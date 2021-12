Neun Einbrüche an Heiligabend im Aargau

Kriminalität Einbrecher dringen an Heiligabend in neun Wohnhäuser im Aargau ein Wenn viele Menschen den Abend auswärts verbringen, haben Einbrecher leichteres Spiel. So auch an Heiligabend im Aargau: Bei neun Einbrüchen entwendeten die Täter Bargeld, Uhren und Schmuck. 25.12.2021, 08.35 Uhr

In Oberrohrdorf drangen zwei Einbrecher via Terrassentür in ein Haus ein. Symbolbild: Kapo SG

Weihnachtsstimmung jäh getrübt: Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in Oberrohdorf um 23 Uhr nach Hause kamen, bemerkten sie, dass Einbrecher am Werk sind. Diese ergriffen sofort die Flucht und verschwanden in der Dunkelheit. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Täter hatten die Terrassentüre aufgebrochen und das Haus durchsucht.

Die Aargauer Kantonspolizei verzeichnete acht weitere Einbrüche; sechs davon in Einfamilienhäuser und zwei in Wohnungen, wie sie mitteilt. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren spätabends heimgekehrt und mussten feststellen, dass ihr Daheim durchwühlt worden war. Soweit sie nicht bloss Sachschaden angerichtet hatten, waren den Tätern Bargeld, Uhren und Schmuck in die Hände gefallen. Die Tatorte liegen in den Gemeinden Wettingen, Brugg, Birr, Rüfenach, Birmenstorf, Gränichen und Magden.

Am heutigen Weihnachtsabend dürften Kriminelle erneut ausnützen, dass viele Menschen nicht zuhause sind. Die Kantonspolizei Aargau mahnt zu erhöhter Wachsamkeit und rät, das Haus hell erleuchtet zurückzulassen. Verdächtige Wahrnehmungen solle man sofort über den Notruf (117) melden. (mwa)

