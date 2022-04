Diese Ukrainerinnen haben im Aargau einen Job gefunden

Krieg in der Ukraine «Wenn sie arbeiten, müssen sie nicht immer daran denken, was zu Hause passiert»: Diese Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten jetzt im Aargau Diese Ukrainerinnen und Ukrainer haben im Aargau eine Anstellung gefunden. Wie es nach dem Sommer weitergeht, wissen aber die wenigsten von ihnen. Zu instabil ist die Situation in ihrer Heimat noch. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Diese Gastarbeiterinnen – unter ihnen sechs aus der Ukraine – sind in der Samengärtnerei Häfliger in Reitnau angestellt. Alex Spichale

Mehr als 42’000 Geflüchtete aus der Ukraine haben sich in der Schweiz registriert. Fast 35'000 von ihnen haben den Schutzstatus S erlangt, der sie zur Stellensuche befähigt. Auch einige der 2870 im Aargau untergekommenen Ukrainerinnen und Ukrainer sind jetzt auf Arbeitssuche.

Das kantonale Amt für Migration und Integration hat bisher 28 Arbeitsbewilligungen für Gesuche aus verschiedenen Branchen erteilt. Unter anderem sind das Bauhauptgewerbe, Coiffeure, Gärtnereien, das Gastgewerbe, das Gesundheitswesen, Verkehr und Transport sowie der Landwirtschaftssektor vertreten. Die Landwirtschaft ist mit acht bewilligten Gesuchen jene Branche mit den meisten Anstellungen von Ukrainerinnen und Ukrainern.

Weitere 22 Arbeitsbewilligungsgesuche für ukrainische Staatsangehörige werden gegenwärtig geprüft. Mehrere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben zudem Gesuche eingereicht, obschon die Betroffenen noch nicht über den Schutzstatus S verfügen und somit noch keine Arbeitsbewilligung ausgestellt werden kann. Auch seien weitere Gesuche unvollständig oder mangels Einhaltung der branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbewilligungen nicht bewilligungsfähig, heisst es beim Kanton.

Die AZ hat zwei Aargauer Betriebe besucht, wo Ukrainerinnen und Ukrainer bereits angestellt wurden oder werden.

Zu Besuch bei der Gärtnerei Häfliger: «Das Einarbeiten war kein Problem»

Alina Anisimova (links) fand neben fünf anderen Ukrainerinnen eine Anstellung in der Samengärtnerei Häfliger in Reitnau. Alex Spichale

Alina Anisimova (33) arbeitet in der Samengärtnerei Häfliger in Reitnau. Alex Spichale

«Die Arbeit hier gefällt mir sehr gut», sagt die Ukrainerin Alina Anisimova (33), während sie mit anderen Gastarbeiterinnen im Gewächshaus der Samengärtnerei Häfliger in Reitnau kleine Zitronenverbene in kleine Formen steckt. Insgesamt sind hier in der Gärtnerei jetzt sechs Ukrainerinnen angestellt – sie alle mussten vor kurzem wegen des Krieges ihre Heimat verlassen.

Die Ukrainerinnen haben bei Margarita und Martin Häfliger eine 100-Prozent-Anstellung bekommen, seitdem sie durch die Bestätigung des Schutzstatus S und der Bewilligung des Kantons in der Schweiz arbeitsberechtigt sind. Bezahlt werden sie auf Stundenbasis – zu den gängigen Löhnen in der Landwirtschaft.

Indes bekommen die Ukrainerinnen auch keine Beiträge vom Kanton, denn diese entfallen, sobald man einen Arbeitsvertrag hat. Das ist für den Chef des Betriebs, Martin Häfliger (40) aber kein Problem. Die Geflüchteten könnten so auch ihre eigenen Pläne machen, ohne abhängig zu sein. Häfliger sagt: «Wir wollen nicht, dass sie Gelder vom Staat beziehen müssen, wenn wir ihnen schon eine Anstellung bieten können.»

