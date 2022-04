Russin im Aargau erzählt wie Ukraine-Krieg ihren Verein trifft

Krieg in der Ukraine Diese Russin wohnt seit 30 Jahren im Aargau: «Familienmitglieder sind miteinander im Krieg – das ist sehr brutal» Lyuba Fehlmann ist Präsidentin des im Aargau ansässigen Russisch-Schweizerischen Zentrums Rodnik, in dem ukrainische, russische, sowie Staatsangehörige aus allen anderen ehemaligen Sowjetstaaten vertreten sind. Im Interview erzählt sie, wie der Krieg den Zusammenhalt im Verein trifft und wie die Mitglieder mit Anfeindungen zu kämpfen haben. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Lyuba Fehlmann (52), Präsidentin des Vereins Rodnik in ihrem Vereinstreff in Reinach. Severin Bigler

Die 52-jährige Lyuba Fehlmann ist Präsidentin des Russisch-Schweizerischen Zentrums Rodnik, das seinen Sitz in Menziken hat. Sie selbst ist im kasachischen Almaty geboren und aufgewachsen, das damals noch Teil der Sowjetunion war. Fehlmann hat im russischen St.Petersburg Soziologie studiert und zog in den 1990er-Jahren in den Aargau, wo sie drei Kinder grosszog und als Sozialarbeiterin tätig war. 2008 hat sie das Zentrum Rodnik zum Zweck des kulturellen Austauschs zwischen verschiedenen russischsprachigen Völkern gegründet. Die Mitglieder kommen aus allen ehemaligen Sowjetstaaten. Die AZ hat die Vereinspräsidentin in Reinach getroffen.

Am 24. Februar hat Russland mit der grossflächigen Invasion der Ukraine begonnen. Seither herrscht Krieg. Wie geht es Ihnen persönlich damit?

Lyuba Fehlmann: Ich bin enttäuscht. Und es ist für mich sowohl persönlich als auch als Präsidentin des Russisch-Schweizerischen Zentrums sehr schmerzhaft. Die Ereignisse gehen mir sehr nahe. Die russischsprachige Gemeinschaft hier in der Schweiz leidet und ich sehe, wie die Menschen reagieren. In meinem Privatleben hat sich aber nicht viel verändert, ich selbst spüre keine Aggressionen von Seiten der Einheimischen.

Ihr Verein, das Zentrum Rodnik, will politisch und konfessionell neutral bleiben. Geht das überhaupt in dieser Situation?

Es ist wahnsinnig schwierig. Wir versuchen, uns zurückzuhalten und uns von extremistischen Aussagen beider Seiten in diesem Krieg zu distanzieren. Auch nehmen wir nicht an Demonstrationen teil. Wir wollen nicht, dass sich die Bewegungen in etwas Extremes verwandeln.

In einem Facebook-Post bedauert der Verein die aktuellen Entwicklungen und verurteilt die Gewalt.

Natürlich. Durch unsere Mitglieder sind wir mit der Ukraine sehr stark verbunden. Wir haben daher schnell gesehen, dass das in einer humanitären Katastrophe endet. Was wir machen können, ist den Menschen, die in Not sind, zu helfen. Wir konnten durch unsere Kontakte viele Unterkünfte für Geflüchtete vermitteln, bei Privaten und auch bei Vereinsmitgliedern.

Im Rodnik sind ukrainische und russische Staatsangehörige vertreten. Wie ist die Stimmung unter den Mitgliedern?

Die Menschen leiden still, und sie versuchen, trotz der schwierigen Situation einen normalen Alltag zu leben. Und die Mitglieder, mit verschiedenen nationalen Hintergründen, wollen sich trotzdem treffen. Der traditionelle Vereinstreff am Hallwilersee in der ersten Maiwoche findet deshalb statt. So wie immer in den vergangenen 17 Jahren. Wir treffen uns da zum Grillieren und um gemeinsam Lieder zu singen.

Gibt es trotzdem Spannungen?

