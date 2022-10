Dolmetscherin Nataliya Fiechter übersetzt für Ukrainer im Aargau

Krieg in der Ukraine Dolmetscherin Nataliya Fiechter: «Die Arbeit hilft mir, zu verarbeiten, was in meiner Heimat passiert» Fast 4500 Ukrainerinnen und Ukrainer haben im Aargau Schutz gefunden. Müssen sie zum Elterngespräch, zur Psychologin oder aufs Sozialamt, werden Dolmetscherinnen wie Nataliya Fiechter aufgeboten. Die AZ hat sie bei einem Einsatz begleitet. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Nataliya Fiechter bei einem Dolmetschereinsatz. Mathias Förster

Nataliya Fiechter hatte das Gefühl, sie kenne den Aargau und seine Regionen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bringt sie ihr Job aber immer wieder in die entlegensten Regionen. In Gemeinden, deren Namen sie vorher noch nie gehört hat. Nataliya Fiechter arbeitet seit fast 20 Jahren als Dolmetscherin und hat die Ausbildung zum interkulturellen Dolmetschen absolviert. Sie spricht Ukrainisch und Russisch und hat, bevor sie 2001 in die Schweiz kam, in der Ukraine Germanistik studiert und bei internationalen und deutschen Firmen gearbeitet.

Bis zum Kriegsausbruch in ihrer Heimat hat Nataliya Fiechter vor allem für die Polizei und vor Gericht übersetzt. Seit Juli arbeitet sie auch für Linguadukt, den interkulturellen Dolmetschdienst des Hilfswerks der Evangelisch-reformierten Kirche der Schweiz (Heks). Sie wird dann aufgeboten, wenn es wichtig ist, dass sich Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, verstehen. Sie begleitet Ukrainerinnen zum Arzt, zur Psychologin, zu einem Termin beim Sozialdienst oder einem Elterngespräch in der Schule. Es gibt Tage, an denen sie bis zu drei Termine hat.

An diesem Vormittag übersetzt sie in Aarau für den Kantonalen Sozialdienst. Am Tisch sitzen Kati Kopp, Mitarbeiterin im Fachbereich Integration, und Denys Rozghon, der aus der Ukraine geflüchtet ist und nun im Aargau lebt.

Denys Rozghon braucht einen Deutschkurs

Der Kanton erhält für Personen mit Status S zwar keine Integrationspauschale des Bundes. Der Status S ist rückkehrorientiert. Trotzdem sollen die Ukrainerinnen und Ukrainer – während sie in der Schweiz sind – am öffentlichen Leben teilnehmen oder einer Arbeit nachgehen können. Der Bundesrat hat deshalb Mitte April entschieden, den Kantonen eine Pauschale von 3000 Franken pro schutzbedürftiger Person auszurichten.

Im Aargau wird das Geld primär für Deutschkurse eingesetzt. Um einen Deutschkurs geht es auch im Gespräch in Aarau. Kati Kopp fragt Denys Rozghon, ob er bereits einen Deutschkurs besuche. Er antwortet auf Ukrainisch. Die Dolmetscherin übersetzt und Kati Kopp erfährt, dass Rozghon einmal pro Woche einen Deutschkurs der Gemeinde besucht, aber keine Sprachschule.

Kati Kopp vom Kantonalen Sozialdienst ist froh über die Dolmetscherin. Mathias Förster

Kati Kopp schlägt ihm die Teilnahme an einem Intensivkurs einer Sprachschule in Aarau vor. Während dreier Monate würde er ab dem 5. Dezember jeden Tag entweder am Vormittag oder Nachmittag Deutsch lernen. Während Kati Kopp spricht, notiert Nataliya Fiechter wichtige Eckpunkte in ihrem Notizblock. Intensivkurs, Aarau, 5. Dezember. Dann übersetzt sie das Gesagte.

Denys Rozghon ist einverstanden. Kati Kopp bittet ihn, ein Formular zu unterschreiben, damit sie seine Personalien weitergeben und ihn für den Deutschkurs anmelden kann. Er unterschreibt und Kati Kopp verlässt kurz den Raum, um das unterzeichnete Formular zu kopieren.

Nataliya Fiechter muss sich abgrenzen

Die Dolmetscherin und der Ukrainer sind allein im Raum. Solche Situationen gibt es immer wieder. Zum Beispiel in Wartezimmern. Nataliya Fiechter sagt:

«Irgendwie sehen es mir die Leute an, dass ich ihre Sprache spreche.»

Wenn sie als Dolmetscherin im Einsatz ist, ist ihre Rolle aber klar. Sie ist weder Freundin noch Helferin. Abgrenzung sei für Dolmetscherinnen und Dolmetscher ein grosses Thema. Gerade Berufseinsteigerinnen falle es schwer, die Grenze zu ziehen, sagt Nataliya Fiechter.

Sie hat immer ein Buch oder eine Zeitschrift dabei, um sich im Wartezimmer beschäftigen zu können. Wird sie angesprochen, lenkt sie das Gespräch auf neutrale Themen wie das Wetter oder fragt, ob jemand den Weg gut gefunden habe. Dass sie jemandem ihre Handynummer geben würde, ist tabu.

Natürlich gehen ihr manche Geschichten nahe, die sie bei der Arbeit hört. Natürlich betrifft dieser Krieg auch ihre Verwandten, die immer noch in der Ukraine sind, obwohl sie ihnen angeboten hat, zu ihr in die Schweiz zu kommen. Und trotzdem sei es nicht ihre Aufgabe, den Leuten zu helfen.

Dafür gebe es Fachpersonen. «Meine Hilfe ist meine gute Arbeit», sagt Nataliya Fiechter. Und gleichzeitig helfe ihr die Arbeit, zu verarbeiten, was in ihrer Heimat passiere. «Würde ich nur zu Hause sitzen und Nachrichten lesen, würde es mir sicher schlechter gehen.»

Beide Seiten sind dankbar

Bis im Frühling brauchte es in der Schweiz kaum Dolmetscherinnen für Ukrainisch und Russisch. Mit dem Krieg hat sich das verändert. Im Moment arbeiten beim Linguadukt zehn Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die Ukrainisch und Russisch sprechen.

Dass die eine oder andere Sprache stärker gefragt ist, sei nichts Aussergewöhnliches, sagt Kathrin Müller, Co-Teamleiterin bei Heks Linguadukt. Trotzdem brauche es jeweils ungefähr eineinhalb Monate, bis neu rekrutierte Dolmetscherinnen eingesetzt werden können, sagt Kathrin Müller. Vor dem ersten Einsatz werden sie geschult, und auch später haben sie die Möglichkeit, kostenlos Weiterbildungen zu besuchen.

Die Arbeit der Dolmetscherinnen und Dolmetscher wird von beiden Seiten geschätzt. Kati Kopp sagt, sie könnte ohne Dolmetscherin den Sprachförderbedarf in solchen Gesprächen nicht zielführend und effizient abklären. Und auch Denys Rozghon bedankt sich nach dem Gespräch bei Nataliya Fiechter. «Nichts zu danken», antwortet sie dann jeweils.

