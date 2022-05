Im Aargau wurden letztes Jahr acht Kreisel erstellt – ein Trend

Kreisel oder Lichtsignal? Aargau bleibt Kreiselkanton, aber mehrere Kreisel bei Autobahnausfahrten werden bald Knoten mit Lichtsignal Im rasch wachsenden Sursee stossen gleich mehrere Kreisel an ihre Grenzen. Jetzt will der Kanton Luzern dort wieder Lichtsignalanlagen installieren, um den Verkehr besser zu steuern. Im «Kreiselkanton» Aargau wurden allein letztes Jahr acht Kreisel erstellt. Doch es gibt auch einen anderen Trend. Mathias Küng Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Hier beim Kreisel Chotten in Sursee will der Kanton Luzern künftig eine Ampel statt einen Kreisel. Nadia Schaerli

In Sursee im Kanton Luzern sind die Strassen in den Stosszeiten oft verstopft, es kommt zu Staus. Schon länger sucht die Region nach Lösungen. Nun wolle der Kanton sieben sechs Kreisel zurückbauen und durch Lichtsignalanlagen ersetzen. Dies, weil die Gemeinde so stark gewachsen ist, dass die Kreisel bei hohem Verkehrsaufkommen überfordert sind. Dies meldete die Luzerner Zeitung.

Zum Abschied bekam der Aargauer Regierungsrat Peter C. Beyeler ein Kreiselbuch geschenkt. Chris Iseli / DIV

Nun ist der Kanton Aargau in der Zeit von Verkehrsdirektor Peter C. Beyeler seit Mitte der 90er Jahre zu einem richtigen Kreisel-Dorado geworden. Spitzenjahr war 2011. Allein da wurden auf Kantonsstrassen 17 Kreisel in Betrieb genommen (vgl. Grafik). Danach flachte es etwas ab, doch letztes Jahr kamen weitere acht Kreisel dazu.

Auf den Kantonsstrassen sind heute rund 200 Kreisel in Betrieb. Der älteste ist das Rondell beim Wettinger Rathaus. Es war 1987 der erste «Kleinkreisel» in der ganzen Deutschschweiz. 2020 wurde er erneuert.

Kreisel sind im Unterhalt günstiger als Lichtsignalanlagen, und sie dienen der Unfallprävention. Bei geringem Verkehrsaufkommen ist der Verkehrsfluss besser als mit einem Lichtsignal.

Schwerzmann: es gibt keinen Paradigmenwechsel in dieser Frage

Trotzdem die Frage an Daniel Schwerzmann, im Aargauer Baudepartement verantwortlich für das Verkehrsmanagement: Geraten auch im Aargau in rasch gewachsenen Gemeinden Kreisel ans Limit? «Es gibt keinen Paradigmenwechsel in dieser Frage», schickt Schwerzmann voraus.

Aber natürlich schaue man vor jedem einzelnen Bauentscheid die örtliche Situation genau an: «Entscheidend sind die Verkehrsbelastung, Verkehrssicherheitsüberlegungen, die Steuerungsansprüche und die Strassenhierarchie für den Entscheid über eine Knotenform.» Ein Kreisel funktioniere sehr gut, solange er das Verkehrsaufkommen gut zu verarbeiten vermag.

«Schwierig kann es werden, wenn wie in Sursee bei hohem Verkehrsaufkommen mehrere Kreisel in kurzem Abstand hintereinander folgen. Die können in Spitzenzeiten an ihre Grenzen kommen, was zu einer gegenseitigen Überstauung der Kreisel und damit zum Erliegen des Verkehrs führen kann.»

Auch wenn auf einer Strasse Busse unterwegs sind, ist der Kreisel nicht immer die beste Lösung, so Schwerzmann weiter, weil diese ohne Steuerung nicht bevorzugt behandelt werden können. Wenn in Spitzenzeiten die Auslastung sehr hoch ist, könne ein Lichtsignal durchaus die geeignetere und leistungsfähigere Lösung sein.

Lichtsignal statt Kreisel wegen Limmattalbahn

Ein entsprehender Umbau ist in Spreitenbach gerade erst erfolgt. Wer hier am Halbanschluss die Autobahn Richtung Landstrasse verlässt, querte bisher gleich nach der über die Bahntrassen führenden Brücke hintereinander zwei Kreisel.

Der erste, zweispurige Kreisel bleibt. Der zweite Kreisel auf der Landstrasse Richtung Neuenhof jedoch wurde umgebaut. Hier wird der Verkehr neu durch eine Lichtsignalanlage gesteuert. Dafür gibt es einen ganz besonderen Grund: dort fährt künftig (ab Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres) die Limmattalbahn durch.

Kreisel in Sins wurde ausgebaut und bekam ein Lichtsignal

Eine Lichtsignalanlage ist beim schon lange bestehenden Kreisel vor dem Umfahrungstunnel der neu erstellten Umfahrung Sins in Fahrtrichtung Zug eingebaut worden. Der Kreisel behält seine Funktion, so Schwerzmann, er wurde aber vergrössert, um das zusätzliche Verkehrsvolumen aus dem Tunnel schlucken zu können. Das Lichtsignal brauche man dort, um bei einem Ereignisfall im Tunneldiesen für den Verkehr zu sperren und die Umleitung zu schalten.

Gaiskreisel und Kreuzplatz wurden unlängst saniert. Das Bild stammt aus der Zeit der Bauarbeiten beim Gaiskreisel. Michael Küng / Aargauer Zeitung

Ebenfalls mit Lichtsignal ausgerüstet ist der Gaiskreisel in Aarau. Hier wurden Ampeln montiert, weil der Kreisel auch intensiv von öV-Bussen genutzt wird. Er wurde aber als Kreisel belassen. Die Lichtsignalanlage kam primär dazu, um den Busverkehr bevorzugen zu können.

A3: Lichtsignal für Kreisel nach Ausfahrt Rheinfelden Ost und West

Bei Verkehrsspitzen genügen die Kreisel bei den Autobahnausfahrten Rheinfelden Ost und West künftig nicht mehr. Hier liegt die Zuständigkeit nicht beim Kanton sondern beim Bundesamt für Strassen (Astra). Dieses will der Rückstauproblematik bei der Ausfahrt Rheinfelden Ost in Fahrtrichtung Zürich entgegenwirken und so die Verkehrssicherheit erhöhen, sagt Samuel Hool, Sprecher des Astra in Zofingen. Der heutige Kreisel an der Riburgerstrasse wird zu einem lichtsignalgesteuerten Knoten umgebaut.

Der Verkehrsfluss wird weiter optimiert, indem der Knoten an der Dr. Max-Wüthrich Strasse ebenfalls mit einer Lichtsignalanlage versehen wird. Die neuen Lichtsignalanlagen und die bestehende zur Ein- und Ausfahrt Fahrbahn Basel werden miteinander koordiniert. Die Realisierung erfolgt voraussichtlich von Anfang bis Ende 2023.

Aus Gründen der Steuerbarkeit der Verkehrsflüsse sei auch beim Anschluss West eine Umgestaltung von Kreisel hin zu Lichtsignalanlagen-gesteuertem Knoten geplant, sagt Hool. Hier dauert es allerdings etwas länger. Die öffentliche Auflage des Ausführungsprojektes erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2023.

A1-Ausbau: Auch Umbau zweier Kreisel in Mägenwil vorgesehen

Im Zusammenhang mit dem 6-Spur-Ausbau der A1 zwischen dem Anschluss Aarau Ost und der Verzweigung Birrfeld ist im Bereich des Anschlusses Mägenwil der Umbau von zwei Kreiseln hin zu mit Lichtsignalanlage gesteuerten Knoten vorgesehen. Hier dauert es aber noch länger, denn das generelle Projekt zum 6-Spur-Ausbau befindet sich derzeit erst in der Vernehmlassung beim Kanton Aargau.

Danach erfolgt die Ämterkonsultation beim Bund, so Hool. Anschliessend wird das generelle Projekt dem Verkehrsdepartement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga zur Genehmigung durch den Bundesrat eingereicht, voraussichtlich im vierten Quartal 2023. Baubeginn für das 6-Spur-Ausbauprojekt ist dann frühestens 2031.

Bei der Autobahneinfahrt Eiken wurde 2019 die Ampelanlage demontiert und danach ein Kreisel errichtet. Marc Fischer / FRI

Umgekehrter Weg in Eiken: Vom Lichtsignal zum Kreisel

Beim Autobahnanschluss Eiken lief es anders. Da wurde per 2019 der mit einer Lichtsignalanlage gesteuerte Knoten zu einem zweispurigen Kreisel umgebaut. Zusätzlich wurden je ein Bypass bei der Autobahnausfahrt Richtung Eiken, Eiken Richtung Laufenburg und Sisseln Richtung A3 (Basel) realisiert.

Hool: «Die Bypässe ermöglichen eine Entflechtung der Verkehrsströme. Der Kreisel hat entsprechend mit jedem Bypass eine höhere Kapazität.» Der Kreisel ist indes baulich so vorbereitet, dass alle Linienäste mit einer Lichtsignalanlage dosiert werden könnten.

Aber warum ging es in Eiken in die andere Richtung als demnächst in Rheinfelden oder Mägenwil? Grund für diesen Umbau war, sagt der Astra-Sprecher, «dass der Knoten mit der Lichtsignalanlage an seine Kapazitätsgrenzen stiess. Deswegen wurde er in einen Kreisel mit Bypässen umgebaut. Man muss jeden Einzelfall separat anschauen. Je nach Herausforderung und Ausgangslage kann ein mit Lichtsignalanlage gesteuerter Knoten oder ein Kreisel die zweckmässige Lösung sein.»

