Mit 119 km/h durch Aarburg: Regionalpolizei erwischt Raser

119 statt 50 km/h: Polizei erwischt Raser in Aarburg

Die Regionalpolizei Zofingen führte am vergangenen Sonntag in den frühen Morgenstunden in Aarburg eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei erwischten sie einen Raser auf frischer Tat. Er fuhr 63 km/h zu schnell.