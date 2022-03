Ukraine: Ref. Kirchenrat ruft zu Frieden und Hilfe für Opfer auf

Krieg in der Ukraine Der reformierte Kirchenrat verurteilt den russischen Angriffskrieg – und ruft zu Frieden und Hilfe für Opfer auf Der Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau verurteilt den Angriffskrieg der russischen Regierung gegen die Ukraine aufs Schärfste. Er bittet um konkrete Hilfe und Gebete für die Opfer in der Ukraine und in den beteiligten Streitkräften. 02.03.2022, 13.01 Uhr

Wegen des Kriegs in der Ukraine sind viele auf der Flucht und auf Hilfe angewiesen. (Symbolbild) Markus Schreiber / AP

In vielen Kirchgemeinden wurde bereits in den Gottesdiensten am 27. Februar für Frieden und für die Opfer des Kriegs in der Ukraine gebetet. Das schreibt die Reformierte Landeskirche Aargau in einer Medienmitteilung.

Die Opfer des völkerrechtswidrigen Krieges bräuchten «dringend Unterstützung», weil sie auf der Flucht sind oder weil ihre Häuser zerstört worden sind.

Kirchenrat ruft dazu auf, sich an Hilfsprogrammen zu beteiligen

Der Aargauer Kirchenrat schliesst sich mit seiner Verurteilung des Kriegs der Stellungnahme der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, EKS, vom Dienstag an. Dazu schreibt er in der Mitteilung: «Der Angriff Russlands auf die Ukraine gefährdet den Frieden und die Sicherheit Europas und missachtet das Völkerrecht. Die Anstrengungen aller Beteiligten müssen unmittelbar in die Beendigung des Leidens und die Wiederherstellung von Frieden investiert werden. Die Solidarität und die Gedanken gelten zuallererst allen Menschen in der Ukraine, die unter den Kampfhandlungen und ihren Folgen zu leiden haben.»

Der Kirchenrat rufe deshalb den Bundesrat und die Kantonsregierungen dazu auf, Kapazitäten für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit zu stellen und sich solidarisch an einem europäischen Hilfsprogramm für die Flüchtenden zu beteiligen. Die Landeskirchen und Kirchgemeinden würden ebenfalls ihren Beitrag zur Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge leisten.

Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau spendet 10'000 Franken

Die Hilfe zugunsten der notleidenden Bevölkerung und der hunderttausenden Flüchtlinge ist unterdessen angelaufen, gibt die Reformierte Landeskirche Aargau bekannt. Das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, HEKS, leiste zusammen mit Partnerkirchen in Osteuropa und der Ukraine in den angrenzenden Ländern und in der Ukraine selbst humanitäre Soforthilfe. Ein Teil der insgesamt gesprochenen 700'000 Franken stellt HEKS für Begleitung und Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz zur Verfügung.

Der Kirchenrat der Reformierten Landeskirche Aargau spendet 10'000 Franken und ruft die Aargauer Kirchgemeinden auf, die Soforthilfe des HEKS ebenfalls zu unterstützen. Speziell während der Passionszeit sollten in den Gottesdiensten Kollekten für die Nothilfe in der Ukraine gesammelt werden.

Aktivitäten der Kirchgemeinden zur Ukraine

In vielen Kirchgemeinden finden Veranstaltungen statt, um Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auszudrücken und für den Frieden zu beten.

Etwa Friedensgebete in der reformierten Kirche Rheinfelden zusammen mit der röm.-kath. Kirchgemeinde seit 28. Februar, jeden Tag um 17.30 Uhr. In der reformierten Stadtkirche Aarau findet am 2. März und an jedem ersten Mittwoch im Monat um 12.00 Uhr ein «Friedensgebet» statt mit Stille, Liedern und Gebeten für den Frieden.

In der Reformierten Kirchgemeinde Suhr-Hunzenschwil findet am 2. März ein Anlass statt, an dem auch Kirchenratspräsident Christoph Weber-Berg teilnimmt: «Suhr steht ein für die Ukraine». «Menschen jeder Religion und Weltanschauung» sind um 19.00 Uhr in der reformierten Kirche Suhr eingeladen, ein Licht mitzubringen und ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen.