrealistisch, bei der Bekämpfung der Coronapandemie alles den Kantonen zu überlassen und von diesen zu erwarten, dass sie sich auf gemeinsame Lösungen einigten. Das sagte Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati vor zwei Wochen an den Aarauer Demokratietagen im Rückblick auf die letzten beiden Jahre. «Das funktioniert nicht bei 26 Gesundheitsdirektoren, die sich treffen, einen Beschluss fassen und in ihren Regierungsräten durchbringen müssen», hielt Gallati am Anlass fest, an dem auch Gesundheitsminister Alain Berset auftrat.

In einem Grundlagenpapier, das der Bundesrat bei den Kantonen in die Vernehmlassung gegeben hat, heisst es hingegen, die Kantone müssten Massnahmen anordnen und untereinander koordinieren. Geplant ist eine Übergangsphase bis zum Frühling 2023, in der eine erhöhte Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit nötig bleibt. Strukturen müssten soweit erhalten bleiben, dass die Kantone und der Bund rasch auf neue Entwicklungen reagieren können. Konkret denkt der Bundesrat dabei an Testen, Impfen, Contact-Tracing, Überwachung und Meldepflicht der Spitäler.

Regierungsrat kritisiert hohe Hürden für Rückkehr zur besonderen Lage

Eine Rückkehr in die «besondere Lage» kann sich der Bundesrat nur bei einer besonders heftigen Welle vorstellen. Dabei müsste das Gesundheitssystem im Vergleich zu bisherigen Wellen höher belastet sein, ohne dass kantonale Massnahmen Wirkung zeigen. Dann könne man wieder «den Verhältnissen angepasste nationale Massnahmen» erwägen, heisst es im Papier.

Dies kritisiert der Kanton in seiner Stellungnahme. Der Regierungsrat erachtet es demnach «als problematisch, dass die Voraussetzungen für einen erneuten Wechsel in die besondere Lage sehr hoch und eng angesetzt sind». Bei einer epidemischen Welle mit schweizweit stark zunehmendem Infektionsgeschehen sieht der Regierungsrat ausschliesslich kantonsspezifische Massnahmen als nicht zweckmässig an. Er schreibt:

«Die Erfahrungen der Jahre 2020 und 2021 zeigen, dass einer epidemiologisch schweizweit ähnlichen Entwicklung mit national einheitlichen Massnahmen entgegenzutreten ist.»

Es sei zwar richtig, dass bis im Herbst 2022 die notwendigen Strukturen und Koordinationsgremien geschaffen werden müssten, «damit die Kantone in der Lage sind, die entsprechenden Massnahmen regional oder gar schweizweit einzuführen», heisst es in der Stellungnahme. Der Lead für diese Bemühungen muss aber nach Ansicht des Regierungsrats ganz klar beim Bund liegen – und nicht wie vorgeschlagen bei den Kantonen.

Aargau gegen kantonal unterschiedliche Masken- oder Zertifikatspflicht

Der Argumentation des Bundesrats, dass die Verantwortung für sogenannte nicht-pharmazeutische Massnahmen in der normalen Lage immer bei den Kantonen liegen soll, ist für den Regierungsrat nicht nachvollziehbar. Kantonal unterschiedliche Regelungen betreffend die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr oder bei der Zertifikatspflicht erachtet der Regierungsrat weder als praktikabel noch als zielführend. Er hält fest:

«Kantonsspezifische Massnahmen führen zu einem für die Bevölkerung nicht nachvollziehbaren Flickenteppich und haben sich – gerade auch aufgrund der in den letzten zwei Jahren gemachten Erfahrungen – als nicht zweckmässig erwiesen.»

Nicht sinnvoll findet der Regierungsrat, dass der Bund entschieden hat, sich aus der Pflege und Aktualisierung der Anmeldungs- und Dokumentationssysteme (One-Doc beziehungsweise Soignez-moi) für die Impfungen zurückzuziehen. 19 beziehungsweise 18 Kantone nutzten heute diese vom Bund zur Verfügung gestellten IT-Tools, heisst es in der Stellungnahme. Das bisherige Modell der Pflege und Aktualisierung habe sich bewährt und zu Standards im Vollzug geführt. Nicht zuletzt mit Blick auf eine einheitliche Digitalisierungsstrategie fordert der Regierungsrat, dass der Bund auf seinen Entscheid zurückkommt.

Regierung für Booster im Herbst und Bundesgeld für Long-Covid-Patienten

Bei den medizinischen Fragen ist der Regierungsrat damit einverstanden, dass der Bund die Voraussetzungen schafft, um Auffrischimpfungen ab Herbst 2022 zu ermöglichen. Er hält fest: «Um diese seitens Kanton zeitgerecht umsetzen zu können, ist eine Vorlaufzeit von mindestens zwei Monaten erforderlich.»

Der Regierungsrat ist zudem dezidiert der Ansicht, dass einer angemessenen Behandlung für Personen mit Long Covid die grösste Bedeutung beizumessen ist. Zudem solle der Bund die Subventionen für Beratungsangebote für psychosoziale Gesundheit weit über Juni 2022 hinaus finanzieren, verlangt der Kanton.

Bei der Teststrategie sei es zentral, dass der Bund auch weiterhin die Kosten für das repetitive Testen und Ausbruchsuntersuchungen übernehme. Der Regierungsrat betont, das Verhältnis von Aufwand und Nutzen des repetitiven Testens in Betrieben und Schulen sollte inskünftig stärker berücksichtigt werden.

Keine fixen Vorgaben für Bettenbestand – sonst müsste der Bund zahlen

Die Überwachung des epidemiologischen Geschehens sieht die Regierung als essenziell für die Epidemiebewältigung. Allerdings müssten sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die zuständigen kantonalen Behörden absprechen und koordinieren, damit Daten nur einmal erhoben und rapportiert werden müssten.

Wenn es um die Spitalkapazitäten geht, hält sich der Regierungsrat an die Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen. Diese sieht davon ab, eine konkrete Bettenzahl für die Aufrechterhaltung der Versorgung oder Vorgaben für eine prozentuale Kapazitätserhöhung zu formulieren. Wenn der Bund solche Forderungen stellen sollte, müsste auch eine «rechtliche Grundlage für eine massgebliche finanzielle Beteiligung des Bundes» geschaffen werden.

