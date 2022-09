Darmkrebs: Ehemaliger Patient aus Wohlen erzählt

Krebs-Vorsorge «Früher dachte ich: Darmspiegelungen sind etwas für die anderen» – ein ehemaliger Krebspatient aus Wohlen erzählt Als Werner Horr zum Arzt ging, war es schon fast zu spät. Jahrelang war er Vorsorgeuntersuchungen elegant ausgewichen – und ist damit längst nicht der Einzige. Mehrere Kantone investieren deshalb in die Prävention. Im Aargau setzt man weiterhin auf Eigenverantwortung. Livia Häberling Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Werner Horr wurde im Dezember 2015 Darmkrebs diagnostiziert. Eine Operation hat ihm das Leben gerettet. Sandra Ardizzone

Natürlich sieht man nichts, Werner Horr, 72, hat vorgesorgt. Zum Treffen in einer Pizzeria trägt er ein weitgeschnittenes, grünes Hemd. Darunter verborgen kleben an seinem Bauch die Überreste der Operation, dank der er noch lebt. Oder mit seinen Worten: «no debii isch.»

Über Jahrzehnte hatte es für den Wohler, der als Betriebsmechaniker in einer Gartenbaufirma gearbeitet hatte, kaum einen Grund gegeben, zum Arzt zu gehen. Selten war er krank. Da schien es ihm nicht angezeigt, aufs Alter hin eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Über Darmspiegelungen etwa, die ab 50 präventiv empfohlen werden, dachte er sich: «Das isch öppis für die Andere.»

An einem Dienstag im Dezember 2015 lernte Werner Horr auf die harte Tour, dass er sich geirrt hatte. Ein Facharzt untersuchte seinen Darm, nachdem Horr eines Morgens Blut in seinem Stuhl festgestellt hatte, erschrak und überwies ihn nach Muri. Von dort leitete man ihn bald nach Aarau weiter, wo man ihm beschieden habe: «Wenn ich no well debii blibe, müess mer öpis mache.» Also: Das Krebsgeschwür im Enddarm möglichst zackig aus ihm herausschneiden.

Dem Arzt sagte Horr: «Der Nächste bin ich»

Am 19. Januar 2016, nach fünf Tagen Bestrahlung, lag Werner Horr auf dem OP-Tisch. Die Termine hätten sich «happig zämepreicht», sagt er. Dreizehn Tage zuvor war seine Frau gestorben. Auch sie hatte Darmkrebs. Horr vermutet, dass er deshalb nicht mehr sagen kann, wie es ihm in diesen Tagen erging: «Zum gross Umestudiere isch kei Ziit blibe.»

Es wäre, so wirkt es, auch nicht die Art von Werner Horr. Er ist keiner, der am Unverrückbaren herumgrübelt. «Mer chas ja nöd ändere.» Als er nach seiner Krebsdiagnose im Dezember seine Frau zur Kontrolle nach Muri brachte, sagte er dem Spezialisten: «Als Nächschtä chum dänn ich.»

Als er wieder aufwachte, war sein Körper ein anderer

Darmkrebs gehört in der Schweiz zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Etwa 4500 Personen erhalten die Diagnose jedes Jahr, leicht häufiger sind es Männer. Oft leben Betroffene über lange Zeit ohne Symptome. Umso entscheidender ist die Früherkennung. Bei rechtzeitiger Therapie ist Darmkrebs in vielen Fällen heilbar.

Auch Werner Horr hat die Krankheit überlebt. Doch als er nach der Operation wieder aufwachte, war zwar das Krebsgeschwür weg, aber mit ihm auch Blase, Prostata und ein grosses Stück seines Enddarms. Ab sofort lebte er mit einem künstlichen Darm- und Harnausgang. Mit zwei angeklebten Beuteln am Bauch.

Denkt heute anders über Darmspiegelungen: Werner Horr. Mathias Förster

Nach erneuter Chemotherapie bezog Werner Horr für drei Wochen ein Zimmer in einer Rehaklinik. Als zwei um waren, sagte er sich: «Ich glaub, mär händs.» Im Bett liegen mochte er lieber an einem vertrauten Ort, und schliesslich gab es im heimischen Wohlen auch «den einen oder anderen Mucki-Tempel», um körperlich wieder in Schwung zu kommen.

Schweigende Kumpels: «Will der mich jetzt ausfragen?»

Was Werner Horr zu Hause unterschätzte, war die Einsamkeit. Auf die Frage, ob es ihm schwergefallen sei, mit seinem Umfeld über die Krankheit zu sprechen, antwortet er: «Es gab keinen Grund, darüber zu reden. Mit wem auch?» Zwar fühlt er sich in seiner Verwandtschaft gut aufgehoben, aber hausiert habe er mit seiner Situation sicher nicht.

Auch die Kumpels sah er lange nicht, nachdem sie «mit einem Ohr» von seinem Schicksal gehört hatten. Keiner kam vorbei. Horr sagt, er hätte es wohl nicht anders gemacht. Was sagen zu einem, der plötzlich schwer krank ist? Was fragen? Am Ende denke der andere womöglich: «Wott dä mich jetzt uusfröge?»

Da sei ihm klar geworden: «Ich muess wieder usä.» Anschluss fand Werner Horr bei ehemaligen Kollegen aus der Feuerwehr – und bei Ilco Schweiz, einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit künstlichem Darm- oder Harnausgang.

Dort habe er sich auf Anhieb verstanden gefühlt. Vor zwei Jahren spaltete sich die Regionalgruppe Aargau von ihrer Dachorganisation ab, seither zählt sie 38 Mitglieder und lädt am letzten Samstag im Monat in einem Aarauer Restaurant zum Stammtisch. Ihr Präsident: Werner Horr – der sich über weitere Mitglieder freuen würde.

Austausch für Stoma-Trägerinnen und -Träger Die Selbsthilfegruppe «Stoma Aargau» ist als Verein organisiert und trifft sich einmal pro Monat zu einem lockeren Stammtisch. Auf Wunsch werden auch alltägliche Themen von Stoma-Betroffenen besprochen. Daneben trifft sich die Gruppe sporadisch zu Ausflügen. Willkommen sind Frauen und Männer sowie Paare jeden Alters. Infos und Kontakt auf www.stoma-aargau.ch.

Prävention: Luzern schreibt Bürgerinnen und Bürger persönlich an

Inzwischen gilt Werner Horr als geheilt. Rückblickend, sagt er, hätten wohl zwei Aspekte dazu beigetragen, dass er sich den Vorsorgeuntersuchungen jahrelang entzog. Der Gedanke an die Darmspiegelung war ihm unangenehm. Und weil er niemanden kannte, der betroffen war (und darüber sprach), fragte er sich, weshalb es ausgerechnet ihn treffen sollte.

Horr ist mit diesen Hemmungen bei weitem nicht der Einzige. Deshalb investieren einige Kantone inzwischen in die Prävention. So leitet und koordiniert die Krebsliga in den Kantonen Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Graubünden und St.Gallen die systematischen Darmkrebsfrüherkennungsprogramme. In den Kantonen Jura, Neuenburg und Waadt sind andere Stiftungen oder Institutionen wie die «Association pour le dépistage du cancer BEJUNE» oder «Unisanté» beauftragt.

Jüngst hat auch der Kanton Luzern entschieden, die Vorsorge zu verbessern. Im Rahmen eines Präventionsprogramms werden ab Oktober alle 50- bis 69-Jährigen per Brief angeschrieben und zu einer Darmkrebsvorsorgeuntersuchung eingeladen. Das Programm wird den Kanton in den kommenden vier Jahren rund 400’000 Franken kosten.

Im Aargau konzentriert man sich auf die Brustkrebs-Früherkennung

Im Kanton Aargau ist ein Darmkrebs-Präventionsprogramm aktuell nicht vorgesehen. Nachdem der Grosse Rat im August 2018 gegen den Willen des Regierungsrats eine Motion mit 80 zu 47 Stimmen überwiesen hatte, konzentriert man sich nun auf die Brustkrebsprävention: «Derzeit sind wir an der Vorbereitung zur Einführung eines Mammascreening-Programms», schreibt das Departement Gesundheit und Soziales auf Anfrage.

Auch ohne Förderprogramm gebe es bereits heute Möglichkeiten, sich eigenverantwortlich mittels eines Stuhltests aus der Apotheke auf Darmkrebs testen zu lassen. Für Personen ab 50 Jahren bestehe die Möglichkeit, alle zehn Jahre eine von der Krankenkasse vergütete Darmspiegelung vorzunehmen.

Eine Reise durch den Verdauungstrakt

Für die Aargauer Apotheken reicht das nicht. Alle zwei Jahre machen sie in einer kleineren Kampagne auf den Stuhltest zur Früherkennung aufmerksam, der bei ihnen erhältlich ist. Im Dreijahres-Rhythmus organisieren sie eine grössere Aktion zu einem Gesundheitsthema. Dieses Mal stehen Darm und Verdauung im Fokus. «Mittels des riesigen Darmmodelles wollten wir die Bevölkerung sensibilisieren und einladen, sich mit dem Thema Darm zu beschäftigen», schreibt Daniela Burger vom Aargauischen Apothekerverband.

Vom 16. bis 20. September sind Interessierte jeden Alters in Aarau, Baden, Bremgarten und Rheinfelden zu einer «Reise durch den Verdauungstrakt» eingeladen. Die interaktive Ausstellung, die unter anderem durch ein begehbares Darmmodell führt, ist kostenlos.

Infos zur Ausstellung: www.darm-stark.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen