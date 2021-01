Krieg Im Jahre 1871 fluteten sie über die Jurapässe: Als der Aargau 8800 Bourbaki-Soldaten aufnahm Vor 150 Jahren wurde die Schweiz über Nacht zur Zufluchtsstätte für 87'000 Soldaten der im Deutsch-Französischen Krieg geschlagenen Armee des Generals Bourbaki. Sie wurden warmherzig aufgenommen. Mathias Küng 31.01.2021, 05.00 Uhr

Eine sehr plastische Szene vom Grenzübertritt der Bourbaki-Armee aus dem Bourbaki-Panorama in Luzern. Gabriel Ammon / Aura

Am 1. Februar 1871, also vor genau 150 Jahren, brach in der Aargauer Regierung nach einem Telegramm aus Bern eine enorme Betriebsamkeit aus. Eben hatte sie die Nachricht erreicht, der Aargau müsse sich darauf einstellen, 8800 internierte Soldaten der französischen Ostarmee von General Bourbaki (sieh Box) aufzunehmen. Als das Telegramm eintraf, fluteten die geschlagenen Soldaten immer noch in langen Kolonnen über mehrere Pässe in den Schweizer Jura. Zehntausende kamen allein in Les Verrières an. Infrastruktur gab es dort kaum, zudem waren die Soldaten schlecht ausgerüstet und kaum verpflegt.



Der Regierungsrat telegrafierte sofort den Bezirken (Aarau wurde mündlich unterrichtet), es seien Unterbringungsmöglichkeiten in öffentlichen und privaten Gebäuden abzuklären und zu melden. Regierungsrat Robert Straub reiste noch am selben Tag nach Baden, um die Möglichkeit der Aufnahme von 1000 Mann abzuklären.

Der deutsch-französische Krieg 1870/71 tobte der deutsch-französische Krieg. Dieser war eine Auseinandersetzung zwischen Frankreich und dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preussens. In Überschätzung der eigenen Kräfte hatte ihn der französische Kaiser Napoleon III. vom Zaun gebrochen. Preussens Ministerpräsident Otto von Bismarck erwies er damit einen Riesendienst. Denn nun traten die vier süddeutschen Staaten an Preussens Seite in den Krieg ein. Das Kriegsglück neigte sich rasch der deutschen Seite zu, Napoleon III. geriet gar in Gefangenschaft. In einer letzten Anstrengung sollte die 150000 Mann starke Ostarmee unter General Charles Denis Bourbaki das Kriegsglück wenden. Doch das misslang. Frankreich verlor den Krieg und musste Elsass-Lothringen abtreten. Aus dem Krieg ging das Deutsche Reich hervor. In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar begann im Jura der Übertritt der geschlagenen Ostarmee in die Schweiz. Sie wurde interniert, die Soldaten und Pferde wurden auf die Kantone verteilt. General Hans Herzog aus Aarau kommandierte die Schweizer Truppen. Zuvor hatte er sich dem Begehren des Bundesrates widersetzt, die Truppen zu entlassen. Dabei geriet er in Konflikt mit dem Vorsteher des Militärdepartements, Emil Welti aus Zurzach. Herzog, der sich nicht scheute, Missstände bei der Organisation der Armee anzuprangern, hatte nämlich befürchtet, dass die in Richtung Schweiz abgedrängte Ostarmee den Grenzübertritt erzwingen und durch deutsche Truppen in die Schweiz hinein verfolgt werden könnte. Doch die Ostarmee war dazu nicht mehr in der Lage. Die Kosten von 12 Millionen Franken für die Internierung erstattete Frankreich der Schweiz zurück. Mitte März 1871 konnten die Soldaten heimkehren. (mku)

Brot im Aargau aufgekauft und sofort nach Neuenburg geschickt

Zusätzlich wurden von der Bahn erschlossene Gemeinden wie Aarburg, Zofingen, Baden, Aarau, Brugg und Lenzburg aufgefordert, alles vorrätige Brot ihrer Bäcker gegen Rechnung zu kaufen und für den sofortigen Transport nach Neuenburg an die Bahnstation zu bringen. Das gelte auch für alles Brot, das innerhalb der nächsten 24 Stunden gebacken werden könne. Dies zeigen handschriftliche offensichtlich in aller Eile hingekritzelte erste Regierungsentscheide, die im Staatsarchiv Aargau aufbewahrt werden. Der Aufruf wurde befolgt. So lieferten beispielsweise die Bäcker von Baden, Ennetbaden und Nussbaumen am 1. und 2. Februar für gegen 1500 Franken Brot.

Im Weiteren gab der Regierungsrat den Bezirken Kenntnis, dass die Zahl der Kranken in der Bourbaki-Armee nicht gross sei, aber Blatternfälle (Pocken) vorkommen könnten. An der Grenze konnte man sie nicht untersuchen, das sei Aufgabe der Kantone.

