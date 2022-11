Kriminalität Unterwegs mit der Aargauer Einbruchsprävention: Dieser Polizist prüft Häuser auf ihre Sicherheit Die Kantonspolizei Aargau bietet Beratungen an, um das eigene Heim sicherer zu machen – wir waren dabei, als Marco Dössegger ein Haus unter die Lupe genommen hat. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 23.11.2022, 18.00 Uhr

Marco Dössegger von der Polizeilichen Beratungsstelle der Kantonspolizei Aargau berät ein Paar, wie es sein Haus sicherer machen kann. Dominic Kobelt

Marco Dössegger misst die Dicke der Haustüre, überprüft die Riegel, die beim Drehen des Schlüssels an mehreren Stellen herausspringen, und ob er den Türgriff erreichen würde, wenn er das Milchglas einschlagen würde. «Hier würde ich nichts machen, die Türe ist stabil und sicher», sagt er. Dössegger ist zu Besuch bei einem älteren Paar in der Region Baden, das lieber anonym bleiben möchte – wir nennen die beiden deshalb Herr und Frau Meier.

Die Haustüre hat die notwendige Dicke, auch der Riegel ist lang genug – der Experte erachtet sie als sicher. Dominic Kobelt

Dössegger soll herausfinden, wie einfach oder schwierig es für einen Einbrecher wäre, in das Haus einzusteigen. Dass das Thema, insbesondere Dämmerungs-Einbrüche, gerade besonders aktuell ist, machen neun Fälle im Kanton Aargau vom frühen Dienstagabend deutlich.

Damit es nicht so weit kommt, bietet die Beratungsstelle der Kantonspolizei Aargau Hausbesuche an. Der Kantonspolizist bespricht mit Meiers die Ausgangslage, fragt, ob bei ihnen schon einmal eingebrochen wurde und welche Erwartungen sie an das Beratungsgespräch haben. In der Nachbarschaft habe es schon Einbrüche gegeben, erzählt Frau Meier. Eine Nachbarin sei sogar in der Nacht aufgewacht und ein Einbrecher stand neben dem Bett. Der Täter sei dann geflohen. «Trotzdem eine Horrorvorstellung», sagt Frau Meier.

Häufig hört Dössegger, dass das Schlimme an einem Einbruch nicht der finanzielle Verlust sei, sondern das Gefühl, dass jemand in die Privatsphäre eingedrungen ist, Schubladen durchwühlt und die persönlichen Sachen durchgesehen hat.

«Eine Frau hat mir einmal erzählt, dass sie alle ihre Wäsche gewaschen hat, weil der Gedanke, dass die Einbrecher ihre Sachen angefasst haben, bei ihr ein unangenehmes Gefühl zurückliess.»

Einbrecher reisen am liebsten ohne Gepäck

«Stehen rund ums Haus irgendwo Leitern, oder sind Gartenwerkzeuge zugänglich?», will Dössegger wissen. In der Garage, die immer offen sei, habe es einige Werkzeuge an der Wand, berichten die Meiers. «Für einen Einbrecher ist es bequem, wenn er kein eigenes Werkzeug mitbringen muss», warnt der Experte und empfiehlt den Meiers, die Gartenwerkzeuge im Keller aufzubewahren.

Beliebt bei Einbrechern: Kurbelstangen für Storen werden zum Einschlagen von Fenstern verwendet. Dominic Kobelt

Bei den Ganoven beliebt sind auch die Kurbelstangen von Storen: «Die werden verwendet, um Fenster einzuschlagen. Dabei kann der Täter relativ weit weg stehen, so verletzt er sich nicht.» Manche Täter würden die Scheibe einschlagen, sich im Gebüsch verstecken und abwarten, ob die Nachbarn etwas wahrgenommen hätten. Passiert nichts, gehen sie rein.

Eine solche Kurbelstange hängt auch auf dem Gartensitzplatz der Meiers, etwas versteckt hinter einem Regenrohr, trotzdem wird sie umgehend entfernt. Ein weiteres Einbruchs-Tool: Die grossen, grünen Kompostkübel werden manchmal zweckentfremdet und anstelle einer Leiter genutzt, um ein offenes Fenster zu erreichen.

