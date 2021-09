Das sind die Krankenkassenprämien 2022 für den Aargau

Kanton Aargau So viel bezahlen Sie nächstes Jahr für ihre Krankenkassen-Prämie Schweizweit sinkt die mittlere Prämie zum ersten Mal seit 2008. Der Aargau gehört jedoch zu jenen Kantonen, in denen die Krankenversicherung teurer wird. Die monatliche mittlere Prämie über alle Altersklassen steigt von 291 Franken auf 291.90 Franken. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 28.09.2021, 15.01 Uhr

Der Aargau gehört zu den zwölf Kantonen, in denen die mittlere Krankenkassenprämie 2022 über alle Altersklassen gesehen steigt. Die Aargauerinnen und Aargauer müssen nächstes Jahr im Schnitt 0,3 Prozent, mehr für ihre Krankenkassenprämien bezahlen, während schweizweit die mittlere Prämie um 0,2 Prozent sinkt.

In Franken und Rappen sind die Unterschiede minim: Die monatliche mittlere Prämie über alle Altersklassen steigt um 90 Rappen von 291 Franken auf 291.90 Franken.

Junge Erwachsene bezahlen weniger

Bei den über 26-Jährigen erhöht sich die mittlere Prämie von 346.60 Franken auf 347.80 Franken. Bei den Kindern steigt sie von 91.70 Franken auf 92.10 Franken. Die jungen Erwachsenen (19 bis 25 Jahre) bezahlen nächstes Jahr weniger. Die mittlere Prämie sinkt um 0,2 Prozent von 243.40 Franken auf 242.80 Franken.

2021 und 2020 sind die Prämien im Aargau jeweils um 0,1 Prozent gesunken. In den Jahren zuvor waren sie immer gestiegen: 2019 um 0,8 Prozent, 2018 um 3,1 Prozent und 2010 sogar um über 10 Prozent.

Im interkantonalen Vergleich fällt der Anstieg im Aargau moderat aus. Die Glarnerinnen und Glarner zum Beispiel bezahlen nächstes Jahr im Schnitt 3 Franken pro Monat mehr für die Krankenversicherung; die Obwaldnerinnen und Obwaldner sogar 3.50 Franken.

Die Höhe der Prämie unterscheidet sich von Kasse zu Kasse. Während Versicherte bei der Provita 479.80 Franken für die Grundversicherung (Franchise 300 Franken, ohne Unfall) bezahlen, kostet die gleiche Leistung bei der Aquilana 385.50 Franken – also fast 100 Franken pro Monat weniger.

Prämienverbilligung bis Ende Jahr beantragen

Menschen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen haben Anspruch auf eine Verbilligung der Krankenkassenprämie. Personen, die für 2022 anspruchsberechtigt sein könnten, erhalten einen Code per Post. Mit diesem müssen sie bis spätestens am 31. Dezember 2021 auf der Website der SVA Aargau eine Prämienverbilligung beantragen.

Bis Ende Dezember können Aargauerinnen und Aargauer in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen eine Prämienverbilligung beantragen. Max Tinner

Wer keinen Code erhalten hat, aber der Ansicht ist, ihm stehe eine Verbilligung zu, kann ab Oktober auf der Website der SVA Aargau einen Code anfordern.

Der Grosse Rat hat für 2022 einen Kantonsbeitrag für die Prämienverbilligung von 142,2 Millionen Franken gesprochen. Zusammen mit dem mutmasslichen Bundesbeitrag von 233,2 Millionen Franken beträgt das Gesamtbudget für die Prämienverbilligungen 375,4 Millionen Franken.