Bevölkerung versorgt Bourbakis rührend mit Essen und Trinken

Viel Zeit zur Vorbereitung hatte niemand. Schon am 2. Februar war eine Marschkolonne von Neuenburg unterwegs nach Baden. Tagesetappenorte waren Biel, Solothurn und Aarburg. Eskortiert wurden die Männer von einer Solothurner Truppe. Der Solothurner Regierungsrat Albert Brosi beschrieb später im «Solothurner Tagblatt» den beschwerlichen Marsch, zumal sich rasch herausstellte, dass viele nicht marschfähig waren. Sie wurden zurückgeschickt. Unterwegs wurden die Internierten «in jedem Dorf, auf Weg und Steg» von Einheimischen mit Wein, Milch, Tee, Brot, Fleisch und was grad zur Hand war, verpflegt. In Baden trafen sie am 6. Februar ein. Rolf Leuthold beschrieb das in den Badener Neujahrsblättern einst so: «Es muss ein unvergesslicher Tag für Badens Bevölkerung gewesen sein, als gegen Abend die langen Kolonnen von müden, zerlumpten, halb erfrorenen Gestalten durch die Weite Gasse einzogen.» Fortan habe es keine Debatten mehr gegeben, ob man im Kurort wirklich so viele Internierte aufnehmen müsse.

Bourbaki-Soldaten. (Symbolbild) zvg

Nicht alle mussten marschieren. Soweit es die Kapazität erlaubte, wurden die Internierten per Bahn auf die Kantone verteilt. In Baden wurden schliesslich über 1000 Internierte untergebracht, darunter mehrere hundert Offiziere. Angesichts der zum Teil zerlumpten Gestalten folgte die Bevölkerung in Baden, Muri und den anderen Orten den Aufrufen der Regierung und der lokalen Behörden, Kleider, Schuhe, Nahrungsmittel und Geld zu spenden. In seiner Badener Geschichte schreibt Otto Mittler aber auch, dass der Stadtrat reklamierte, weil Ennetbaden nur in den Badehöfen Internierte aufnehmen musste. Daraufhin wurde dort auch eine halbe Kompanie Bewachungsmannschaften einquartiert.

Mutter aus Savoyen findet in Muri ihren Sohn wieder

Nicht nur in Baden, genauso in Aarau und an anderen Orten wurden Internierte untergebracht. In Muri hatten Aufrufe für Spenden besonderen Widerhall. Von den schliesslich eingetroffenen Internierten berichtete der «Freischütz» über eine besondere Begebenheit. Die Mutter eines Soldaten der Ostarmee, die von ihrem Sohn seit Monaten keine Nachricht mehr hatte, reiste auf gut Glück aus Savoyen in die nahe Schweiz ein. Auf der Suche kam sie auch nach Muri, wo sie ihn tatsächlich fand.

Bourbaki-Gedenkstätten in Muri (links) und Birr. Alex Spichale / Mario Heller

Dasselbe widerfuhr einem Ehepaar aus Südfrankreich. Was dann geschah, beschreibt Hugo Müller nach einem Zeitungsbericht in einer Abhandlung so: «Die Szene des Wiedersehens war ergreifend, kaum eines Wortes mächtig umarmten sich die drei, und Tränen der Freude glänzten in aller Augen.»

Gedenktafel und Denkmal erinnern an verstorbene Soldaten

In Muri wie andernorts mussten allerdings viele an Typhus und Pocken erkrankte Internierte separiert werden. Viele litten zudem an Lungenentzündung. 22 Soldaten starben allein in Muri (hauptsächlich an Typhus). An sie erinnert eine Gedenktafel an der Fassade der Pfarrkirche Muri. Ein Denkmal steht auch in Birr. Es erinnert an die 22 in Schinznach-Bad verstorbenen Internierten.

Rheinfelden: Zivilisten machten mit «Bourbakis» Kleidertausch

Zu einem besonderen Zwischenfall kam es in Rheinfelden. Hier tauschten drei Einheimische an der Fasnacht mit Internierten die Kleidung. Das geht aus einem empörten Schreiben von Platzkommandant Fahrländer an das Bezirksamt hervor, das im Staatsarchiv Aargau aufbewahrt ist. Zwei Zivilisten hatten die Militärkleidung als Fasnachtskostüm benützt. Die internierten französischen Soldaten waren derweil in der Nacht in Zivilkleidern unterwegs. Die beiden Rheinfelder wurden im Gasthaus zum Engel von einer Patrouille ertappt und über Nacht «in Arrest gesetzt, am Morgen jedoch wieder entlassen», wie Fahrländer schrieb.

«Zug der Internierten, Waffenabgabe durch Schweizer Militär».

Gabriel Ammon / Aura

Ein dritter, aus dem Kanton Solothurn stammender und in Magden wohnhafter Mann, «erlaubte sich, eine Schildwache zuerst mündlich, nachher tätlich zu insultieren (grob beleidigen, verhöhnen, tätlich angreifen), ohne allen Grund». Der sei jetzt im Bezirksgefängnis: «Wir wünschen, dass derselbe nicht ohne gehörige Strafe davonkommen möge», plädierte Platzkommandant Fahrländer und fügte an: «Er soll überhaupt ein nichtsnutziges Subjekt sein.» Er beantragte vier Tage Arrest, und das Bezirksamt gab ihm seinen Segen dazu.

Die Internierten erfuhren im Aargau überall eine gute Aufnahme, was diese nach ihrer Rückkehr nach Frankreich Mitte März 1871 auch mit vielen Dankesbriefen bekundeten. Eine französische Zeitung schrieb damals: «Die Schweiz macht wenig Lärm und tut viel Gutes. Frankreich wird dies nie vergessen.»