Licht kann abschreckend wirken – macht aber die Nachbarn verrückt

«Wie sieht es aus mit Licht rund ums Haus?», möchten die Meiers wissen. Davon sei man etwas weggekommen, erklärt der Kantonspolizist. «Damit es abschreckend wirkt, muss es sehr hell sein – und wenn das Flutlicht dann die halbe Nacht hindurch leuchtet, weil eine Katze durch den Garten spaziert, kann der Nachbar nicht mehr ruhig schlafen.»

Zudem kommen Einbrecher nicht nur in der Nacht. Dössegger legt den beiden aktuelle Zahlen vor: «In ihrer Gemeinde gab es vom 1. Januar bis heute 55 Einbruch- und Einschleichdiebstähle. Davon waren 23 im Wohnbereich, von diesen fanden wiederum 15 am Tag statt.»

Nebst dem Wohnbereich sind in der Statistik Geschäfte (18 Diebstähle) und andere (14 Diebstähle) ausgewiesen. Letztere Kategorie umfasst insbesondere Kellerräume oder Baustellen. Unter Einschleichdiebstählen verstehen die Experten Diebstähle, bei denen sich die Täter ungehindert Zugang zum Haus verschaffen können, etwa weil die Haustüre nicht abgeschlossen war.

Alte Fenster können eine Schwachstelle sein

Doch zurück zum Haus der Meiers: Dössegger leuchtet mit seinem Handy in die Scheibe und erkennt anhand der Reflexion: Es hat keine Schutzfolie im Glas. «Hier könnte ein Täter die Scheibe einschlagen, hineingreifen und das Fenster öffnen», erklärt Dössegger. Bei einem Fenster mit Folie zerspringt das Glas nicht in Einzelteile, sondern es bildet sich ein Rissmuster, das aussieht wie ein Spinnennetz, genau wie bei Autoscheiben.

Die Scheiben können nachträglich beschichtet werden, was etwa 330 Franken pro Quadratmeter kostet, die Fenster könnten auch komplett erneuert werden. Da die Meiers sehr viele Fenster haben, belaufen sich da die Kosten wohl auf mehrere zehntausend Franken.

Der Ersatz von Fenstern kann allerdings weitere Vorteile bringen, einerseits energetisch, andererseits hat Dössegger eine weitere Schwachstelle gefunden: Die Fenster sind nur mit sogenannten Rollzapfen gesichert, statt mit Pilzkopfzapfen, wie es heute üblich ist. Der Kantonspolizist erklärt den Unterschied anhand eines Anschauungsmodells, das er mitgebracht hat:

Rechts der Rollzapfen, der keine Sicherheit bietet, links der Pilzkopfzapfen. Dominic Kobelt

«Ein Rollzapfen springt leicht heraus, wenn man weiss, wie man den Hebel ansetzen muss», sagt Dössegger. Nicht jedes Fenster lässt sich mit Pilzkopfzapfen nachrüsten. «Ich denke, diese sind schon zu alt, aber da müssen sie sich beim Fenstermacher erkundigen», sagt Dössegger. Weiter bestehe die Möglichkeit einer zusätzlichen mechanischen Sicherung, einem sogenannten Stangenverschluss, der unten und oben am Fenster einen Verschlusspunkt hat.

Eine Alarmanlage ist sinnvoll – wenn sie eingeschaltet ist

Der Experte der Kantonspolizei zeigt den Meiers eine weitere Möglichkeit auf, die Schwachstelle zu beseitigen: eine Alarmanlage. Dabei werden Kontakte montiert, wenn die beiden Gegenstücke sich nicht mehr berühren, ertönt eine Sirene drei Minuten lang mit etwa 120 Dezibel. Das reicht meistens, um die Eindringlinge zu vertreiben. «Der Notruf geht an einen privaten Anbieter, der bietet eine Polizeipatrouille auf, falls es sich nicht als Fehlalarm herausstellt.»

Über 100 Fehlalarme pro Monat In diesem Jahr zwischen Januar bis und mit Oktober ist die Polizei (Kantons- und Regional/Stadtpolizeien) an zirka 880 Fehlalarme ausgerückt. Hinzu kommen pro Monat noch zirka 40 Fehlalarme, welche jedoch noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte zurückgerufen werden und die Einsatzkräfte nicht vor Ort gehen. Bei einem selbstverschuldeten Fehlalarm werden 350 Franken Gebühren fällig.

Eine Blitzleuchte an der Aussenfassade kann zusammen mit dem akustischen Signal für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Doch der Fachmann warnt: «Die Täter sehen dann, dass es eine Alarmanlage gibt und vermuten dann auch, dass es etwas zu holen gibt. Manchmal probieren sie dann einfach aus, ob der Alarm auch wirklich losgeht.» Wichtig sei in jedem Fall, dass man die Alarmanlage scharf stelle, wenn man das Haus verlasse, macht Dössegger klar.

Die Systeme sind heutzutage meist auch mit Rauchmeldern und Feuchtigkeitssensoren gekoppelt, sodass das System auch bei einem Brand oder einer Überflutung des Kellers einen Alarm auslösen kann.

Fenstertüren sind bei Einbrechern beliebt

Anstatt die Aussenhülle des Hauses zu sichern, bestünde auch die Möglichkeit, einen Innenraum mit Sensoren zu sichern, beispielsweise den Treppenaufgang. Dieser Möglichkeit können die Meiers aber wenig abgewinnen. «Da muss man auch aufpassen, dass man nicht aus Versehen den Alarm auslöst, wenn man nachts in die Küche geht, um etwas zu trinken», weiss Dössegger.

Auf dem weiteren Rundgang entdeckt der Kantonspolizist zwei weitere Orte, bei denen ein Einbrecher einen Einstiegsversuch wagen könnte. In der Küche haben die Meiers eine Fenstertüre, die auf den Gartensitzplatz führt. «Solche Fenstertüren sind bei Einbrechern beliebt, weil man sehen kann, was einem dahinter erwartet», erklärt Dössegger. Ein Rollo ist günstig, lässt sich leicht anbringen und kann rasch heruntergezogen werden. «Sonst würde ich ihnen raten, die Store herunterzulassen, auch wenn sie nur rasch einkaufen gehen.» Der Lichtschacht dagegen ist bereits genügend gesichert.

Marco Dössegger überprüft den Lichtschacht, dieser ist bereits gegen Einbrecher gesichert.

Die ersten drei Minuten sind oft entscheidend

Auch bei der Kellertüre rät der Kantonspolizist den beiden, zusätzliche Massnahmen zur Sicherung zu treffen. Meier ist überrascht: «Die Türe sieht doch recht stabil aus und hat drei Riegel, die sie sichern?» Dies bestätigt Dössegger, fügt aber an: «Die Riegel sind nicht sehr lang. Und die Kellertüre ist von aussen schwer einsehbar – der Einbrecher kann sich hier also Zeit nehmen.»

Bei der Kellertüre besteht Handlungsbedarf, weil ein Täter hier relativ viel Zeit hat, um die Schlösser zu überwinden. Dominic Kobelt

Im Normalfall würden Einbrecher verschwinden, wenn sie es nicht innerhalb von drei Minuten schaffen, ins Haus einzudringen. «Haben sie es ins Haus geschafft, lassen sich die Täter manchmal auch sehr viel Zeit.» Deshalb sei es wichtig, den Tätern den Einstieg so schwer wie möglich zu machen.

Die Meiers werden von der Beratungsstelle einen ausführlichen Bericht erhalten, in denen die verschiedenen Empfehlungen detailliert aufgelistet sind. Die Meiers sind nach dem Rundgang sehr zufrieden. «Ich finde, Herr Dössegger hat uns mit Charme und Verve klar und verständlich die Risiken eines Einbruchs bei unserem Haus aufgezeigt und uns überzeugt, dass Handlungsbedarf besteht», sagt Herr Meier.

