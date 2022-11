Motorradclubs im Aargau: Strafverfahren gegen 26 Mitglieder

Kriminalität Motorradklubs im Aargau: Zwei Polizisten mussten austreten, gegen über 20 Personen wird nach Gewaltaktionen ermittelt Zwei Kantonspolizisten, die einem Motorradklub angehörten, mussten sich zwischen Polizeiarbeit und Mitgliedschaft im Klub entscheiden. Auslöser war eine Schlägerei zwischen Töff-Rockern in Hallwil, nun wird gegen 20 Beteiligte ermittelt. Sechs weitere Motorradklubmitglieder sind nach Gewaltdelikten im Mai 2019 in Reinach angeklagt. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Mitglieder der Hells Angels – hier an einer Demo in Bern im Jahr 2003 – sind auch im Aargau aktiv. Bild: Edi Engeler/Keystone

Vor sieben Monaten kam es in Hallwil zu einer Schlägerei unter Töff-Rockern: Wie der «Blick» damals berichtete, sollte am 30. April das Lokal des «Punishers Law Enforcement Motorcycle Clubs» eröffnet werden. Weil die «Punishers» als neuer Motorradklub vor der Gründung nicht bei der Schweizer Szene um Erlaubnis gefragt hätten, fuhren «Hells Angels» und Mitglieder befreundeter Klubs in Hallwil vor, wo es zur Schlägerei kam.

Gegen rund 20 Personen, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, führt die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau ein Strafverfahren. Ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen, wie aus einer Antwort des Regierungsrats auf eine Anfrage von SVP-Grossrat Urs Winzenried hervorgeht. Das Verfahren sei im Gang, weitere Angaben seien derzeit nicht möglich, schreibt die Regierung weiter.

Entscheidung zwischen Polizei und Motorradklub

Brisant am Vorfall in Hallwil: Die «Punishers» sind ein Klub, der nur Polizisten oder Angestellte im Justizvollzug, bei der Sanität, der Feuerwehr, im Militär und im Sicherheitsbereich aufnimmt. Die Kantonspolizei betonte gegenüber dem «Blick», dass kein Korps-Angehöriger in die Schlägerei involviert oder Mitglied der «Punishers» gewesen sei. Allerdings gehörten zwei Polizisten einem anderen Motorradklub an – aus diesem sind sie inzwischen ausgetreten.

Der Regierungsrat sei in diesen Entscheidungsprozess nicht eingebunden gewesen, heisst es in der Antwort auf die Interpellation von Winzenried. Die Polizeileitung legte nach dem Vorfall in Hallwil fest, dass eine Mitgliedschaft in einem solchen Klub mit den Werten der Kantonspolizei Aargau unvereinbar sei. Die betroffenen Mitarbeitenden mussten sich zwischen Polizei und Motorradklub entscheiden.

Konflikt mit Amts- und Berufspflichten

Der Regierungsrat schreibt, das Erscheinungsbild der «Law Enforcement Motorcycle Clubs» lehne sich an die Symbolik von «Outlaw Motorcycle Clubs» wie zum Beispiel der Hells Angels an. Der in der Öffentlichkeit vermittelte Eindruck könne dem Vertrauen und dem Image von Blaulichtorganisationen schaden. Mit ihren Emblemen setzten sich diese Klubs zudem Rivalitäten unter Motorradklubs aus. Die Regierung schreibt:

«Dies kann teilnehmende Mitarbeitende von Blaulichtorganisationen in Konflikt mit Amts- und Berufspflichten bringen und Zweifel an ihrer Integrität aufkommen lassen.»

Deshalb erachte der Regierungsrat eine Mitgliedschaft von Mitarbeitenden von Blaulichtorganisationen in «Law Enforcement Motorcycle Clubs» als höchst problematisch, heisst es in der Antwort auf eine Interpellation von SP-Grossrätin Lelia Hunziker. Grundsätzlich schätze die Regierung das Rollenbewusstsein der Kantonspolizisten und ihr Commitment gegenüber dem polizeilichen Auftrag und dem Rechtsstaat jedoch als hoch ein.

Der Regierungsrat hält aber fest, es gebe keine Hinweise, dass weitere Personen von Aargauer Blaulichtorganisationen einem «Law Enforcement Motorcycle Clus» wie die «Punisher», «Blue Knights» und «Gunfighters» angehörten. In der Antwort auf Hunzikers Vorstoss heisst es, dies gelte für die neun Rettungsdienste, das Kantonale Katastropheneinsatzelement, die Feuerwehren und Instruktoren der Aargauischen Gebäudeversicherung.

Kaum gewalttätige Vorfälle seit Bandenkrieg in Ehrendingen 2010

Zur gravierendsten Auseinandersetzung zwischen Motorradklubs kam es im Aargau vor zwölf Jahren: Mehr als 100 «Hells Angels» sollen am 12. Juni 2010 einen Versammlungsort der rivalisierenden «Outlaws» in Ehrendingen gestürmt und Autos und Motorräder zu Schrott geschlagen haben. Auch Schusswaffen waren damals gemäss der Kantonspolizei Aargau im Spiel: In einem WC-Häuschen steckten zwei Kugeln. Nach einem längeren Verfahren wurden 2016 alle Beschuldigten der «Hells Angels» vom Bezirksgericht Baden freigesprochen.

Seit dem Vorfall in Ehrendingen im Jahr 2010 sei es im Aargau zwischen rivalisierenden Motorradklubs «nur ganz vereinzelt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen» gekommen, schreibt die Regierung auf eine Frage von Urs Winzenried, der einst Kripo-Chef der Kantonspolizei war. Die Lage im Kanton könne grundsätzlich als ruhig und stabil bezeichnet werden, die meisten Motorradklubs im Aargau würden «in der Regel nicht durch deliktisches Verhalten in Erscheinung treten».

Polizei führt spezielle Fachgruppe für Motorradklubs

Derzeit läuft neben den Ermittlungen wegen der Schlägerei in Hallwil noch ein weiteres Strafverfahren. Dabei geht es um einen Vorfall in Reinach vom 18. Mai 2019, wobei der Regierungsrat keine weiteren Details bekannt gibt. Klar ist nur: Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat sechs beschuldigte Personen angeklagt. Ihnen wird versuchte schwere Körperverletzung, qualifizierte einfache Körperverletzung und Angriff vorgeworfen. Der Prozess vor dem Bezirksgericht Kulm steht noch aus.

Der Regierungsrat betont, die Gefahr, die von gewissen Motorradklubs oder Mitgliedern ausgehe, werde von den Behörden nicht unterschätzt. Die Kantonspolizei Aargau nehme das Thema ernst, im Jahr 2017 sei innerhalb der Kriminalpolizei eine eigene Fachgruppe aufgebaut worden. Diese habe sich auf Motorradklubs spezialisiert und sei «interkantonal wie auch mit den Bundesbehörden gut vernetzt».

Die Frage, wie hoch Gewaltpotenzial und kriminelle Energie der Klubs im Aargau sind, lässt sich laut Regierung nicht abschliessend beantworten. Die Kantonspolizei analysiere die Lage laufend, Hinweise zu aktuellen Brennpunkten im Aargau lägen aber keine vor. Die Lokale der Motorradklubs seien der Polizei bekannt, dabei handle es sich um private Liegenschaften.