Ja. Seit vielen Jahren begehen wir unsere slawischen und russischen Feiertage gemeinsam. In der Butterwoche vor Ostern zum Beispiel oder mit dem Sommerfest. Hier haben wir alle immer zusammengefunden, egal, von wo jemand kam. Aber solche Veranstaltungen sind schwieriger geworden. Die Butterwoche mussten wir für dieses Jahr absagen, sie hätte eigentlich in der Liebegg Arena in Gränichen stattfinden sollen. Dann aber gab es Drohungen gegen die Veranstaltung.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Mittlerweile posten wir Einladungen zu solchen Treffen nicht mehr in den sozialen Medien wegen extremistischer Aussagen, die auch von Vereinsmitgliedern kamen. Der Rahmen wird kleiner. Ich weiss auch, dass sich die Stimmung in einer solchen Situation wie jetzt in eine gefährliche Richtung entwickeln kann. Wir hatten eine längere Vorstandssitzung, als wir sahen, dass es zu Spannungen unter unseren über 1000 Mitgliedern kommt. Wir haben uns dann entschieden, dass wir keine extremistischen Äusserungen, egal von welcher Seite, auf unseren sozialen Netzwerken zulassen. Und so auch in unserer Whatsapp-Gruppe. Wer die Regeln nicht einhält, der wird rausgeworfen. Provokationen werden nicht zugelassen.

Zusammenhalt ist ein Zeichen gegen den Krieg. Ist es beim Verein Rodnik noch möglich, dass Russen und Ukrainer zusammenkommen?

Im Moment ist das schwierig. Ich denke auch, man sollte etwas Abstand halten. Die Emotionen und die Verzweiflung sind bei beiden Völkern im Moment so gross, dass es wenig braucht, damit jemand «explodiert». Die Menschen sind verletzt. Darum denke ich, dass zuerst Zeit vergehen muss, bis die Verletzungsgefühle weniger nahe sind. Ich bin aber stark davon überzeugt, dass wir wieder zusammenkommen werden. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Während der Sowjetzeit haben sich Ukrainer und Russen gegenseitig stark assimiliert. Gerade darum ist dieser Krieg jetzt so schmerzhaft. Man spürt, dass Familienmitglieder miteinander im Krieg sind. Und das ist sehr brutal.

Wird der Zusammenhalt durch den Krieg langfristig Schaden nehmen?

Das ist sehr schwierig abzuschätzen. Ich persönlich kann die Situation von der Seite betrachten. Viele unserer Mitglieder können das nicht, denn sie sind durch Verwandte und Kriegsopfer stark eingebunden. Ich denke aber, dass es gerade jetzt wichtig ist, die Beziehungen zueinander zu pflegen so gut es eben geht, um später wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Lyuba Fehlmann denkt, dass es gerade in der jetzigen Situation wichtig ist, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Völkern zu pflegen. Severin Bigler

Sie selbst haben den russischen Pass. Wie wird der Krieg die Menschen in Russland verändern?

Die Menschen dort werden, unter Anbetracht des grossen Leids und den katastrophalen Folgen des Kriegs, in sich kehren. Die meisten Russinnen und Russen haben so etwas noch nie erlebt. Ich hoffe fest, dass die Menschlichkeit zurückkommt und keine Gefühle der nationalen Würde und politische Positionen im Vordergrund stehen.

Erleben ihre Mitglieder seit der Invasion der Ukraine auch in der Schweiz Anfeindungen?

Ja. Seit dem Kriegsbeginn gab es eine Welle von Hass und Diskriminierung gegenüber unseren Leuten in der Schweiz. Die meisten von ihnen haben eine Schweizer Staatsangehörigkeit. Wir sind deshalb als Verein ziemlich stark betroffen. Vor allem Ende Februar gab es zahlreiche Fälle von Hass und Diskriminierung gegenüber russischsprachigen Menschen, insbesondere auch gegenüber Kindern und in den sozialen Medien.

Obwohl russischsprachig nicht zwingend eine russische Staatsangehörigkeit bedeutet ...

Das war eine Reaktion in der Schweiz. Russen sind böse, hiess es plötzlich, das löste eine Kettenreaktion aus. Ich glaube, viele Menschen hier wissen nicht, dass es auch in der Ukraine Menschen mit russischer Muttersprache gibt. Vor wenigen Tagen hat mich eine Person angerufen, die durch meine Vermittlung Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen hat. Sie fragte mich dann, ob sie diese Menschen wieder wegbringen könne, mit der Begründung, dass das Russen seien und keine Ukrainer. Die Menschen wissen oft nichts über fremde Kulturen. Ich sage mir aber: Wer andere Kulturen erforscht, kennt am Ende seine eigene Kultur besser. Aber hier muss man aufklären, das braucht natürlich Geduld. Denn wenn die Menschen unwissend sind, reagieren sie in solchen Situationen aggressiv, auch wenn sie das nicht sollten.