«Wir haben viele Menschen angestellt, die kein Deutsch sprechen»

Arbeit gibt es bei der Samengärtnerei Häfliger genug: 1,5 Millionen Stück von 200 verschiedenen Sorten Jungpflanzen gedeihen hier in Reitnau auf 30 Hektaren Land. Wildblumen, Schnittblumen und Kräuter, so wie die Zitronenverbene, die von den Ukrainerinnen gerade «gesteckt», also eingepflanzt werden. «Die Jungpflanzen gehen ins Puschlav zu einem Teehersteller», sagt Martin Häfliger.

Die neu in der Gärtnerei angestellten Ukrainerinnen führen bereits sämtliche Arbeiten aus, die im Betrieb gemacht werden müssen. Produktion und Pflanzenpflege auf dem Feld und in den Gewächshäusern sowie Schnittblumen bearbeiten und dann zu Sträussen zusammenstellen gehören unter anderem dazu. Die Schnittblumen der Samengärtnerei Häfliger werden danach in der ganzen Schweiz verkauft.

Martin Häfliger und seine ukrainische Ehefrau Margarita Häfliger haben 12 Ukrainerinnen aus ihrer Verwandtschaft bei sich aufgenommen. Sechs von ihnen wurden in der Gärtnerei angestellt: Katya Malytsia, Sveta Porokhnova, Lena Anisimova, Martin und Margarita Häfliger, Nelia Sirenko, Alina Anisimova und Kristina Malytsia (von links). Alex Spichale

Der Betrieb ist gut organisiert. Das merkt man in der 9.30-Uhr-Pause, wenn fast 30 Menschen gemeinsam in der Halle Kaffee trinken und mit Essen versorgt werden. «Das Einarbeiten war kein Problem», sagt Martin Häfliger zum Arbeitsbeginn der neu angestellten Ukrainerinnen. Für diesen reibungslosen Ablauf sind indes verschiedene Faktoren entscheidend: Man sei im Betrieb geübt darin, «denn hier haben in den letzten 30 Jahren schon Menschen aus 25 Nationen gearbeitet», so Martin Häfliger.

Saisonarbeiterinnen und -arbeiter aus Afghanistan, Syrien, Indien, Russland, der Ukraine und fast allen europäischen Ländern haben schon hier gearbeitet. «Wir haben hier jeweils viele Menschen angestellt, die kaum Deutsch können, aber wir können ihnen die Arbeit hier auch ohne Worte zeigen, darum ist das kein Problem», sagt Martin Häfliger.

Zuhause für zwölf geflüchtete Ukrainerinnen

Die sprachlichen Barrieren waren auch bei den Ukrainerinnen kein Problem, denn Martin Häfligers Frau Margarita (30) stammt selbst aus der Ukraine. Die meisten der kürzlich hier in Reitnau untergekommenen Ukrainerinnen kommen aus ihrer eigenen Verwandtschaft, sie alle lebten zuvor in und um Charkiw, der zweitgrössten Stadt der Ukraine, die nahe an der Grenze zu Russland liegt.

Insgesamt zwölf aus der Ukraine Geflüchtete wohnen jetzt in den Personalhäusern der Samengärtnerei, die praktischerweise ebenfalls bereits vorhanden waren. Fünf davon sind Kinder, dazu kommt die Grossmutter von Margarita Häfliger. Die anderen sechs Frauen arbeiten nun alle im Betrieb, unter anderem auch Margarita Häfligers Schwester, Alina Anisimova. Sie führte, gemeinsam mit ihrem Mann, einen Milchwirtschaftsbetrieb im Umland von Charkiw.

Alina Anisimova rief Margarita Häfliger am Morgen des 24. Februar 2022 an und berichtete ihr, dass der Krieg begonnen habe. Darauf musste sie ihren Mann in der Ukraine zurücklassen, bevor sie über die Slowakei in die Schweiz und in den Aargau nach Reitnau zu den Häfligers flüchtete. Hier im Gärtnereibetrieb ist die Familie teilweise wieder zusammen, nachdem sie in der Ukraine getrennt wurde. Auch Anisimovas Schwiegermutter und ihre Schwiegertöchter arbeiten jetzt hier.

Kristina Malytsia will die ganze Saison bei der Samengärtnerei Häfliger angestellt bleiben. Alex Spichale

Die sechste angestellte Geflüchtete, Kristina Malytsia (23), war vor fünf Jahren schon einmal während der Sommersaison als Praktikantin in der Samengärtnerei in Reitnau tätig. Sie kommt aus der südostukrainischen Stadt Dnipro, wo sie vor dem Krieg als Bankangestellte arbeitete. Sie sagt: «Mir gefällt die Arbeit hier auf dem Feld und die gute Beziehung zwischen den Angestellten. Ich würde gerne die ganze Saison bleiben, egal, wann der Krieg fertig ist. Danach schaue ich weiter.»

Langfristiger Aufenthalt ist wahrscheinlich

Ob es auch in diesem Jahr bei einer Sommersaison bleiben wird, steht in den Sternen. Im Gärtnerbetrieb der Häfligers gibt es während acht bis neun Monaten im Jahr Arbeit für die Gastarbeiterinnen. Margarita Häfligers geflüchtete Schwester Alina sagt: «Ich würde hier gerne so lange arbeiten, bis die Situation in meiner Heimat wieder stabil ist und man dort auch mit Kindern wieder leben kann.» Das kann aber Jahre dauern.

Die Arbeit hier in der Samengärtnerei tue ihnen gut, sagt Margarita Häfliger. «Wenn sie arbeiten können, kommen sie auf andere Gedanken und müssen nicht immer daran denken, was bei ihnen zu Hause in der Ukraine passiert». Und ihre Arbeit werde geschätzt, das würden sie auch merken, so die 30-Jährige.

Die Häfligers rechnen nicht damit, dass die Ukrainerinnen nur kurzfristig bei ihnen unterkommen, sondern lange bleiben werden. «Auch wenn der Krieg morgen fertig wäre, könnten sie nicht zurückkehren, denn die gesamte Infrastruktur, Bahnhöfe, Schulen, Spitäler, wird systematisch zerstört», sagt Martin Häfliger.

Zu Besuch bei der Häseli Holzbau AG: «Es macht mir grossen Spass hier zu arbeiten»

Kostyantyn Lepetchenko (16) soll ab dem 1. Mai bei der Häseli Holzbaulösungen AG in Zeihen angestellt werden. Er wird in der Elementproduktion tätig sein. Hans-Caspar Kellenberger

Der 16-jährige Kostyantyn Lepetchenko absolvierte vor kurzem erfolgreich eine Schnupperlehre bei Häseli Holzbaulösungen in Zeihen im Fricktal. Erfolgreich deswegen, weil ihn Geschäftsleiter Thomas Häseli (59) ab dem 1. Mai anstellen möchte. Lepetchenko bekommt einen Praktikumsvertrag bis Ende Juli 2022. Darüber hinaus hat er die Option, ab dem 1. August eine zweijährige Lehrausbildung als Holzarbeiter EBA im Betrieb zu absolvieren, wenn es die Situation denn erfordern sollte.

Bei Häseli Holzbaulösungen wird Lepetchenko hauptsächlich in der Elementproduktion tätig sein. Denn das Unternehmen baut Holzhäuser, die aus Elementen zusammengesetzt werden. Gemeinsam mit dem Inhaber-Ehepaar Thomas und Karin Häseli treffen wir Lepetchenko und seine Übersetzerin im Sitzungszimmer des Unternehmens in Zeihen – das selbstverständlich ganz in Holz gekleidet ist.

Auch im Betrieb kann man Deutsch lernen

Zur Anstellung kam es durch Johannes Oehler, einen Freund von Thomas Häseli, der Verbindungen in die Ukraine hat, Hilfslieferungen ins kriegsgebeutelte Land tätigte und auch Geflüchtete bei sich aufgenommen hat. Oehler fragte Häseli an, ob es möglich wäre, den geflüchteten Kostyantyn Lepetchenko zu beschäftigen. «Wir haben spontan Ja gesagt», sagt Thomas Häseli.

Jetzt möchte er Lepetchenko anstellen, nachdem er während der Schnupperlehre gesehen hat, wie der 16-jährige Ukrainer arbeitet. «Er ist intelligent, lernt schnell und ist sehr zuverlässig», sagt Häseli über Lepetchenko. Das Sprachverständnis sei bei seinem Unternehmen elementar, dieses könne Lepetchenko aber schnell erlernen. Zudem hat die Holzbaufirma im Fricktal einen polnischen Mitarbeiter, der Lepetchenko einige Dinge erklären kann.

Geschäftsinhaber Thomas Häseli (59), Kostyantyn Lepetchenko (16) und Karin Häseli (55) in der Produktionshalle in Zeihen. Hans-Caspar Kellenberger

Thomas Häseli meint aber, dass der 16-Jährige auch im Betrieb schnell Deutsch lernen werde. Während des Gesprächs bittet die Übersetzerin Karin Häseli um eine Liste mit Werkzeug, das man hier im Betrieb braucht, damit sie Karteikarten für Lepetchenko erstellen kann. Er will sich gut auf den offiziellen Arbeitsantritt am 1. Mai vorbereiten.

«Es macht mir grossen Spass, hier arbeiten zu dürfen», sagt Kostyantyn Lepetchenko. Und: «Ich bin froh, dass man mich hier braucht und ich etwas leisten kann». Die Menschen hätten ihn sehr herzlich aufgenommen. Lepetchenko kommt aus der Region rund um die Stadt Saporischschja, wo unter anderem das grösste Atomkraftwerk Europas steht. Gegenwärtig finden in seiner Heimatregion schwere Kämpfe zwischen der russischen und der ukrainischen Armee statt.

Kostyantyn Lepetchenko arbeitet gerne bei der Häseli Holzbaulösungen AG. Hans-Caspar Kellenberger

In seiner Heimat war Lepetchenko im ersten Studienjahr der Mechaniklehre für Landwirtschaftsmaschinen. Daneben arbeitete er auf einem Bauernhof im Ort, wo er Maschinen steuerte und reparierte. Am 19. März kam er im Aargau an und wohnt jetzt in Münchwilen.

«Wer kann schon sagen, was langfristig kommt»

Sein Arbeitsgesuch ist beim Kanton in Bearbeitung, die schriftliche Bestätigung fehlt noch. Beim Gang auf die Ämter bekam Lepetchenko auch Hilfe von Karin Häseli (55), die in der Administration der Holzbaufirma arbeitet. «Wir wollen Kostyantyn die Möglichkeit geben, hier die zweijährige Lehre abzuschliessen», sagt sie. «Gerade in schulischen Fragen können wir ihn gut unterstützen.»

Der Abschluss der Lehre wäre eine gute Option für Lepetchenko, egal ob er in der Schweiz bleibt oder in die Ukraine zurückkehrt, sobald es möglich ist. «Das gibt ihm die Möglichkeit zu arbeiten, wo auch immer», sagt Karin Häseli.

Für die Häselis ist klar, dass Lepetchenkos Zukunft offen ist. «Er darf aus unserer Sicht natürlich langfristig bleiben, aber wer kann schon sagen, was langfristig passiert», sagt Thomas Häseli. Wenn es gehe, würde er wohl in die Ukraine zurückkehren und seine angefangene Ausbildung beenden. Auch sein Vater ist in der Ukraine geblieben. Kostyantyn Lepetchenko selbst sagt, angesprochen auf seine Zukunft: «Ich weiss es nicht».

