Ukraine-Krieg: Neun Arbeitsgesuche für Flüchtlinge im Aargau

Krieg Im Aargau sind bisher neun Arbeitsgesuche für Ukraine-Flüchtlinge eingegangen – doch es gibt Hindernisse und Zweifel Aargauer Unternehmer wollen helfen, wenn es um Jobs für Geflüchtete aus der Ukraine geht. Doch es gibt Zweifel, inwiefern das möglich und sinnvoll ist. Hürden gibt es vor allem bei den Sprachkenntnissen und der Anerkennung von Diplomen. Sébastian Lavoyer 1 Kommentar 29.03.2022, 14.35 Uhr

Schon vor dem Krieg wurden Ukrainer als Erntehelfer bei Schweizer Bauern eingesetzt – auch jetzt gibt es Arbeitsgesuche aus der Landwirtschaft. Bruno Kissling

Seit Kriegsausbruch in der Ukraine ist etwa ein Monat vergangen, am Dienstag waren in der Schweiz mehr als 18'000 Flüchtlinge registriert. 806 davon wurden vom Staatssekretariat für Migration (SEM) bis Montag dem Kanton Aargau zugeteilt. Fast drei Viertel dieser Personen konnten via SEM und die Schweizerische Flüchtlingshilfe an Private vermittelt werden.

Das Staatssekretariat für Migration rechnet damit, dass sich die Zahl der Flüchtlinge bis Ende Mai, Anfang Juni auf 35'000 bis 50'000 erhöhen könnte. Sie alle erhalten den Schutzstatus S, können ohne Asylverfahren ein Jahr in der Schweiz bleiben und ohne Wartefrist arbeiten. Die Schweiz habe ein Interesse, «dass die grundsätzlich gut ausgebildeten Menschen aus der Ukraine rasch Deutsch lernen und bei uns im Erwerbsleben mit einer qualifizierten Tätigkeit Fuss fassen», schrieb der Aargauer Regierungsrat im Vernehmlassungsverfahren zum Schutzstatus S.

Gerade im Gesundheitsbereich ortet er Potenzial für Fachkräfte. Der Schweiz fehlen etwa 80'000 Pflegefachkräfte. SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati sagte im Interview mit der AZ: «Mit den Flüchtlingen lösen wir dieses Problem nicht. Aber es kann in Einzelfällen für beide Seiten eine Chance sein.» Und das nicht nur im Gesundheitswesen. Denn: Arbeit ist sinnstiftend und wer arbeitet, ist nicht auf Sozialhilfe angewiesen.

Die Sprache als Hindernis in der Pflege ­– oder die Diplome

Andre Rotzetter, Spartenpräsident Heime beim Aargauer Gesundheitsverband Vaka. ZVG

Doch es gibt zahlreiche Hindernisse. Andre Rotzetter, verantwortlich für die Sparte Pflegeheime beim Aargauer Gesundheitsverband Vaka, sagt auf Anfrage: «Bei uns ist die Sprache sehr zentral. Es geht nicht nur um die Pflege, sondern auch um die Betreuung. Dafür ist Kommunikation unabdinglich.» Wer Deutsch kann, hat es leichter. Wobei es dafür kein Germanistik-Studium braucht.

Rotzetter: «Es gibt viele offene Stellen im Pflegebereich und zwei Hände sind immer gefragt, es braucht einfach minimale Deutschkenntnisse.» Ob die Fachkräfte denn auch als Fachkräfte eingesetzt werden können, ist wiederum eine andere Frage. Sie hängt im stark regulierten Gesundheitsbereich davon ab, ob die ausländischen Abschlüsse hier anerkennt werden. Darüber entscheidet im Gesundheitsbereich das Schweizerische Rote Kreuz.

Reguliert und von der Anerkennung der ausländischen Diplome durch eine Schweizer Behörde abhängig sind auch andere Berufe. Es gibt eine mehr als zehnseitige Liste des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation, sie reicht von A wie Apothekerin bis Z wie Zivilschutzlehrpersonal. Die meisten Berufe könnten jedoch ohne vorgängige Anerkennungsverfahren ausgeübt werden, teilt das Staatssekretariat mit.

Arbeitgeber muss für Ukraine-Flüchlinge eine Bewilligung beantragen

Was Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzstatus jedoch brauchen, wenn sie arbeiten wollen, ist eine Arbeitsbewilligung. Diese muss der Arbeitgeber beim kantonalen Amt für Migration und Integration beantragen. Und obwohl erst knapp ein Monat verstrichen ist, gab es im Aargau bereits neun Gesuche von vier Arbeitgebern aus verschiedenen Branchen: der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion, dem Gastgewerbe sowie dem Bauhauptgewerbe. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich eher um Jobs mit tiefem Anforderungsprofil handelt.

Was da noch kommen mag? Beim Amt für Migration und Integration mag man nicht spekulieren, die Lage verändere sich ständig. Unterstützung kriegen die Menschen aus der Ukraine nicht nur von zahlreichen Privaten, sondern auch von den Behörden. Auf der Plattform www.arbeit.swiss sind sämtliche Stellen publiziert, die in der Schweiz frei sind. Dort sind derzeit zwölf Stellen ausgeschrieben, die explizit Ukrainisch voraussetzen. Es zeigt in erster Linie, wie zentral Fremdsprachen-Kenntnisse für viele der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer sein werden.

Benjamin Giezendanner ist skeptisch, was das Potenzial anbelangt

Benjamin Giezendanner, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbands. Fabio Baranzini

Aber was macht eigentlich die Wirtschaft, um diesen Menschen die Integration zu erleichtern? Anruf bei Benjamin Giezendanner, Präsident des Aargauischen Gewerbeverbandes. Er könne die Fragen nur als Unternehmer und SVP-Nationalrat beantworten, so Giezendanner, der Gewerbeverband treffe sich am Mittwoch zur Sitzung und bespreche, was man machen könne. Er selbst zweifelt daran, dass eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt funktionieren kann. Trotz Fachkräftemangel in der Schweiz.

Und zwar ganz einfach, weil viele der bisher in die Schweiz geflüchteten Menschen Mütter, Kinder oder Grosseltern seien. Giezendanner sagt: «Nach dem, was diese Menschen durchgemacht haben, wird es eher schwierig, sie schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren.» Er denkt an die Schrecken des Krieges, die dadurch ausgelösten Traumata. Aber auch an die Schwierigkeiten, die eine ukrainische Mutter haben könnte, wenn sie Betreuung für ihre Kinder finden müsste. Giezendanner geht davon aus, dass von den rund 16'500 bisher in die Schweiz geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer höchstens 5 bis 10 Prozent überhaupt arbeiten könnten.

So skeptisch er ist, was die Integrationsmöglichkeiten angeht, so klar sagt Giezendanner auch: «Wir alle sollen helfen, wo das möglich ist.» Zugleich sei es für ein Unternehmen natürlich auch ein Risiko, jemanden einzustellen, der oder die dazu gezwungen wäre, die Schweiz zu verlassen, sobald der Konflikt in der Ukraine beendet sei. Die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt sei zwar sehr wünschenswert, aber doch utopisch. Giezendanner: «Ich habe das Gefühl, dass wir uns zu grosse Hoffnungen machen, was den Fachkräftemangel anbelangt. Das Potenzial ist sehr beschränkt.»

