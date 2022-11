Neun Einbrüche an einem Abend: Das rät die Kantonspolizei Aargau

Kriminalität Einbrecher haben Hochsaison: Aargauer Polizei meldet neun Fälle an einem Abend Es ist die Zeit der Dämmerungs-Einbrüche - das machen neun Fälle im Kanton Aargau vom frühen Dienstagabend deutlich. Die Kantonspolizei Aargau empfiehlt darum: Seien Sie wachsam! Jetzt kommentieren 23.11.2022, 08.58 Uhr

Die Kantonspolizei Aargau mahnt derzeit zu erhöhter Wachsamkeit gegen Einbrüche. (Symbolbild) ZVG

Tatort: Ein Einfamilienhaus am Lerchenweg in Stetten. Als dessen Bewohner am Dienstagabend um 18.45 Uhr heimkehrten, fanden sie die Haustüre von innen versperrt vor. Im Innern waren Schritte zu hören, worauf jemand durch die Terrassentüre in der Dunkelheit verschwand.

Etliche Polizeipatrouillen fahndeten intensiv nach der Täterschaft. Zwar konnte ein Polizeihund noch eine Fährte durch Gärten aufnehmen, doch verlor sich diese kurz danach. Wie sich zeigte, hatten Unbekannte über die Fassade den Balkon erklettert und die dortige Türe aufgebrochen. Danach war das Haus durchwühlt worden, wobei der Täterschaft Bargeld und eine teure Uhr in die Hände fiel.

Darüber hinaus verzeichnete die Kantonspolizei am frühen Dienstagabend weitere acht Einbrüche in Stetten, Spreitenbach, Niederrohrdorf, Bergdietikon, Dottikon, Niederlenz und Rombach. Betroffen waren fünf Einfamilienhäuser und drei Parterrewohnungen in Mehrfamilienhäusern. Wo Beute gemacht wurde, fehlte Bargeld und Schmuck.

Die Kantonspolizei Aargau mahnt zu Wachsamkeit und rät, in den kritischen Abendstunden das Licht anzuschalten, damit das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Auch sind Türen und Fenster konsequent zu verschliessen. Verdächtige Beobachtungen sollten zudem sofort der Polizei (Notruf 117) gemeldet werden.

Ende Oktober hatte die Kantonspolizei auf die kommende Einbruchssaison hingewiesen. Einbrecher würden im Herbst bevorzugt am späten Nachmittag operieren, wenn ihre Opfer noch bei der Arbeit sind und die Dämmerung einsetzt. (luk)

