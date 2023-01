Konkurs-Welle Aargauer Wirtepaar zum Preisdruck in der Gastro-Branche: «Von Mittagsmenüs allein könnten wir nicht existieren» In der Aargauer Gastroszene gab es 2022 mehr Konkurse als Gründungen. Wie zeigt sich der hohe Preisdruck im Alltag und wie gelingt es, als Betrieb trotzdem gewinnbringend zu wirtschaften? Livia Häberling Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Seit 25 Jahren wirten Claudia und Robert Hürzeler im «Rössli». Um zu bestehen, müssen auch sie eng kalkulieren. Bild: Severin Bigler

Beizer Anton ist der Beste. Er öffnet frühmorgens für die Kaffeetrinker und spätabends, wenn der Turnverein sein Bier will, ist noch immer jemand da. Anton hat stets ein offenes Ohr, einen Tisch frei und eine grosse Karte für jeden Geschmack. Anton legt Wert auf die Qualität der Speisen, was man auf dem Teller spürt und nicht so sehr im Portemonnaie. So günstig wie bei Anton isst man nirgends weit und breit.

Beizer Anton ist der Beste. Zumindest in diesem Gedankenspiel. In der Realität wäre er kein Beizer mehr, sondern längst pleite.

Die Gastronomie ist ein hartes Pflaster. Die Kundschaft hat hohe Ansprüche, die Fixkosten sind erheblich, die Margen tief. Im Jahr 2021 wurden im Kanton Aargau mehr Konkurse als Neugründungen verzeichnet. Im Folgejahr 2022 festigte sich der Trend: Die Schliessungen nahmen nochmals um fast 50 Prozent zu, während die Neugründungen um 15 Prozent zurückgingen. Insgesamt wurden 134 Betriebe neu gegründet, 240 mussten den Betrieb einstellen.

Dort punkten, wo man wirklich gut ist

Noch immer da ist das Gasthaus «Rössli» in Gipf-Oberfrick. 20 Angestellte, Cordon bleu und hausgemachte Pasta als Spezialitäten. Robert und Claudia Hürzeler betreiben ihr Lokal seit 25 Jahren, in sechster Generation. Wie schaffen sie das?

Klar ist: Die Bedingungen sind auch für das «Rössli» schwieriger geworden. Auf der Ausgabenseite mehren sich die Kosten. Die Einkaufspreise für die Lebensmittel sind gestiegen, die Versicherungsprämien für die Angestellten oder zuletzt die Energiekosten. Dann die Personalkosten: Lernende verdienten heute doppelt so viel wie noch vor 30 Jahren, sagt Robert Hürzeler. Ausgelerntes Personal erhält ebenso deutlich mehr, der Fachkräftemangel verschärft die Situation. Wer nicht gut genug bezahlt, findet kein Personal mehr.

Umso mehr ist weitsichtiges Wirtschaften gefragt. Aber wie?

Robert Hürzeler sagt es so: «Man muss sich bewusst machen, wofür man steht, und dort täglich sein Bestes geben.» Anders gesagt: Ein Wirt muss zu Abstrichen bereit sein – für sich, aber auch für seine Gäste.

Keine Menuauswahl am Mittag, weil es sich nicht rechnet

Eine besondere Herausforderung ist für das «Rössli» – wie für viele Restaurants – das Verpflegungsangebot über Mittag. Aus Beizersicht ist es wenig lukrativ: Das Zeit- und Geldbudget der Gäste ist kleiner als am Abend, und anders als früher fliesst kaum noch Alkohol. Vor 30 Jahren, als die Fixkosten noch tiefer waren, habe der Preis für ein Menu bei etwa 12 bis 14 Franken gelegen, schätzt Robert Hürzeler. Heute bezahlt man im «Rössli» für Suppe, Salat und Hauptgericht 19 Franken. Also nur rund 5 Franken mehr. Man braucht wenig Fantasie, um zu ahnen, dass davon kaum Marge übrig bleibt. «Von Mittagsmenus allein könnten wir nicht existieren», sagt Claudia Hürzeler.

