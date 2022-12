SP Aargau will mehr Geld vom Kanton für Prämien-Entlastung

Aargau SP will mehr Geld vom Kanton für Prämienverbilligungen, Mitte hofft trotz allem auf den Ständerat Inflation, Energiepreise und Prämienschock: Die Belastung werde zu gross, sagt die SP Aargau und fordert mehr Mittel für Prämienverbilligung. Für die ablehnende Haltung des Ständerats bei den Prämien fehlt auch Mitte-Präsidentin Marianne Binder das Verständnis. Aber aus einem anderen Grund. Eva Berger Jetzt kommentieren 01.12.2022, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie zu haben ist obligatorisch – wer sich die Krankenkasse selber aber nicht leisten kann, wird vom Kanton unterstützt. Von dieser Unterstützung brauche es wegen Inflation, Energiepreisen und Prämienanstieg jetzt deutlich mehr, sagt die SP. Bild: key

Am Mittwoch hätte der Ständerat eigentlich die Prämien-Initiative der SP und den indirekten Gegenvorschlag des Bundes diskutieren sollen. Er entschied sich aber, mit 22 zu 20 Stimmen, nicht auf das Geschäft einzutreten. Auch mit Hilfe der Aargauer Vertreter: Thierry Burkart (FDP) stimmte dem Antrag zu, Hansjörg Knecht (SVP) gab keine Stimme ab.

Mitte-Politiker Benedikt Würth (SG) hatte Nichteintreten beantragt. Er begründete es damit, dass die Kantone am besten selber wüssten, wie sie die individuelle Prämienverbilligung zu dosieren haben. Sie dürften hier nicht übersteuert werden und gingen das Problem bereits an.

Mit seiner ablehnenden Haltung lag Thierry Burkart auf Aargau-Linie, denn der Grosse Rat ist bei den Prämienverbilligungen jeweils ebenfalls zurückhaltend. Mit dem Dekret 2023 gewährt er im nächsten Jahr einen Kantonsbeitrag von 150,2 Millionen Franken. Linke und EVP wollten über 40 Millionen mehr, unterlagen aber – nicht zum ersten Mal – einem Block von rechts und Mitte.

Kaufkraft schon reichlich geschmälert

Der Kanton gehe das Problem eben noch nicht genügend entschieden an, findet Stefan Dietrich, Co-Präsident der SP Aargau und Grossrat. Am Dienstag hat seine Fraktion einen Vorstoss eingereicht, der die Prüfung von zusätzlichen Mitteln für Prämienverbilligungen für das nächste Jahr fordert.

Wer zehn Prozent oder mehr seines Einkommens für die Krankenkassenprämien aufwendet, dürfe durch den Prämienanstieg nicht noch mehr belastet werden, fordert die SP. Dieser beläuft sich im Aargau auf durchschnittlich 5,9 Prozent. Inflation und steigende Energiekosten schmälerten die Kaufkraft bereits deutlich, heisst es im Vorstoss weiter, für Personen mit mittleren und tiefen Einkommen sei eine Mehrbelastung durch Prämien also zu vermeiden.

Ohne Gegenvorschlag bessere Chancen für Initiative

Stefan Dietrich, Co-Präsident SP Aargau, Grossrat. Bild: zvg

«Dass die Belastung im Alltag zu- und die Kaufkraft abnimmt, kann niemand leugnen», sagt Stefan Dietrich. Er hoffe auf das Verständnis und die Einsicht des Grossen Rats, damit dieser trotz seiner sonst wenig grosszügigen Haltung bei den Prämienverbilligungen, hier einlenkt. Gewählte Volksvertreterinnen und -vertreter stünden schliesslich in der Pflicht:

«Die Politik hat eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, dass jede und jeder Zugang zum Gesundheitswesen hat.»

Das Nichteintreten des Ständerats bedauert der SP-Co-Präsident. Aus Sicht seiner Partei sei es aber keine Katastrophe: Komme es zu keinem Gegenvorschlag, seien die Chancen für eine Zustimmung zur Initiative aus der Bevölkerung erhöht, meint Dietrich.

Mitte warnt vor Initiative

Das findet und befürchtet die Mitte Schweiz ebenfalls, die den Gegenvorschlag unterstützt. Dass die Diskussion im Ständerat gar nicht stattfinden konnte, kam also auch in der Partei des Antragsstellers auf Nichteintreten schlecht an. Der Ständerat habe einen Fehlentscheid gefällt, schrieb die Mitte danach in einer Medienmitteilung . Er gehe ein hohes Risiko für Bund und Kantone ein, denn: «Ohne Gegenvorschlag ist die Initiative durchaus mehrheitsfähig.» Die finanziellen Konsequenzen wären bei dieser aber viel grösser, warnt die Mitte.

Die SP-Initiative fordert, dass die Prämienbelastung grundsätzlich nicht zehn Prozent des Einkommens eines Haushalts übersteigen darf. Der Gegenvorschlag des Bundesrats sieht vor, dass die Kantone verpflichtet werden, einen Mindestanteil der Kosten für die obligatorische Krankenversicherung für Prämienverbilligungen bereitzustellen. Wie die Kantone die Prämienverbilligung ausgestalten, sollen sie aber weiterhin selber bestimmen.

Binder und Humbel im Nationalrat dafür

Marianne Binder, Präsidentin Die Mitte Aargau, Nationalrätin. Bild: Alex Spichale

Jetzt geht das Geschäft wieder zurück in den Nationalrat. Dort hatte, in der ersten Beratung vom Juni, auch die Mitte zugestimmt, von der der Gegenvorschlag ursprünglich stammt. Darunter die beiden Aargauer Vertreterinnen Ruth Humbel und Marianne Binder. «Wir werden auf jeden Fall bei unserer Haltung bleiben», sagt Kantonalparteipräsidentin Marianne Binder auf Anfrage.

Danach müsse sich wieder der Ständerat damit auseinandersetzen. Binder ist optimistisch, dass er beim zweiten Mal auf das Geschäft eintritt und dem Gegenvorschlag doch noch eine Chance gibt. «Am Schluss ergibt sich häufig ein Kompromiss. Wir erwarten, dass sich eine Lösung findet.»

Dafür spreche, dass der Nichteintretensantrag des St.Galler Ständerats Wirth mit nur zwei Stimmen Unterschied angenommen worden sei. «Hätte die kleine Kammer das Geschäft einstimmig zurückgewiesen, wäre die Ausgangslage sicher schwieriger», so Binder. So sei das eben in Bundesbern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen