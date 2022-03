Krieg in der Ukraine: Rothrister Unternehmer will helfen

Krieg in der Ukraine Rothrister Unternehmer: «Ich will die Liebe und Güte, die ich von der Ukraine erfahren habe, zurückgeben» Fritz Scheidegger und seine ukrainische Frau Olena sammeln Spenden für die Ukraine. Und die ukrainische Mitarbeiterin Nadja Küffer bangt gemeinsam mit ihrer Familie in der Heimat. Janine Müller, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 03.03.2022, 17.47 Uhr

Nadja Küffer, Mitarbeiterin im Betrieb von Fritz Scheidegger, steht in engem Kontakt mit ihrer Familie in der Ukraine. Und Fritz Scheidegger sammelt Hilfsgüter. Janine Müller

«Slawa Ukrajini» – Ruhm der Ukraine. Das sind Worte, die Fritz Scheidegger, 51, im Moment antreiben. Der Rothrister Unternehmer ist mit einer Ukrainerin verheiratet und hat selber zwei Jahre lang im Land gelebt. Seit einer Woche herrscht in seiner zweiten Heimat Krieg. Noch immer können er und seine Frau Olena die Situation kaum begreifen.

In seinem Betrieb für Steinkunst und Bildhauerei in der Rothrister Rishalde lässt er, der das ukrainische Wappen auf den linken Oberarm tätowiert hat, die vergangene Woche gemeinsam mit seiner ukrainischen Mitarbeiterin Nadja Küffer aus Rothrist rekapitulieren. «Vergangenen Donnerstag kam ich morgens vom Schlafzimmer runter ins Wohnzimmer und traf dort meine Frau Olena an. Noch selten habe ich sie derart weinen sehen», sagt Scheidegger.

«‹Jetzt hat der Krieg angefangen›, sagte sie zu mir.» Die beiden konnten es kaum fassen, versuchten sofort, ihre vielen Verwandten und Bekannten – die meisten leben in der stark betroffenen Ostukraine – zu erreichen. Scheideggers Schwiegermutter lebt in Sumy, einer kleineren Stadt in der Nähe der Grossstadt Charkiw. «Als wir gewisse Leute nicht erreichen konnten, war das der Horror», sagt Scheidegger. Letztlich konnten er und seine Frau doch alle erreichen – noch sind alle am Leben.

Die Schwiegermutter harrt in ihrer Wohnung aus

Scheideggers Schwiegermutter verbringt ihre Tage hauptsächlich im WC. «Die WC’s wurden separat an das Gebäude angebaut und bietet den Bewohnern fast am meisten Schutz», erklärt Scheidegger. «In den Bunker wagt sie sich nicht – aus Angst vor Massenpanik.» Vor drei Wochen noch wollte er «Grosi», wie er seine Schwiegermutter nennt, evakuieren. Sie stellte sich quer. Die Wohnung sei ihr einziges Kapital und das soll nicht an die Russen gehen, so ihr Standpunkt.

Ähnlich sehen es die Schwestern von Nadja Küffer, 48, die aus der Westukraine stammt und mit ihrem Mann in Rothrist wohnt. Auch Küffers zwei Schwestern wollen das Land nicht verlassen und vor allem ihre Männer nicht im Stich lassen. Denn: Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen nicht mehr ausreisen. Sie werden als Kämpfer gegen die russischen Invasoren gebraucht. Nadja Küffers 21-jähriger Neffe dient aktuell an der ungarischen Grenze, ihr Schwager ist 55-jährig und könnte ebenfalls eingezogen werden. Nadja Küffer sagt:

Die eine Schwester hat alles Geflügel, das sie hat, schlachten lassen. Alle legen Vorräte an, weil niemand weiss, wie lange es noch Lebensmittel gibt.

Ihr Cousin in der Westukraine hat bereits zehn Personen aus der Ostukraine aufgenommen, bald trifft zudem eine Frau mit neunmonatigen Zwillingen bei einer der Schwestern von Nadja Küffer ein.

Sie macht sich grosse Sorgen, zumal ihre Schwestern die Heimat, wo sie sich eine Existenz aufgebaut haben, nicht verlassen wollen. Darum konzentriert sie sich darauf, medizinische Güter zu sammeln. Sie schaut aber auch in die Zukunft. Eine Zukunft, in der sie keine Hoffnung sieht. «Nach der Krim-Annexion durch Russland habe ich eine Biografie über Putin gelesen», erzählt sie und ist überzeugt: «Dieser Mann will die Ukraine auslöschen.»

Dennoch: Nadja Küffer will an etwas Gutes glauben: «Ich hoffe, dass die russische Bevölkerung auf die Strasse geht und sich auflehnt. Und ich hoffe, dass die russischen Soldaten ihre Waffen niederlegen, um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen.»

Er arbeitet mit freiwilligen Helfern zusammen

Auch Fritz Scheidegger tut, was er kann, um den Ukrainerinnen und Ukrainern das Leben zu erleichtern. «Ich will die Liebe und Güte, die ich als Endzwanziger damals in der Ukraine erfahren habe – von Menschen, die eigentlich nichts haben – jetzt zurückgeben», sagt er. Damals brach er – nachdem er als junger Mann einen Herzinfarkt erlitten hatte – die Zelte in der Schweiz ab und lebte wenige Monate in Russland, dann in der Ukraine.

«Solange Kiew nicht eingekesselt ist, müssen wir versuchen, die Spenden in die Ukraine zu liefern», sagt Scheidegger. Er arbeitet mit freiwilligen Helfern aus der Ukraine zusammen – das war bereits vor dem Krieg der Fall. Diese bringen – unter Einsatz ihres eigenen Lebens – die Hilfsgüter auch in Kleinstädte in der Ukraine, nicht nur nach Kiew. Scheideggers Ziel ist es, die Spenden an die Grenze zu bringen, dort übernehmen dann die Helfer die Ware.

Enttäuscht zeigt er sich von bekannten Transportunternehmen, die auf Anfrage nicht bereit waren, einen Lastwagen zur Verfügung zu stellen. Und auch der Bundesrat habe ihn mit seinem Zögern, der EU mit Sanktionen nachzuziehen, enorm enttäuscht. Politisch sei er nirgends einzuordnen, betont Scheidegger. Aber: «Ich bin glücklich darüber, dass die SP als einzige Partei etwas unternimmt in der aktuellen Situation. Wo sind die anderen Parteien?»

Hilfsgüter werden in Solothurn gesammelt

Heute Freitagabend wird er an der Kundgebung in Solothurn von 18 bis 20 Uhr auf dem Kreuzackerplatz mit einem Lastwagen bereitstehen, um Hilfsgüter – ausschliesslich medizinische Produkte und Babynahrung – in Empfang zu nehmen. Selbst der Bischof von Basel hat seine Teilnahme angekündigt.

Fritz Scheidegger zeigt sich überwältigt von der Solidarität, die er erfährt. Traurig macht ihn aber, dass der Krieg seine Familie entzweit. Seine Frau Olena ist zwar in der Ukraine aufgewachsen, stammt ursprünglich aber aus Kamtschatka in Sibirien. Ihr Bruder dort will die Schilderungen seiner Schwester nicht glauben, wirft ihr vor, dass sie der «westlichen Propaganda» aufgesessen ist.

«Das macht einen unglaublich machtlos», sagt Scheidegger. Und: «Hoffnung auf Besserung haben wir nicht. Und das Verhältnis zwischen den Ukrainern und Russen wird nie mehr so sein wie vorher. Zu viel Misstrauen, zu viel Gift wurde jetzt gestreut.»

Spenden: Fritz Scheidegger nimmt gerne Babynahrung und medizinische Produkte als Spende entgegen. Erreichbar ist er unter: 078 600 31 13.