Ein Mittagsmenü mit Salat im «Rössli». Ebenfalls im Preis inklusive ist die Tagessuppe. Bild: Severin Bigler

Nach Abzug des Verkaufspreises für Salat (3.50 Franken) und Suppe (4.50 Franken) bleiben in der Kalkulation für die Hauptspeise mit Fleisch noch 11 Franken. Um die Portionen trotzdem angemessen gross anbieten zu können, ist Hürzeler auf tiefe Einkaufspreise angewiesen: «Bei den Mittagsmenus achte ich darauf, dass der Kilogrammpreis die 20-Franken-Marke nicht überschreitet.»

Eine kleine Marge lasse sich höchstens durch die Zeiteinsparung bei der Zubereitung erzielen. 30 Portionen auf einen Schlag zu kochen, lohnt sich – sofern sie später tatsächlich verkauft werden. Um den Aufwand beim wenig lukrativen Mittagsangebot möglichst kleinzuhalten, verzichten die Hürzelers bewusst auf eine Auswahl und bieten nur ein Menu pro Tag an.

Zur kalkulatorischen Herausforderung werden auch Anlässe, die häufig mit schmalem Budget stattfinden müssen, etwa Generalversammlungen von Vereinen. Aber auch wenn diese nach dem abendlichen Training auf ein Bier vorbeikommen, lohnt sich das unter dem Strich kaum. Ab halb neun Uhr ist die Hauptservice-Zeit vorbei, die Bestellungen flachen ab. Sollen die Hürzelers also ihr Servicepersonal bis um halb elf Uhr weiterbeschäftigen, damit es die Gäste empfangen kann? Auf die Gefahr hin, dass die Gruppe diesmal vielleicht gar nicht im «Rössli» einkehrt?

Von einer 100er-Note bleiben ein bis zwei Franken

Quersubventioniert werden Mittagsmenus und Vereinsanlässe durch Desserts, Alkohol, Bankette und natürlich durch das A-la-carte-Angebot. Die Spezialität im «Rössli» sind die Cordon bleus. Aber auch hausgemachte Teigwaren oder Rahmschnitzel finden sich auf der Karte. Die Hürzelers sagen, sie legten Wert auf eine «ehrliche Küche», bei der die Speisen frisch zubereitet, statt zugekauft und aufgewärmt werden.

Die Karte halten die Hürzelers bewusst übersichtlich. Das braucht weniger Hände in der Küche und weniger Lebensmittel, die auf Vorrat eingekauft und schlimmstenfalls später weggeschmissen werden müssen.

Doch wie viel bleibt am Ende im Beizer-Portemonnaie, wenn alle Rechnungen bezahlt sind? Eine SRF-Dokumentation über die Gastronomie schlüsselte die Kosten, die von 100 Franken Umsatz entfallen, folgendermassen auf:

45 Franken für die Löhne der Angestellten

30 Franken für die Warenkosten

10 Franken für die Miete

13 Franken für andere Rechnungen

Übrig bleiben ein bis zwei Franken Gewinn.

Claudia Hürzeler sagt, diese Zahlen hätten sie schockiert. Ehemann Robert spricht von rund einem Zehntel, der als Gewinn und Eigenlohn übrig bleibe. Konkrete Zahlen nennt er nicht, nur so viel: «Wir arbeiten zwischen 12 und 15 Stunden pro Tag. Würden wir unseren Stundenlohn ausrechnen, wären wir in unserem Betrieb die am schlechtesten bezahlten Mitarbeitenden.»

Wird in sechster Generation geführt: das «Rössli» in Gipf-Oberfrick. Bild: Severin Bigler

Ständige Sorgen, dass die Gäste nicht mehr kommen

Und: Garantiert sind selbst diese Einnahmen nicht. Der Eigenlohn hält automatisch als Pufferzone her, wenn es finanziell einmal nicht so rund läuft. Die Tendenz, bereits hinter kleineren Schwankungen die erste Treppenstufe des finanziellen Abstiegs zu befürchten, ist bei den Hürzelers trotz langjähriger Berufserfahrung noch vorhanden: Bleibt es – etwa im Januar – mit Reservierungen etwas ruhiger, kann das bei ihnen bereits für Verunsicherung sorgen, wie Claudia Hürzeler einräumt: «Verläuft ein Tag etwas ruhiger als gewohnt, fragen wir uns bereits, woran es gelegen haben könnte und ob wir etwas falsch gemacht haben.»

Der Aufwand, den das Wirten mit sich bringe, werde in der Gesellschaft unterschätzt, glaubt Robert Hürzeler, und tendenziell würden diese Anstrengungen wohl auch etwas zu wenig geschätzt. Was ein Dorf wirklich an seinem Restaurant gehabt habe, merke es spätestens dann, wenn der Wirt eines Tages ein Schild an die Türfalle hänge:

«Dauerhaft geschlossen.»

Präsident von Gastro Aargau: «Viele sind anderswo gescheitert und denken: ‹Aber wirten kann ich!›»

Früher war es im Gastgewerbe üblich, für die Preiskalkulation im Restaurant einen Faktor zu bestimmen, der mit dem Einkaufspreis des Menus multipliziert wurde. Diese Art der Kostenrechnung gelte mittlerweile jedoch als überholt, sagt Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau. Sie trage den Kostenstrukturen der einzelnen Betriebe zu wenig differenziert Rechnung. Zudem sei sie teilweise kaum praktikabel: «Einen Chateaubriand bestellt niemand mehr, wenn man den Einkaufspreis mit dem effektiven Kostenfaktor verrechnet.»

Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau. Bild: Mathias Förster

Heute sei es deshalb üblicher, anhand der aufaddierten Kosten eine Mischrechnung zu machen. In dem man Gerichte mit kleinerer Marge durch lohnendere quer finanziere. Letztlich bleibe es aber recht simpel, es gelte die alte Formel: Mehr einnehmen als ausgeben. «Es wird dem Wirt nichts nützen, wenn er kochen und servieren, aber nicht rechnen kann.»

Für die Preisgestaltung sei Fingerspitzengefühl gefragt, weiss Lustenberger: «Schlägt der Wirt zu wenig drauf, verdient er nichts mehr – schlägt er zu viel drauf, bleiben schlimmstenfalls bald die Gäste weg.» Auf dem Land könnten zehn Rappen beim Kaffee oder bei der Stange Bier den Unterschied machen. Sparpotenzial ortet Lustenberger zudem beim Food-Waste: Werde er von Betrieben um Rat gefragt, werfe er in der Küche gerne einen Blick in den Eimer mit den Essensresten: Sei er (fast) leer – umso besser. «Doch ist er voll, gibt es zwei Szenarien: Entweder sind die Portionen zu gross, oder das Essen schmeckt den Gästen nicht.»

Ein bisschen Wein degustieren, ein bisschen «chöcherle»

Ein anderes Problem sei, dass die Gastroszene gerne verklärt werde: Sie locke nicht nur realistische Geschäftsleute an, sondern auch Träumer, sagt Lustenberger: «Manche sind anderswo gescheitert und denken: ‹Aber wirten kann ich!›» Wieder andere hätten in einer fremden Branche Karriere gemacht, seien so zu Vermögen gekommen und strebten nun mit einem eigenen Lokal nach Selbsterfüllung. Gastronomin oder Gastronom sein, meinten sie alle, das bedeute: Ein bisschen Wein degustieren, ein bisschen mit den Gästen plaudern, ein bisschen «chöcherle». «Vom WC-Putzen oder vom Kassensturz nachts um zwei Uhr hat ihnen noch niemand erzählt.»

Weil die Erfahrung fehle, tappten die Einsteigerinnen und Einsteiger oftmals in die Anfängerfalle, ohne es zu merken. Bruno Lustenberger sagt, im Wirtekurs erlebe er es regelmässig, dass Quereinsteiger bereits einen Mietvertrag unterschrieben haben, den jeder Profi als waghalsig taxieren müsste. Etwa, wenn sie für 7000 Franken Monatsmiete ein Café-Lokal im ersten Stock anmieten, ohne eigene Parkplätze oder ÖV-Anschluss. Da brauche es manchmal klare Worte, sagt Lustenberger, auch zum Schutz der Branchenneulinge. «Es kommt vor, dass ich mir den Mietvertrag ansehe und ihnen sage: ‹Mit diesem Vertrag bekommen Sie grössere finanzielle Probleme.›»

