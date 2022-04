Konsequenzen Gemeinderat Safenwil nach Alkohol-Unfall von Vizeammann Philippe Bally: «Über seine politische Zukunft muss er selbst entscheiden» Alkoholisiert hatte der FDP-Vizeammann von Safenwil am letzten Donnerstag einen Unfall verursacht. Nun kommt der Gemeinderat zum Schluss, dass er nicht über die politische Zukunft von Philippe Bally entscheiden könne. Das Gremium werde aber den Entscheid des Ratskollegen stützen, heisst es in einer Mitteilung. Fabian Hägler 26.04.2022, 10.02 Uhr

Philippe Bally, Präsident der FDP Safenwil und Vizeammann in der Gemeinde. Tele M1

Am Donnerstagabend um 21 Uhr kam es zwischen Safenwil und Oftringen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Verursacht wurde die Kollision durch den 48-jährigen Philippe Bally, Präsident der FDP Safenwil und Vizeammann der Gemeinde. Er kollidierte seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, einem Mercedes. Darin sass eine 34-jährige Frau, beide Involvierten wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Später stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer alkoholisiert am Steuer sass und sich nicht an die Kollision erinnern konnte. Er habe zuviel getrunken und hätte nicht mehr fahren dürfen. Der Unfall sei unentschuldbar und es gebe auch keine Ausreden dafür, sagte Bally gegenüber Tele M1. Ausserdem tue es ihm leid, dass wegen seinem Verhalten eine Autofahrerin verletzt wurde.

In diesem Auto war Philippe Bally unterwegs, als es zum Unfall kam. Kapo Aargau

Der Vizeammann informierte seine Safenwiler Gemeinderatskollegen am Freitagabend über den Unfall. Das Gremium werde in den nächsten Tagen zusammensitzen und besprechen, ob Bally politisch noch tragbar ist, hiess es damals. Am Dienstag hat der Gemeinderat nun eine kurze Presseerklärung verschickt. Darin heisst es, das Gremium sei von Bally zeitnah über den Vorfall informiert worden und der Vizeammann habe sich persönlich vor dem Gemeinderat erklärt.

Gemeinderat kann nicht über politische Zukunft von Bally entscheiden

Er habe die ganze Situation offen und ehrlich dargelegt, damit alle über den gleichen Wissensstand verfügten, heisst es in der Mitteilung. Der Gemeinderat Safenwil hält fest:

«Das Gremium kann die Entscheidung über den Verbleib von Vizeammann Philippe Bally im Rat nicht treffen, da dies nicht in die Kompetenz des Gemeinderates fällt. Zudem handelt es sich um ein laufendes Verfahren, die rechtlichen Konsequenzen sind noch nicht geklärt.»

Vizeammann Bally habe in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet, sich fachlich engagiert und persönlich immer korrekt verhalten. Der Gemeinderat teilt mit: «Über seine politische Zukunft muss er selbst entscheiden.» Der Gemeinderat Safenwil werde aber seinen persönlichen Entscheid stützen.