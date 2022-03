Erkältungssymptome Landammann Alex Hürzeler positiv auf das Coronavirus getestet – nur Dieter Egli bisher noch nicht erkrankt Alex Hürzeler ist am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich daher für die nächsten Tage in Isolation, wobei er nur leichte Erkältungssymptome verspürt. Damit ist Dieter Egli der einzige Regierungsrat, der bisher kein Corona hatte. 11.03.2022, 16.54 Uhr

Alex Hürzeler ist an Covid-19 erkrankt. Bild: Severin Bigler

Landammann Alex Hürzeler ist heute positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich daher für die nächsten Tage in Isolation, wobei er nur leichte Erkältungssymptome verspürt.

Die Amtsgeschäfte wird SVP-Regierungsrat Alex Hürzeler in dieser Zeit von zuhause aus weiterführen. Seine Auftritte an verschiedenen Veranstaltungen übernehmen über das Wochenende kurzfristig seine Regierungsratskollegen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Mit dem positiven Test bei Hürzeler ist Dieter Egli (SP) der einzige Regierungsrat, der bisher nicht an Corona erkrankt ist. Zuletzt war Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati im November positiv auf Covid-19 getestet worden und hatte eine Woche von zu Hause aus gearbeitet. Auch bei Gallati waren die Symptome – wie nun bei Hürzeler – nur mild.

Bereits in der ersten Coronawelle im Frühling 2020 infizierten sich Finanzdirektor Markus Dieth (Mitte) und Baudirektor Stephan Attiger, der dies aber vorerst geheim hielt. Am härtesten traf das Virus den Vorgänger von Dieter Egli: Der damalige Innendirektor Urs Hofmann (SP) musste im April 2020 nach einem Rückfall hospitalisiert werden. (az/fh)